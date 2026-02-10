पटना में एक्शन में दिखे नितिन नबीन, अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा

ETV Bharat / state

NITIN NABIN
नितिन नबीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : February 10, 2026 at 6:59 PM IST

4 Min Read
पटना : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आए नितिन नबीन ने मंगलवार को बिहार विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मंदिरी नाला के ऊपर बना रही सिक्स लेन सड़क और बाकरगंज नाला के ऊपर बन रही सड़क परियोजना का निरीक्षण किया. कार्य के प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे.

अधिकारियों से कार्य की प्रगति का लिया जायजा : मंदिरी नाला के ऊपर बन रही सड़क के निरीक्षण के क्रम में नितिन नबीन ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली. निर्माण एजेंसी बुडको के एमडी और पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पाराशर ने उन्हें बताया कि आगे काली मंदिर के पास लगभग 40 मीटर स्लैब ढलाई का कार्य शेष है, जिसे फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही सड़क पर स्ट्रीट लाइट के पोल लगाने और विद्युत कनेक्शन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है.

नितिन नबीन ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

अंतिम चरण में है निर्माण कार्य : अधिकारियों ने नितिन नवीन को परियोजना का पूरा नक्शा दिखाते हुए बताया कि सड़क निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. तय समयसीमा के भीतर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की गई. नितिन नबीन ने इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सड़क के विभिन्न पहलुओं को नक्शा में समझाया कि इस सड़क के निर्माण से कैसे शहर का ट्रैफिक चैनेलाइज होते हुए जाम से मुक्त हो जाएगा.

सड़क निर्माण से जाम की समस्या से मिलेगा निजात : मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने मंदिरी नाला के ऊपर सड़क निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया था. यह उनका सपना था कि इस क्षेत्र को जाम की समस्या से राहत मिले.

''पथ निर्माण मंत्री और नगर विकास मंत्री रहते हुए मैंने इस परियोजना को आगे बढ़ाने का काम किया. अब यह लगभग पूर्ण होने की स्थिति में है. इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को लेकर एनडीए सरकार ने चुनाव से पहले जो वादे किए थे, उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ पूरा किया जा रहा है.''- नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

Nitin Nabin
विजय सिन्हा से बात करते नितिन नबीन (ETV Bharat)

कार्य की प्रगति संतोषजनक है : नितिन नबीन ने बताया कि वर्तमान में उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा नगर विकास विभाग का भी दायित्व संभाल रहे हैं. वे पटना के विभिन्न नालों पर बन रही सड़कों की लगातार निगरानी कर रहे हैं, जिनमें सैदपुर नाला और आनंदपुरी नाला की परियोजनाएं भी शामिल हैं.

''मंदिरी नाला के ऊपर सड़क बनने से बांकीपुर क्षेत्र में जाम की समस्या काफी हद तक कम होगी. इनकम टैक्स चौराहा से अशोक राजपथ जाने के लिए अब लोगों को गांधी मैदान की ओर घूमकर नहीं जाना पड़ेगा. आज हम अपने क्षेत्र में चल रही विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट योजनाओं का उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी के साथ निरीक्षण कर रहे हैं. निर्माण कार्य की प्रगति संतोषजनक है और जल्द ही जनता को इसका लाभ मिलेगा.''- नितिन नबीन, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष

निरीक्षण के क्रम में मंदिर में की पूजा : निरीक्षण कार्यक्रम के दौरान नितिन नबीन ने स्थानीय मंदिर में भगवान के दर्शन कर पूजा-अर्चना भी की. बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक रहे नितिन नबीन के लिए निर्माण कार्यों का निरीक्षण इसलिए भी खास रहा, क्योंकि यह परियोजना उनके लंबे प्रयासों का परिणाम है. क्षेत्र का विधायक रहते हुए उन्होंने इस नाले पर सड़क निर्माण के लिए काफी प्रयास किया और सरकार में जब मंत्री बने तो निर्माण कार्य में तेजी लाई.

संपादक की पसंद

