नितिन नबीन को बीजेपी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने पर रायपुर में बंटी मिठाइयां
बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने कहा कि कांग्रेस का काम सिर्फ रॉन्ग नैरेटिव सेट करना रह गया है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : December 15, 2025 at 8:37 PM IST
रायपुर: बिहार सरकार के मंत्री और छत्तीसगढ़ भाजपा प्रभारी नितिन नबीन को भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है. रायपुर में भी इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है. सोमवार को जिला भाजपा कार्यालय एकात्म परिसर में भाजपा कार्यकर्ता और नेताओं ने ढोल नगाड़े बजने के साथ ही पटाखे फोड़ कर अपनी खुशी जाहिर की.
कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयां, फोड़े पटाखे
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव भी मौजूद रहे. किरण सिंह देव ने कहा कि राष्ट्रीय नेतृत्व ने उन्हें भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है. हम उन्हें बहुत-बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं. उन्होंने कांग्रेस को लेकर कहा की कांग्रेस का एक ही काम बच गया है वो है रॉन्ग नैरेटिव सेट करना. जनता को दिगभ्रमित करना. भ्रम का वातावरण तैयार करना. इसके अलावा कौन सा काम है. प्रदेश अध्यक्ष ने चुटकी लेते हुए कहा कि वरना ऐसी क्या बात थी की 5 साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की नाव डूब गई.
कांग्रेस का एक ही काम बच गया है. जनता के बीच झूठ और भ्रम को फैलाना. जनता के बीच गलत बातों का प्रचार करना. कांग्रेस को अपना मूल्यांकन करना चाहिए कि क्यों उसकी नाव यहां डूब गई. प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने. उस समय भी कांग्रेस ने गलत नैरेटिव सेट किया. मोदी जी आ जाएंगे तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा. संविधान में परिवर्तन हो जाएगा. आरक्षण समाप्त कर देंगे, लेकिन जनता ने सच देख भी लिया और सुन भी लिया: किरण सिंह देव, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष
''छत्तीसगढ़ और बिहार में दिलाई जीत''
नितिन नवीन को भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने को लेकर किरण सिंह देव ने कहा, ''छत्तीसगढ़ के भाजपा की ओर से उन्हें बधाई और शुभकामनाएं. राष्ट्रीय नेतृत्व और संसदीय बोर्ड के सभी नेताओं का छत्तीसगढ़ भाजपा अभिनंदन करता है. नितिन नबीन के छत्तीसगढ़ प्रभारी की दृष्टि से उनके कुशल नेतृत्व में छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता और कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. विपक्ष के समय से ही उन्होंने दिन रात मेहनत की चाहे विधानसभा का चुनाव हो. चाहे लोकसभा का चुनाव हो. नगरी निकाय के चुनाव हो. त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हो. इन सभी चुनाव में कार्यकर्ताओं के साथ रात दिन मेहनत किया और ऐसा कोई मंडल भी नहीं बचा जहां तक उनकी पहुंच ना हो. हम लोगों की ओर से निश्चित रूप से बहुत-बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामनाएं."
''जमीन से जुड़े नेता को पार्टी ने दी बड़ी जिम्मेदारीट''
छत्तीसगढ़ लौह शिल्पकार विकास बोर्ड के अध्यक्ष प्रफुल्ल विश्वकर्मा ने कहा, "छत्तीसगढ़ का हर कार्यकर्ता आज खुश है. नितिन नवीन भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी रहे हैं. एक-एक कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं. एक-एक कार्यकर्ताओं को पहचानते हैं. नितिन नबीन को कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया है. पूरा प्रदेश और देश खुश है, क्योंकि नितिन नबीन जमीन से जुड़कर काम करने वाले व्यक्ति हैं. जिस तरह से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार थी. उस समय भाजपा का हर कार्यकर्ता डरा हुआ रहता था, लेकिन नितिन नबीन के आने के बाद उन्होंने एक-एक कार्यकर्ताओं को जमीन पर खड़ा किया कार्यकर्ताओं को लड़ने की संगठन शक्ति प्रदान की."