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नितिन नबीन आज विधायकी से दे सकते हैं इस्तीफा, नीतीश कुमार पर टिकी सबकी निगाहें...

पटना: रामनवमी की धूम के बाद बिहार की राजनीति में नया मोड़ आ गया है. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अब राज्य की चुनावी राजनीति को अलविदा कहने जा रहे हैं. मिल रही जानकारी के अनुसार वे बांकीपुर विधानसभा सीट से अपना इस्तीफा देने वाले हैं. रामनवमी उत्सव में सक्रिय भूमिका निभाने के बाद अब वे केंद्र की राजनीति में पूरी तरह से प्रवेश की तैयारी कर रहे हैं.

नितिन नबीन केंद्र की राजनीति में कदम रखने को तैयार: बीजेपी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन अलग भूमिका में आने वाले हैं. नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से इस्तीफा देने जा रहे हैं. भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार विधानसभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे सकते हैं. नितिन नबीन राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं और केंद्र की राजनीति में कदम रखने के लिए तैयार हैं. इस कदम से बिहार की सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

नितिन नबीन और अमित शाह ((सौ. नितिन नबीन एक्स हैंडल))

14 दिनों के अंदर विधानसभा सदस्यता छोड़नी होगी: नितिन नबीन 16 मार्च को राज्यसभा चुनाव में निर्वाचित हुए थे. नियम के अनुसार 14 दिनों के अंदर राज्यसभा की सदस्यता बचाने के लिए उन्हें विधानसभा की सदस्यता छोड़नी है. ऐसे में त्यागपत्र देने के लिए विधायक को विधानसभा अध्यक्ष के समक्ष सशरीर उपस्थित होना अनिवार्य है. उन्हें रविवार को दिल्ली लौटना है, ऐसे में नितिन नबीन आज दे सकते हैं विधायक पद से इस्तीफा. इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए उनकी टीम सक्रिय है.

नीतीश कुमार भी दे सकते हैं इस्तीफा: नितिन नबीन बांकीपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं और नीतीश कुमार विधान पार्षद हैं. दोनों ही नेता राज्यसभा चुनाव जीत चुके हैं. दोनों नेता अगली परीक्षा राज्यसभा में खेलने की तैयारी कर रहे हैं. सब की निगाहें इस बात पर टिकी है कि नीतीश कुमार किस दिन इस्तीफा देंगे. नीतीश कुमार भी अपनी विधान परिषद सदस्यता से इस्तीफा देने की प्रक्रिया में हैं.

दोनों नेता जल्द इस्तीफा देंगे: राजनीतिक विश्लेषक डॉक्टर संजय कुमार का कहना है कि नितिन नबीन और नीतीश कुमार दोनों राज्यसभा के लिए चुने जा चुके हैं और दोनों को राज्यसभा की सदस्यता लेनी है. आने वाले कुछ दिनों में दोनों ही नेता अपने-अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं. इस बदलाव से बिहार की राजनीति में नई संभावनाएं खुल सकती हैं और NDA के अंदर नई समीकरण बन सकते हैं.