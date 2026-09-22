सहारनपुर में नितिन नबीन का ढाई घंटे मंथन, पुराने अनुभव और नई टीम के साथ 2027 की तैयारियों पर चर्चा
बीजेपी अध्यक्ष की बैठकों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की स्थिति, क्षेत्रीय फीडबैक और चुनावी तैयारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : September 22, 2026 at 4:55 PM IST
सहारनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को सहारनपुर में करीब ढाई घंटे तक पार्टी के पुराने और मौजूदा नेताओं के साथ संगठनात्मक मंथन किया. अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में हुई दो अलग-अलग बैठकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व जनप्रतिनिधियों और वर्तमान संगठन पदाधिकारियों से संवाद किया गया.
बैठकों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की स्थिति, क्षेत्रीय फीडबैक और चुनावी तैयारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. उनके सहारनपुर दौरे और इन बैठकों की पुष्टि स्थानीय रिपोर्टों में भी हुई है.
सरोवर पोर्टिको पहुंचने के बाद नितिन नबीन ने सबसे पहले पश्चिमी यूपी के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व एमएलसी के साथ बैठक की. करीब दो घंटे चली इस बैठक में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और संगठन से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की गई.
बैठक में पुराने नेताओं के अनुभवों के आधार पर क्षेत्रवार राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन की सक्रियता का फीडबैक लिया गया.
स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा स्तर पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों से जुड़े विषयों पर भी जानकारी जुटाई गई.
इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इसमें पार्टी के पुराने नेताओं को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के पुराने अनुभव और मौजूदा व्यवस्था के बीच तालमेल को समझने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है.
पहली बैठक के बाद नितिन नबीन ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ दूसरी बैठक की. इसमें प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला महामंत्रियों के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई. इस बैठक में बूथ स्तर की सक्रियता, शक्ति केंद्रों की स्थिति, कार्यकर्ताओं के संपर्क और आगामी चुनाव की तैयारियों की प्रगति जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे.
पार्टी के संगठनात्मक ढांचे की जमीनी स्थिति का फीडबैक राष्ट्रीय नेतृत्व तक पहुंचाने के लिहाज से यह बैठक महत्वपूर्ण रही. दोनों बैठकों में मीडिया की एंट्री प्रतिबंधित रही. इससे बैठक के अंदर हुई विस्तृत चर्चा सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आई है.
संगठनात्मक बैठकों के बीच आगामी विधानसभा चुनाव के संभावित दावेदारों और स्थानीय राजनीतिक समीकरणों को लेकर भी पार्टी के भीतर चर्चा होने की बात सामने आई है. हालांकि भाजपा की ओर से किसी संभावित टिकट को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
पश्चिमी यूपी में 71 विधानसभा सीटों को संगठनात्मक दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है. नितिन नबीन का मेरठ और सहारनपुर दौरा इसी क्षेत्र में पार्टी संगठन की तैयारियों की समीक्षा का हिस्सा है. संगठनात्मक बैठकों के बाद नितिन नबीन ओजपुरा पहुंचे. यहां उन्होंने श्री गुरु रविदास मंदिर में दर्शन-पूजन किया.
इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष अनुसूचित वर्ग से जुड़े पुराने भाजपा कार्यकर्ता और बूथ अध्यक्ष अजब सिंह के घर भोजन किया. कार्यकर्ता के घर भोजन और रविदास मंदिर में दर्शन का कार्यक्रम संगठनात्मक बैठकों के बाद सामाजिक संपर्क कार्यक्रम के रूप में भी सामने आया. इससे पहले जारी कार्यक्रम में भी मंदिर दर्शन और कार्यकर्ता के घर भोजन की जानकारी दी गई थी.
सहारनपुर में मीडिया से बातचीत के दौरान नितिन नबीन ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कार्यकर्ताओं के साथ संवाद और वरिष्ठ नेताओं के साथ चर्चा हुई है. उन्होंने कार्यकर्ताओं के उत्साह का उल्लेख करते हुए दावा किया कि भाजपा 2027 के विधानसभा चुनाव में फिर सरकार बनाएगी.
उन्होंने संत रविदास की जयंती वर्ष के संदर्भ में मंदिर में दर्शन का उल्लेख किया और सामाजिक समरसता तथा सभी वर्गों को जोड़ने की बात कही. उत्तर प्रदेश के विकास का जिक्र करते हुए उन्होंने एक्सप्रेसवे, तकनीक और आधुनिक रक्षा उत्पादन समेत विभिन्न क्षेत्रों में राज्य की प्रगति को भी रेखांकित किया.
नितिन नबीन के साथ प्रदेश और क्षेत्रीय स्तर के वरिष्ठ भाजपा नेता भी कार्यक्रम में मौजूद रहे. सहारनपुर दौरे के बाद उनके दिल्ली रवाना होने का कार्यक्रम रहा.
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