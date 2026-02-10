ETV Bharat / state

पटना में एक्शन में दिखे नितिन नबीन, अपने विधानसभा क्षेत्र में चल रहे निर्माण कार्य का लिया जायजा

पटना : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार बिहार दौरे पर आए नितिन नबीन ने मंगलवार को बिहार विधानसभा सत्र में हिस्सा लेने के बाद अपने विधानसभा क्षेत्र बांकीपुर में चल रहे विकास कार्यों का निरीक्षण किया. इस दौरान उन्होंने मंदिरी नाला के ऊपर बना रही सिक्स लेन सड़क और बाकरगंज नाला के ऊपर बन रही सड़क परियोजना का निरीक्षण किया. कार्य के प्रगति के संबंध में अधिकारियों से जानकारी ली. निरीक्षण के दौरान बिहार के उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी भी मौजूद रहे.

अधिकारियों से कार्य की प्रगति का लिया जायजा : मंदिरी नाला के ऊपर बन रही सड़क के निरीक्षण के क्रम में नितिन नबीन ने नगर विकास विभाग के अधिकारियों से निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी ली. निर्माण एजेंसी बुडको के एमडी और पटना प्रमंडल के आयुक्त अनिमेष पाराशर ने उन्हें बताया कि आगे काली मंदिर के पास लगभग 40 मीटर स्लैब ढलाई का कार्य शेष है, जिसे फरवरी के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा. साथ ही सड़क पर स्ट्रीट लाइट के पोल लगाने और विद्युत कनेक्शन का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है.

नितिन नबीन ने किया निरीक्षण (ETV Bharat)

अंतिम चरण में है निर्माण कार्य : अधिकारियों ने नितिन नवीन को परियोजना का पूरा नक्शा दिखाते हुए बताया कि सड़क निर्माण कार्य अंतिम चरण में है. तय समयसीमा के भीतर इसे आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा. इस दौरान निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सुरक्षा मानकों की भी समीक्षा की गई. नितिन नबीन ने इस दौरान उपमुख्यमंत्री विजय सिन्हा को सड़क के विभिन्न पहलुओं को नक्शा में समझाया कि इस सड़क के निर्माण से कैसे शहर का ट्रैफिक चैनेलाइज होते हुए जाम से मुक्त हो जाएगा.

सड़क निर्माण से जाम की समस्या से मिलेगा निजात : मीडिया से बातचीत में नितिन नबीन ने कहा कि विधायक रहते हुए उन्होंने मंदिरी नाला के ऊपर सड़क निर्माण के लिए लगातार प्रयास किया था. यह उनका सपना था कि इस क्षेत्र को जाम की समस्या से राहत मिले.