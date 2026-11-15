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जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाए नितिन नबीन, कांग्रेस का तंज, ''आदिवासियों के आक्रोश से घबराई भाजपा''

दौरा रद्दा होने पर सियासत तेज ( ETV Bharat )

रायपुर: रायगढ़ के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल नहीं हो सके. घने कोहरे के चलते उनका चार्टर विमान रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाया और विमान को वापस लौटना पड़ा. नितिन नबीन के दौरे पर अब सियासत गरमा गई है. कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस मामले में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए तंज कसा. विकास उपाध्याय ने कहा कि आदिवासी समाज के आक्रोश से भाजपा घबरा गई है, इसलिए अचानक दौरा रद्द करना पड़ा.



दौरा रद्दा होने पर सियासत तेज पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नितिन नबीन आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने आने वाले थे, लेकिन अचानक पता चला की खराब मौसम की वजह से उनका जहां रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाया. लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है. विकास उपाध्याय ने कहा कि आदिवासी दिवस नहीं मनाकर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ सकती थी. यह नाराजगी केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में एक माहौल तैयार कर सकती थी.