कौन थे नितिन नबीन के पिता नवीन किशोर सिन्हा, जिन्हें आज किया जा रहा है नमन

पटना में नवीन किशोर सिन्हा को नमन किया गया. मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, नितिन नबीन के साथ कई नेता मौजूद थे. पढ़ें खबर

Nitin Nabin
पिता को पुष्पांजलि अर्पित करते नितिन नबीन (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : December 31, 2025 at 2:05 PM IST

3 Min Read
पटना : बिहार के भूतपूर्व विधायक व बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पिता नवीन किशोर सिन्हा याद किए गए. पुण्यतिथि के मौके पर एनडीए नेताओं ने नवीन किशोर सिन्हा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और श्रद्धा सुमन अर्पित किए. भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन के अलावा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नमन किया.

बिहार दौरे पर नितिन नबीन : दरअसल, नितिन नबीन खास तौर पर बिहार इसलिए आए हैं क्योंकि उन्हें अपने पिता के पुण्यतिथि कार्यक्रम में शामिल होना था. राजधानी पटना के नवीन सिन्हा पार्क में बड़ी संख्या में भाजपा नेताओं ने जमा होकर अपने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के पिता को श्रद्धा सुमन अर्पित किया. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी नवीन किशोर सिन्हा को नमन किया.

Nitin Nabin
बाएं से रविशंकर प्रसाद, सम्राट चौधरी, नीतीश कुमार, नितिन नबीन, विजय कुमार चौधरी (ETV Bharat)

''बिहार में एनडीए की सरकार मेरे पिता के सपनों को सच करने के लिए काम कर रही है. भाजपा के कार्यकर्ता भी उनके बताए रास्तों पर चल रहे हैं. पिताजी ने जिस तरीके से कार्यकर्ताओं के साथ मेलजोल कायम की, उसी रास्ते पर कार्यकर्ताओं को चलने की जरूरत है. उन्होंने जिस तरीके से संगठन को आगे बढ़ाया उससे हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिला.''- नितिन नबीन, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, भाजपा

नवीन किशोर सिन्हा को दी गई श्रद्धांजलि (ETV Bharat)

अच्छे संगठनकर्ता थे नवीन किशोर सिन्हा : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता नवीन किशोर प्रसाद सिन्हा बिहार की राजनीति के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे. नवीन किशोर सिन्हा को भाजपा के फाउंडर नेताओं में एक माना जाता है. सुशील मोदी और नंदकिशोर यादव के साथ उन्होंने मजबूती के साथ भाजपा को बढ़ाने का काम किया था. नवीन किशोर सिन्हा लोगों से मिलजुल रहने वाले और अच्छे संगठनकर्ता थे.

2005 में हुआ था निधन : नवीन किशोर सिन्हा का जन्म 11 मई 1950 को हुआ था. उनका निधन 31 दिसंबर 2005 को दिल का दौरा पड़ने (Cardiac Arrest) के कारण हुआ था. नवीन किशोर सिन्हा बिहार भाजपा के मजबूत स्तंभ माने जाते थे. नवीन किशोर सिन्हा ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत प्रसिद्ध जेपी आंदोलन (1974) से की थी. पटना में उनकी याद में 'नवीन सिन्हा पार्क' भी बनाया गया है. जहां हर वर्ष उनकी पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जाती है.

चार बार विधायक रहे : नवीन किशोर सिन्हा पटना पश्चिम विधानसभा सीट से लगातार चार बार (1995, 2000 और 2005 के दोनों चुनावों में) विधायक चुने गए थे. उन्होंने बिहार में NDA-I सरकार (नीतीश कुमार के नेतृत्व में) के दौरान कैबिनेट मंत्री के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं. भाजपा में उनकी छवि एक समर्पित और कुशल संगठनात्मक नेता की थी.

Nitin Nabin
श्रद्धा सुमन कार्यक्रम के दौरान नीतीश कुमार और नितिन नबीन (ETV Bharat)

पुत्र नितिन नबीन ने संभाली राजनीतिक विरासत : उनकी मृत्यु के बाद, उनके पुत्र नितिन नबीन ने उनकी राजनीतिक विरासत को संभाला. नितिन नबीन को हाल ही में भाजपा का 'राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष' नियुक्त किया गया है.

