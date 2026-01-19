ETV Bharat / state

पहले बिहारी हैं नितिन नबीन जो बने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, जानें कैसे होता है चयन

बिहार के कई दिग्गज नेता बने थे प्रस्तावक : बिहार से दो सेट में सदस्यों को प्रस्तावक बनाया गया था. 10-10 नेताओं को प्रस्तावकों में दो सेट बनाए गए. कुल मिलाकर बिहार में 20 नेता प्रस्तावक की सूची में शामिल थी. नितिन नवीन के लिए प्रस्ताव देने वालों में सम्राट चौधरी, विजय सिंन्हा, प्रेम कुमार, गिरिराज सिंह, नित्यानंद राय, मंगल पांडे, संजय जयसवाल, दिलीप जायसवाल, रेणु देवी, सतीश चंद्र दुबे, राज भूषण निषाद, रवि शंकर प्रसाद, प्रदीप सिंह, गोपाल जी ठाकुर, धर्मशिला गुप्ता, जनक राम, कृष्ण कुमार मंटू, लखींद्र पासवान और श्रेयसी सिंह का नाम शामिल था.

कैसी होती है चुनाव की प्रक्रिया : पहले उम्मीदवार को नामांकन का पर्चा दाखिल कराया जाता है फिर नामांकन पत्रों की जांच की जाती है, फिर चुनाव प्रभारी अध्यक्ष पद के नाम की घोषणा करते हैं. बाद में राष्ट्रीय परिषद की बैठक में फैसले पर मुहर लगती है. अगर एक से अधिक उम्मीदवार हैं तो मतदान कराया जाता है. फिर जीतने वाले के नाम की घोषणा होती है.

पटना : भारतीय जनता पार्टी ने आज राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिले के बाद निर्विरोध रूप से नितिन नबीन को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है. ऐसा पहली बार है जब कोई बिहारी बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना हो. नितिन नबीन के प्रस्तावकों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह समेत बिहार के 20 दिग्गज नेता भी रहे हैं. बिहार से कोई पहला बिहारी नेता है जिसको बीजेपी के पूर्णकालिक राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई है.

निर्वाचक मंडल में 5700 से अधिक होते हैं वोटर : भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में राष्ट्रीय परिषद के सभी सदस्य भाग लेते हैं. निर्वाचन मंडल मैं सदस्यों के संख्या 5700 के आसपास होती है. अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए बनाए गए पूरे निर्वाचक मंडल में लगभग 5700 मतदाता हैं. मतदाता मंडल में दो तरह के सदस्य शामिल होते हैं. निर्वाचक मंडल में राष्ट्रीय परिषद के सदस्य और राज्य परिषद के सदस्य शामिल होते हैं. राष्ट्रीय परिषद में लगभग 775 से 800 के करीब सदस्य होते हैं. राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या घटती या बढ़ती रहती है. राष्ट्रीय परिषद के सदस्यों का चयन की भी प्रक्रिया है.

निर्वाचक मंडल में विधायकों की संख्या के 10% सदस्य : प्रत्येक राज्य की प्रदेश परिषद अपने में से कुछ सदस्यों को चुनकर राष्ट्रीय परिषद में भेजती है. यह संख्या उस राज्य की लोकसभा सीटों पर निर्भर करती है. पार्टी के सांसदों का 10% हिस्सा (कम से कम 10 सदस्य) परिषद के सदस्य होते हैं. इसके अलावा चुने हुए विधायक और विधान पार्षदों में 10% का चयन राष्ट्रीय परिषद के लिए होता है. पदेन सदस्य के रूप में पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, राज्यों के विधानमंडल के नेता और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सभी सदस्य शामिल होते हैं. नामित सदस्य के रूप में राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मनोनीत सदस्य और विभिन्न 'मोर्चों' के अध्यक्ष शामिल होते हैं.

बिहार के 57 नेता चुनाव प्रक्रिया में होते हैं शामिल : अध्यक्ष पद के उम्मीदवार के नामांकन के लिए कम से कम 20 सदस्यों का समर्थन प्रस्तावक के रूप में आवश्यक है. यह नामांकन कम से कम 5 ऐसे राज्यों से आना चाहिए जहाँ राष्ट्रीय परिषद के चुनाव संपन्न हो चुके हों. चुनाव तभी हो सकता है, जब कम से कम 50% राज्यों में संगठनात्मक चुनाव पूरे हो चुके हों. 15 से अधिक राज्य ऐसे होने चाहिए जहां चुनाव संपन्न हो चुके हों. राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में बिहार से लगभग 57 नेता हिस्सा लिए.

"अध्यक्ष पद के चयन की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है. नितिन नबीन जी ने जो नामांकन पर्चा भरा थे उसकी जांच के बाद उनके नाम की घोषणा चुनाव पदाधिकारी ने कर दी है. राष्ट्रीय परिषद की बैठक में भी नितिन नबीन के नाम पर मुहर लग गई है."- शशि रंजन, भाजपा नेता

