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'अपने व्यवहार में बदलाव लाएं', बिहार BJP की नई टीम के साथ नितिन नबीन की अहम बैठक

पटना: ‎भारतीय जनता पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. जहां संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्ययोजना को गति देने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाने को लेकर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई.

बीजेपी की बैठक: इस अवसर पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया तथा बिहार सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी उपस्थित रहे. पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसका सशक्त संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला एक वैचारिक संगठन है. यही कारण है कि पार्टी ने देशभर में जनता का व्यापक विश्वास अर्जित किया है और निरंतर नए आयाम स्थापित किए हैं.

नितिन नबीन के साथ प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी प्रदेश पदाधिकारी (ETV Bharat)

योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं: बीजेपी अध्यक्ष ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी केवल एक पद नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा का अवसर है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का कार्य करें. प्रत्येक पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.

संगठन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें: नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली सामूहिक नेतृत्व, संगठनात्मक अनुशासन और सतत जनसंपर्क पर आधारित है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संगठन के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारें और समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें. आने वाला समय संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा.