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नितिन नवीन ने किया बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान, AAP के पूर्व सांसद संदीप पाठक को सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की नई टीम में दिल्ली कोटे से दस दिग्गज नेताओं की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति हुई है.

Nitin Nabin BJP
नितिन नवीन ने किया बीजेपी की नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान (फाइल फोटो)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : August 17, 2026 at 4:44 PM IST

4 Min Read
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नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपनी नई राष्ट्रीय टीम का ऐलान कर दिया है. इस सांगठनिक फेरबदल में पार्टी के कई वरिष्ठ और अनुभवी नेताओं को अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. साथ ही कई नए चेहरों को भी संगठन में शामिल करके बड़ा संदेश दिया गया है. राजनीतिक गलियारों में इस नई टीम को आगामी चुनावों और सांगठनिक मजबूती की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है. पार्टी के वरिष्ठ 10 नेताओं को दिल्ली कोटे से अलग-अलग पदों की जिम्मेदारी दी गई है.

दिल्ली कोटे से दस दिग्गज नेताओं की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति

पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह की ओर से जारी इस आधिकारिक सूची के अनुसार, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली और केंद्रीय इकाई में कई बड़े बदलाव किए गए हैं. राष्ट्रीय अध्यक्ष की नई टीम में दिल्ली कोटे से दस दिग्गज नेताओं की वरिष्ठ पदों पर नियुक्ति हुई है. इसमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पद के लिए वरिष्ठ नेता राम माधव को जिम्मेदारी सौंपी गई है. इसके साथ ही, संगठन में सुदृढ़ता बनाए रखने के लिए बीएल संतोष को राष्ट्रीय महामंत्री पद की जिम्मेदारी पर बरकरार रखा गया है. उनके साथ ही सांगठनिक कार्यकुशलता के लिए जाने जाने वाले सुनील बंसल का नाम भी राष्ट्रीय महामंत्री के तौर पर शामिल किया गया है.सबसे चौंकाने वाला और बड़ा राजनीतिक फेरबदलइस नई सूची में सबसे चौंकाने वाली बात आम आदमी पार्टी (AAP) के पूर्व नेता और वर्तमान राज्यसभा सांसद सेंदीप पाठक को लेकर सामने आई है. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने उन्हें अपनी टीम में राष्ट्रीय मंत्री की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

वरिष्ठ नेता राम माधव
वरिष्ठ नेता राम माधव (फाइल फोटो)

संदीप पाठक को राष्‍ट्रीय स्‍तर पर मंत्री पद की कमान

आम आदमी पार्टी का दामन छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं में संदीप पाठक इकलौते ऐसे नेता हैं, जिन पर पार्टी ने इतना बड़ा भरोसा जताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर मंत्री पद की कमान सौंपी है. संदीप पाठक के अलावा डॉक्टर स्वदेश सिंह को भी दिल्ली से राष्ट्रीय मंत्री नियुक्त किया गया है. वहीं, भाजपा के पुराने और निष्ठावान नेता जय प्रकाश को भी मंत्री पद देकर पार्टी के प्रति उनकी निष्ठा का सम्मान किया गया है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि पार्टी ने पुराने कार्यकर्ताओं और नए सियासी समीकरणों के बीच बेहतरीन संतुलन साधने का प्रयास किया है. मीडिया और पूर्वोत्तर मामलों में भी नई नियुक्तियां क्षेत्रीय और मोर्चों पर पकड़ मजबूत करने के लिए उत्तर-पूर्व (नॉर्थ ईस्ट) मामलों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है.

प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को मीडिया प्रबंधन

नॉर्थ ईस्ट सह-संयोजक पद की जिम्मेदारी दिल्ली बीजेपी के तेजतर्रार नेता राजीव बब्बर को सौंपी गई है. वे अपने क्षेत्र में संगठन का लंबा अनुभव रखते हैं. इसके अलावा, पार्टी के मीडिया प्रबंधन को और धार देने के उद्देश्य से मीडिया सह-संयोजक के तौर पर दिल्ली से प्रदीप भंडारी और सिद्धार्थ यादव को जिम्मेदारी दी गई है. ये दोनों ही नेता सोशल और मुख्यधारा की मीडिया में पार्टी का पक्ष मजबूती से रखते आए हैं. डिजिटल प्लेटफॉर्म और जनता के बीच पार्टी की पहुंच को और व्यापक बनाने के लिए सोशल मीडिया सह-संयोजक के तौर पर दिल्ली कोटे से शिवानंद द्विवेदी को नियुक्त किया गया है.

वरिष्ठ नेता बीएल संतोष
वरिष्ठ नेता बीएल संतोष (फाइल फोटो)

राजनीतिक जानकारों का कहना है कि नितिन नवीन की यह नई टीम आने वाले राजनीतिक संघर्षों और चुनावी चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार की गई है. इसमें जहां एक तरफ अनुभवी दिग्गजों के अनुभव का लाभ लिया गया है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष से आए प्रभावी चेहरों और युवाओं को भी संगठन में मुख्यधारा से जोड़कर एक बड़ा रणनीतिक संदेश देने का काम किया गया है. पार्टी के भीतर इस बात को लेकर खासा उत्साह है कि यह नई टीम राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी के जनाधार को और अधिक विस्तार देगी.

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