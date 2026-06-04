'अपने व्यवहार में बदलाव लाएं', बिहार BJP की नई टीम के साथ नितिन नबीन की अहम बैठक
नितिन नबीन ने बिहार बीजेपी की नई टीम के साथ पहली बार अहम बैठक की. आगामी कार्यक्रमों और संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत चर्चा की.
Published : June 4, 2026 at 8:48 PM IST
पटना: भारतीय जनता पार्टी के पटना स्थित प्रदेश कार्यालय में राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने बिहार प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की. जहां संगठन को और अधिक मजबूत बनाने, आगामी कार्ययोजना को गति देने और कार्यकर्ताओं की भूमिका को प्रभावी बनाने को लेकर सार्थक और सकारात्मक चर्चा हुई.
बीजेपी की बैठक: इस अवसर पर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, प्रदेश संगठन महामंत्री भीखू भाई दलसानिया तथा बिहार सह प्रभारी दीपक प्रकाश भी उपस्थित रहे. पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की सबसे बड़ी शक्ति उसका सशक्त संगठन और समर्पित कार्यकर्ता हैं. उन्होंने कहा कि भाजपा केवल एक राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के संकल्प के साथ कार्य करने वाला एक वैचारिक संगठन है. यही कारण है कि पार्टी ने देशभर में जनता का व्यापक विश्वास अर्जित किया है और निरंतर नए आयाम स्थापित किए हैं.
योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएं: बीजेपी अध्यक्ष ने नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि संगठन द्वारा दी गई जिम्मेदारी केवल एक पद नहीं, बल्कि समाज और राष्ट्र के प्रति सेवा का अवसर है. उन्होंने सभी पदाधिकारियों से अपेक्षा की है कि वे पूरी निष्ठा, समर्पण और सक्रियता के साथ संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाने का कार्य करें. प्रत्येक पदाधिकारी को जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को समझना होगा और सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने में सक्रिय भूमिका निभानी होगी.
संगठन के कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू करें: नितिन नबीन ने कहा कि भाजपा की कार्यशैली सामूहिक नेतृत्व, संगठनात्मक अनुशासन और सतत जनसंपर्क पर आधारित है. उन्होंने कार्यकर्ताओं से आग्रह किया कि वे संगठन के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से धरातल पर उतारें और समाज के सभी वर्गों के साथ निरंतर संवाद बनाए रखें. आने वाला समय संगठनात्मक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है और प्रत्येक पदाधिकारी को अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन पूरी ऊर्जा और प्रतिबद्धता के साथ करना होगा.
"सभी के भीतर आगे बढ़ाने की इच्छा होनी चाहिए, तभी सफलता मिलेगी. पद आगे बढ़ने का एक प्लेटफार्म है और इसे ईमानदारी से निभाना चाहिए. अपने व्यवहार में बदलाव लाएं और प्रवास कार्यक्रम पर जोर दें. अधिकृत कार्य ही करें और जितना हो सके नए लोगों को पार्टी से जोड़ें."- नितिन नबीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी
पटना स्थित प्रदेश कार्यालय के अटल सभागार में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री @NitinNabin जी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में नवनियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों की प्रथम बैठक संपन्न हुई।— BJP Bihar (@BJP4Bihar) June 4, 2026
इस अवसर पर उन्होंने सभी पदाधिकारियों से संवाद कर उन्हें नवीन दायित्वों के लिए हार्दिक बधाई एवं… pic.twitter.com/iz9vCRJwgg
अध्यक्ष ने दिया टास्क: बीजेपी अध्यक्ष ने संगठन में 10 से 15 प्रतिशत नए सदस्य बनाने के टास्क भी दिए. उन्होंने शक्ति केंद्र स्तर को मजबूत करने और संगठन को लेकर निमित्त बैठक करने की भी बात कही. नितिन नबीन ने व्यक्तिवादी नहीं बनने की बात करते हुए कहा कि जिला की कोर कमेटी की प्रत्येक माह बैठक होनी चाहिए. 20 सूत्री कार्यकर्ताओं के बीच कार्य बांटने को कहा जिससे कार्यो का विभाजन हो सके.
बैठक में हाल ही में नियुक्त प्रदेश पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पार्टी नेतृत्व ने संगठन को और अधिक मजबूत, सक्रिय तथा जनोन्मुखी बनाने पर विशेष बल दिया गया. इस दौरान आगामी संगठनात्मक कार्यक्रमों, सदस्यता विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियानों और विभिन्न मोर्चों एवं प्रकोष्ठों की कार्ययोजना को लेकर विस्तृत चर्चा की.
राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा कि भाजपा का सबसे बड़ा सामर्थ्य उसका समर्पित संगठन और कर्मठ कार्यकर्ता हैं. उन्होंने नवनियुक्त पदाधिकारियों से अपेक्षा की कि वे संगठन की विचारधारा और नीतियों को समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ करें. बैठक के दौरान संगठन विस्तार, बूथ सशक्तिकरण, जनसंपर्क अभियानों और आगामी राजनीतिक एवं संगठनात्मक गतिविधियों को लेकर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया.
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