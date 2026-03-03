ETV Bharat / state

नितिन नबीन जाएंगे राज्यसभा, BJP ने जारी की उम्मीदवारों की लिस्ट

बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नबीन: बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन फिलहाल पटना जिले की बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं. 2025 के बिहार चुनाव के बाद जब एनडीए की सरकार बनी थी, तब उनको मंत्री भी बनाया गया था लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद उन्होंने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था.

बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट जारी: भारतीय जनता पार्टी ने 16 मार्च को होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए बिहार समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों की सूची जारी की है. इनमें बिहार से नितिन नबीन और शिवेश कुमार के नाम शामिल हैं. इसके अलावे असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और ओड़िशा के भी प्रत्याशियों की घोषणा की गई है.

पटना: बिहार में 5 सीटों पर होने वाले राज्यसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है. बीजेपी अध्यक्ष नितिन नबीन समेत बिहार से दो नामों का ऐलान हुआ है. बीजेपी की ओर से जारी सूची में नितिन नबीन के अलावे शिवेश कुमार राम का भी नाम शामिल है.

विधायकी से देना होगा त्यागपत्र: राज्यसभा जाने के बाद अब नितिन नबीन को बांकीपुर से विधायकी छोड़नी होगी. इस वजह से स्थानीय कार्यकर्ता थोड़े भावुक दिखे. हालांक कार्यकर्ताओं का मानना है कि नितिन नबीन जहां भी रहेंगे, अपने इलाके के लोगों और कार्यकर्ताओं की फिक्र जरूर करेंगे.

नितिन नबीन को छोड़नी होगी विधायकी (ETV Bharat)

"जिस तरीके से एक कार्यकर्ता भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, उसी तरीके से बांकीपुर का भी एक कार्यकर्ता बांकीपुर से विधानसभा चुनाव लड़ेगा. एनडीए ने सभी सीटों पर अपने उम्मीदवारों की सहमति बना ली है. थोड़ी देर में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी. पांच मार्च को एनडीए के सभी उम्मीदवार राज्यसभा के नॉमिनेशन करेंगे और जीतेंगे."- संजय मयूख, राष्ट्रीय प्रवक्ता, बीजेपी

बांकीपुर से विधायक हैं नितिन नबीन (ETV Bharat)

कौन हैं शिवेश कुमार?: बीजेपी उम्मीदवार शिवेश कुमार राम ने 2024 में सासाराम सीट (सुरक्षित) से लोकसभा चुनाव लड़ा था. हालांकि उनको कांग्रेस कैंडिडेट मनोज कुमार राम के हाथों 19,157 मतों से हार का सामना करना पड़ा था. वह 2010 में भोजपुर जिले की अगियांव सीट से विधायक रह चुके हैं. फिलहाल बीजेपी के प्रदेश महामंत्री हैं.

शिवेश कुमार राम बीजेपी उम्मीदवार (ETV Bharat)

पिता तीन बार के सांसद: शिवेश राम का पैतृक गांव ज्ञानपुर सेमरिया में है. हालांकि अब उनका परिवार पटना के अंबेडकर कॉलोनी में रहता है. उनके पिता मुनि लाल बीजेपी के सक्रिय सदस्य थे और सासाराम से तीन बार सांसद भी रहे थे.

जेडीयू से निशांत के नाम की चर्चा: बीजेपी की लिस्ट आने के बाद अब नजर जनता दल यूनाइटेड की सूची पर है. एनडीए कोटे की 4 में से 2 सीट जेडीयू के हिस्से में आएगी. इनमें केंद्रीय मंत्री रामनाथ ठाकुर के साथ-साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत के नाम की चर्चा जोरों पर है.

बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा चुनाव: बिहार में 5 सीटों पर राज्यसभा का चुनाव होना है, जिसके लिए 5 मार्च तक नामांकन होगा. 5 में से 4 सीटों पर एनडीए की जीत तय है, जबकि पांचवीं सीट के लिए दोनों गठबंधन में से किसी के पास पर्याप्त संख्या बल नहीं है. एआईएमआईएम के 5 और बहुजन समाज पार्टी के एक विधायक के समर्थन से ही 5वीं सीट पर जीत मुमकिन है.

