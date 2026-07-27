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बांकीपुर में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, नितिन नवीन और सम्राट चौधरी ने किया रोड शो

हाई प्रोफाइल सीट बांकीपुर में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और सीएम सम्राट चौधरी ने जोरदार रोड शो किया. पढ़ें पूरी खबर-

नीरज सिन्हा के लिए रोड शो करते नितिन नवीन और सम्राट चौधरी
नीरज सिन्हा के लिए रोड शो करते नितिन नवीन और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : July 27, 2026 at 8:25 PM IST

3 Min Read
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पटना : बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव अब अपने अंतिम दौर में पहुंच चुका है. मतदान से पहले राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान में पूरी ताकत झोंक दी है. भारतीय जनता पार्टी ने राजधानी पटना में शक्ति प्रदर्शन करते हुए भव्य रोड शो निकाला. राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा के समर्थन में लोगों से मतदान की अपील की. उनके साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी समेत एनडीए के कई वरिष्ठ नेता भी मौजूद रहे.

भाजपा का सड़क पर दिखा शक्ति प्रदर्शन : प्रचार के अंतिम दिन भाजपा का रोड शो पटना के भट्टाचार्यरोड से शुरू हुआ. यह काफिला कदमकुआं होते हुए गांधी मैदान तक पहुंचा. पूरे रास्ते भाजपा के झंडों और बैनरों से सड़कें सजी रहीं. बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ता और समर्थक रोड शो में शामिल हुए.

बांकीपुर उपचुनाव में बीजेपी का रोड शो (ETV Bharat)

बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की अपील : बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के साथ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी खुले वाहन में सवार होकर लोगों का अभिवादन करते रहे. रोड शो में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी, बिहार सरकार के मंत्री सरवन कुमार, लोजपा (रामविलास) के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी सहित एनडीए के कई घटक दलों के नेता मौजूद रहे.

भाजपा ने जीत का किया दावा : रोड शो में शामिल बिहार सरकार के पथ निर्माण मंत्री इंजीनियर शैलेंद्र ने कहा कि ''रोड शो में उमड़ी भीड़ इस बात का संकेत है कि बांकीपुर की जनता भाजपा के साथ है. एनडीए प्रत्याशी नीरज सिन्हा बड़े अंतर से चुनाव जीतेंगे.'' रोड शो में बड़ी संख्या में एनडीए के कार्यकर्ताओं की संख्या उमड़ी हुई थी.

प्रशांत किशोर पर निशाना : मंत्री ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि ''प्रशांत किशोर को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, इसलिए उन्हें स्वयं चुनाव मैदान में उतरना पड़ा. इस चुनाव में जन सुराज की हार तय है.'' वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर भी टिप्पणी करते हुए कहा कि- ''तेजस्वी अपने उम्मीदवार के नामांकन में भी शामिल नहीं हुए.''

नीरज सिन्हा के लिए रोड शो करते नितिन नवीन और सम्राट चौधरी
बांकीपुर में रोड शो करते नितिन नवीन और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

30 जुलाई को मतदान 28 जुलाई की शाम थमेगा प्रचार : बांकीपुर विधानसभा सीट पर 30 जुलाई को मतदान होगा. चुनाव प्रचार 28 जुलाई की शाम समाप्त हो जाएगा, जिसके बाद उम्मीदवार और राजनीतिक दल जनसंपर्क नहीं कर सकेंगे. मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी और इसी दिन उपचुनाव के नतीजे घोषित किए जाएंगे.

अब मतदान का इंतजार : प्रचार समाप्त होने के बाद अब सभी राजनीतिक दलों की नजर 30 जुलाई को होने वाले मतदान पर रहेगी. मतदान के बाद 3 अगस्त को मतगणना होगी, जिससे यह तय होगा कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने किस उम्मीदवार पर भरोसा जताया है.

क्यों हो रहा है बांकीपुर में उपचुनाव? : बांकीपुर विधानसभा सीट भाजपा के वरिष्ठ नेता और विधायकनितिन नवीन के विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देने के बाद रिक्त हुई. सीट खाली होने के कारण चुनाव आयोग ने यहां उपचुनाव कराने का फैसला किया. यह सीट लंबे समय से भाजपा का मजबूत गढ़ मानी जाती रही है, इसलिए इस उपचुनाव पर पूरे प्रदेश की नजर है.

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