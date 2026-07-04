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लखनऊ की फेमस शर्मा की चाय पर जमी चुनावी चौपाल, नितिन नबीन ने फूंका यूपी 2027 का बिगुल

बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने राजधानी के हनुमान सेतु मंदिर में जाकर पूजा अर्चना भी किए

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लखनऊ की फेमस शर्मा की चाय पर जमी चुनावी चौपाल, नितिन नबीन ने फूंका यूपी 2027 का बिगुल (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 4, 2026 at 7:55 PM IST

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Updated : July 4, 2026 at 8:57 PM IST

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लखनऊ : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिवसीय सांगठनिक प्रवास पर लखनऊ पहुंचे हैं, यहां इससे पहले उन्होंने प्रदेश कार्यालय में पदाधिकारी के साथ विशेष बैठक की, जिसमें कहा कि डबल इंजन की सरकार के काम के दम पर 2027 में भी यूपी में लगातार तीसरी बार प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी. इसके बाद कुछ खास पदाधिकारी और प्रदेश अध्यक्ष के साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष लालबाग में शर्मा की चाय पीने पहुंचे, जहां उन्होंने मशहूर चाय और बन मक्खन का आनंद लिया. वहीं, साथ में मौजूद पदाधिकारी से कहा कि 2027 विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है.

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का लखनऊ दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)

नितिन नबीन ने कहा कि पिछले 10 सालों में मोदी और योगी की जोड़ी ने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बना दिया है. डबल इंजन की सरकार ने विकास और सुशासन के नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं. इसी आधार पर जनता का भरोसा भाजपा के साथ है.


वहीं, उन्होंने सपा-कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष के पास जनता को दिखाने के लिए कोई मुद्दा नहीं है. इसलिए वे जनता का ध्यान भटकाने के लिए नकारात्मक राजनीति कर रहे हैं. हमें विपक्ष के झांसे में नहीं आना है. हमारा लक्ष्य सिर्फ यूपी के विकास के लिए काम करना है.

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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन का लखनऊ दौरा (Photo Credit; ETV Bharat)

हर घर तक पहुंचने का मंत्र
बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन ने 2027 की तैयारी के लिए कार्यकर्ताओं को जमीनी स्तर पर उतरने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि किसी के दिल में जगह बनानी है तो उस तक पहुंचना पड़ेगा. इसलिए आपको हर गांव में प्रवास करना है. हर घर, हर व्यक्ति तक पहुंचना है. डबल इंजन सरकार की योजनाओं और पार्टी के कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से हर मतदाता तक पहुंचाना होगा.

हनुमान सेतु मंदिर पहुंचकर किया दर्शन

इस दौरान बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन हनुमान सेतु मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने हनुमान जी के दरबार में माथा टेककर प्रदेश एवं देशवासियों के सुख, शांति और समृद्धि की कामना की. दर्शन के बाद उन्होंने कहा कि 'मैं मानता हूं कि पवन पुत्र हनुमान का आशीर्वाद तो लेना ही चाहिए. उत्तर प्रदेश को सब प्रकार की सुख शांति और समृद्धि मिले. उत्तर प्रदेश विकास के पैमाने पर आगे बढ़ रहा है. उसी प्रकार से पूरे उत्तर प्रदेश के नागरिकों का स्वास्थ्य और समृद्धि बढ़े.

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Last Updated : July 4, 2026 at 8:57 PM IST

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