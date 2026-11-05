गोरखपुर में नितिन नबीन ने कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र, कहा- गले शिकवे दूर कर पार्टी मिशन में जुटें
भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कार्यकर्ताओं से बारी-बारी बैठक की और 2027 चुनाव फतह करने का जोश भरा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 9:14 PM IST
गोरखपुर : भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन दो दिनों तक गोरखपुर दौरे पर रहे. उन्होंने संगठन से लेकर पूर्व जनप्रतिनिधियों, पूर्व पदाधिकारियों एवं संगठन में मौजूद सभी कार्यकर्ताओं से बारी-बारी बैठक की और 2027 चुनाव फतह करने का जोश भरा. उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन सर्वोपरि है, मिशन 2027 का चुनाव आप कार्यकर्ताओं को योद्धा बनकर लड़ना है और अपने परिश्रम के बल पर फिर एक बार ऐतिहासिक विजय प्राप्त करना है. उन्होंने उत्तर प्रदेश के विकास में रोड़ा अटकाने वाले अराजकतावादी ताकतों को जड़ से उखाड़ने का आह्वान किया.
राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा की भारतीय जनता पार्टी के लिए संगठन से बड़ा कोई नहीं है. कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम और निस्वार्थ सेवा के बल पर ही आज भाजपा विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनी है. कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए उन्होंने कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ताओं के परिश्रम के बल पर ही हमने पहले भी ऐतिहासिक चुनाव जीते हैं और आगे भी जीतेंगे.
उन्होंने कहा, मिशन 2027 का चुनाव हम सबको योद्धा बनकर लड़ना है और जितना है. सभी कार्यकर्ता विजय संकल्प के साथ काम करें. उन्होंने कहा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि सरकार की उपलब्धि और विकास कार्यों को जन-जन तक पहुंचा कर हम 2027 का चुनाव भी अपने जमीनी कार्यकर्ताओं की ताकत के बल पर जीतेंगे.
नितिन नबीन ने संगठन में समन्वय बनाने के लिए पूर्व पदाधिकारी का भी सहारा लिया और उनके अनुभव के आधार पर बैठक में ज्वलंत मुद्दों पर भी चर्चा हुई, पदाधिकारियों ने अपने मन की पीड़ा को भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने रखा. राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी खामोशी से उनकी बात को सुना और फिर उससे निपटने का तरीका भी बताया. उन्होंने गिले शिकवे दूर कर पार्टी के मिशन में जुटने की बात कही.
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