जनजातीय गौरव दिवस समारोह में शामिल नहीं हो पाए नितिन नबीन, कांग्रेस का तंज, ''आदिवासियों के आक्रोश से घबराई भाजपा''
खराब मौसम की वजह से चार्टर प्लेन रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाया. प्रवीण कुमार सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 15, 2026 at 2:48 PM IST
रायपुर: रायगढ़ के धरमजयगढ़ में आयोजित जनजातीय गौरव दिवस समारोह में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन शामिल नहीं हो सके. घने कोहरे के चलते उनका चार्टर विमान रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाया और विमान को वापस लौटना पड़ा. नितिन नबीन के दौरे पर अब सियासत गरमा गई है. कांग्रेस के पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने इस मामले में भाजपा पर तीखा हमला बोलते हुए तंज कसा. विकास उपाध्याय ने कहा कि आदिवासी समाज के आक्रोश से भाजपा घबरा गई है, इसलिए अचानक दौरा रद्द करना पड़ा.
दौरा रद्दा होने पर सियासत तेज
पूर्व विधायक विकास उपाध्याय ने कहा कि नितिन नबीन आज जनजातीय गौरव दिवस मनाने आने वाले थे, लेकिन अचानक पता चला की खराब मौसम की वजह से उनका जहां रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाया. लेकिन इसके पीछे की असली वजह कुछ और है. विकास उपाध्याय ने कहा कि आदिवासी दिवस नहीं मनाकर जनजातीय गौरव दिवस मनाया जा रहा है, जिससे आदिवासी समाज में आक्रोश है. कांग्रेस नेता ने दावा किया कि इस कार्यक्रम में आदिवासी समाज की नाराजगी खुलकर सामने आ सकती थी. यह नाराजगी केवल छत्तीसगढ़ तक सीमित नहीं रहती, बल्कि पूरे देश में एक माहौल तैयार कर सकती थी.
'आक्रोश से बचने के लिए टाला गया दौरा'
कांग्रेस नेता ने तंज कसते हुए कहा कि आदिवासी समाज की नाराजगी को देखते हुए अचानक मौसम खराब होने का जिक्र कर अपना दौरा रद्द कर दिया. उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी आदिवासियों के आक्रोश से घबराई हुई है.
कोहरे के कारण नहीं कर पाया विमान लैंड: सीएम
हालांकि, दौरा प्रभावित होने की बताई गई वजह घना कोहरा और विमान का रायगढ़ में लैंड नहीं कर पाना है. इसकी जानकारी कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने अपने संबोधन में दी. भगवान बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर रायगढ़ जिले के धरमजयगढ़ स्थित दशहरा मैदान में जनजातीय गौरव दिवस समारोह आयोजित किया जा रहा है. कार्यक्रम में नितिन नवीन के शामिल होने को लेकर भाजपा ने व्यापक तैयारियां की थी. उनके स्वागत के लिए बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण पहुंचे थे. मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, प्रदेश प्रभारी स्मृति ईरानी और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी कार्यक्रम में मौजूद थे.
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े
फिलहाल नितिन नबीन का दौरा प्रभावित होने के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी तेज हो गई है. हालाकि बाद में जरूर नितिन नबीन वर्चुअली वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम से जुड़े.