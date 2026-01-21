नितिन नबीन भाजपा के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजापुर जिलाध्यक्ष घासीराम नाग व पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने दी बधाई
बीजेपी के नए अध्यक्ष नितिन नबीन को देश के कोने कोने से बधाई संदेश दिए जा रहे हैं. छत्तीसगढ़ के नेता भी शुभकामनाएं दे रहे.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : January 21, 2026 at 1:28 PM IST
बीजापुर: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने पर नितिन नबीन को पूरे देश के भाजपा नेताओं और अन्य लोगों से बधाई मिल रही है. बीजापुर जिले में भी भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उन्हें बधाइयां और शुभकामनाएं दी हैं.
बीजापुर भाजपा जिलाध्यक्ष ने दी बधाई
भाजपा जिलाध्यक्ष घासीराम नाग और पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने नितिन नबीन के नेतृत्व को पार्टी के लिए दूरदर्शी, ऊर्जावान और संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाला बताया है.
यह निर्वाचन केवल एक औपचारिक संगठनात्मक प्रक्रिया नहीं है बल्कि यह भारतीय जनता पार्टी की लोकतांत्रिक परंपराओं, संगठनात्मक एकता और अनुशासन का सशक्त प्रमाण है-घासीराम नाग,भाजपा जिलाध्यक्ष
छत्तीसगढ़ में भी निभाई अहम भूमिका-भाजपा जिलाध्यक्ष
बीजापुर बीजेपी जिलाध्यक्ष घासीराम नाग ने कहा कि नितिन नबीन छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और बाद में प्रभारी के रूप में राज्य में पार्टी संगठन को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा चुके हैं. उनके मार्गदर्शन में पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव से लेकर नगरीय निकाय और पंचायत चुनावों तक ऐतिहासिक सफलता हासिल की.
यह उपलब्धियां केवल चुनावी जीत नहीं थीं बल्कि संगठन की जमीनी मजबूती, कार्यकर्ताओं की एकजुटता और जनविश्वास का प्रमाण थीं-घासीराम नाग, भाजपा जिलाध्यक्ष
महेश गागड़ा ने भी दी बधाई
पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने भी नितिन नबीन को बधाई और शुभकामनाएं दीं. गागड़ा ने कहा कि नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में चयन पार्टी के भीतर मजबूत लोकतांत्रिक मूल्यों, अनुशासन और सामूहिक नेतृत्व की भावना को स्पष्ट रूप से दर्शाता है.
पार्टी में नेतृत्व का चयन सर्वसम्मति से होना यह दर्शाता है कि भाजपा केवल सत्ता की राजनीति नहीं करती, बल्कि संगठन को सर्वोपरि मानते हुए सामूहिक निर्णयों के माध्यम से आगे बढ़ती है-महेश गागड़ा, पूर्व मंत्री
भाजपा नेताओं ने यह भी कहा कि आज देश वैश्विक स्तर पर अपनी पहचान को और मजबूत कर रहा है. ऐसे समय में पार्टी का नेतृत्व एक सशक्त, ऊर्जावान और दूरदर्शी हाथों में होना अत्यंत महत्वपूर्ण है. नितिन नबीन का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना इस दिशा में एक सकारात्मक और निर्णायक कदम है.
भाजपा कार्यकर्ताओं ने भी दी बधाई
बीजापुर जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं में भी इस निर्णय को लेकर विशेष उत्साह देखा गया. कार्यकर्ताओं ने इसे पार्टी के भविष्य के लिए शुभ संकेत बताते हुए कहा कि युवा नेतृत्व के साथ संगठन और अधिक मजबूत होगा.