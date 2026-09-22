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सहारनपुर में नितिन नबीन का ढाई घंटे मंथन, पुराने अनुभव और नई टीम के साथ 2027 की तैयारियों पर चर्चा

सहारनपुर में नितिन नबीन ने 2027 चुनाव की तैयारियों पर किया मथन. ( ईटीवी भारत )

सहारनपुर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने मंगलवार को सहारनपुर में करीब ढाई घंटे तक पार्टी के पुराने और मौजूदा नेताओं के साथ संगठनात्मक मंथन किया. अंबाला रोड स्थित सरोवर पोर्टिको में हुई दो अलग-अलग बैठकों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के पूर्व जनप्रतिनिधियों और वर्तमान संगठन पदाधिकारियों से संवाद किया गया. बैठकों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर संगठन की स्थिति, क्षेत्रीय फीडबैक और चुनावी तैयारियों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा हुई. उनके सहारनपुर दौरे और इन बैठकों की पुष्टि स्थानीय रिपोर्टों में भी हुई है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन. (ईटीवी भारत) सरोवर पोर्टिको पहुंचने के बाद नितिन नबीन ने सबसे पहले पश्चिमी यूपी के पूर्व सांसदों, पूर्व विधायकों, पूर्व मंत्रियों और पूर्व एमएलसी के साथ बैठक की. करीब दो घंटे चली इस बैठक में अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों की स्थिति और संगठन से जुड़े अनुभवों पर चर्चा की गई. बैठक में पुराने नेताओं के अनुभवों के आधार पर क्षेत्रवार राजनीतिक परिस्थितियों और संगठन की सक्रियता का फीडबैक लिया गया. स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक, विधानसभा स्तर पर संगठन की स्थिति, कार्यकर्ताओं की सक्रियता और चुनावी तैयारियों से जुड़े विषयों पर भी जानकारी जुटाई गई. इस बैठक का एक महत्वपूर्ण पहलू यह रहा कि इसमें पार्टी के पुराने नेताओं को सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने अपनी बात रखने का अवसर मिला. 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले संगठन के पुराने अनुभव और मौजूदा व्यवस्था के बीच तालमेल को समझने की कोशिश के तौर पर इसे देखा जा रहा है. पहली बैठक के बाद नितिन नबीन ने वर्तमान जनप्रतिनिधियों और संगठन पदाधिकारियों के साथ दूसरी बैठक की. इसमें प्रदेश और क्षेत्रीय पदाधिकारियों, जिलाध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला महामंत्रियों के साथ संगठनात्मक विषयों पर चर्चा हुई. इस बैठक में बूथ स्तर की सक्रियता, शक्ति केंद्रों की स्थिति, कार्यकर्ताओं के संपर्क और आगामी चुनाव की तैयारियों की प्रगति जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे.