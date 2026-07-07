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नितिन गडकरी कल एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण, NHAI ने कई जगह किया सड़क सुधारने का काम शुरू

नितिन गडकरी के दौरे को देखते हुए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है.

Repair work underway on the expressway
एक्सप्रेसवे पर चल रहा मरम्मत का कार्य (Source - Congress Leader Kranti Tiwari)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 7, 2026 at 8:07 PM IST

2 Min Read
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कोटा: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को आएंगे. एक्सप्रेसवे पर कई जगह से सड़क टूटने की बात सामने आई थी. जिसके बाद यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया. इसके बाद ही नितिन गडकरी सीधे सड़क मार्ग से ही एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं.

गडकरी दिल्ली से सुबह 11 बजे रवाना होंगे. शाम 5:30 बजे वह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही टनल का निरीक्षण करेंगे. गडकरी दोपहर में करीब 3 बजे बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पर पहुंचेंगे. जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ में निरीक्षण करेंगे. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजस्थान के जनरल मैनेजर संजय कदम का कहना है कि नितिन गडकरी पूरे एक्सप्रेसवे का दौरा करेंगे.

कांग्रेस नेता ने गडकरी से की यह अपील, देखें वीडियो (Source - Congress Leader Kranti Tiwari)

पढ़ें: एक्सप्रेसवे में खराब निर्माण की शिकायतें, कांग्रेस हुई हमलावर, 8 जुलाई को नितिन गडकरी करेंगे कोटा का दौरा

दूसरी तरफ गडकरी के दौरे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी तैयारी शुरू कर दी है. कई जगह पर एक्सप्रेसवे पर सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने मंगलवार को फिर एक्सप्रेस वे पर जाकर एक वीडियो बनाया है. जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे को दुरुस्त किया जा रहा है. तिवारी का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस तरह का वीडियो जारी किया था. एक्सप्रेसवे की हालत काफी खराब थी. टूटे-फूटे एक्सप्रेसवे की वजह से ही दुर्घटनाएं होने का दावा उन्होंने किया था. कांति तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे में कई स्ट्रेच पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और इसीके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है.

Workers carrying out repair work
मरम्मत कार्य करते श्रमिक (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: नींद की झपकी से एक्सप्रेस वे पर हो रहे हादसे, अलवर के 75 किमी मार्ग पर लगेंगी रंबल स्ट्रिप, पीड़ितों को मिलेगी तुरंत सहायता

'नितिन गडकरी एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं. वे सड़क मार्ग से ही दिल्ली से आएंगे. हमने जहां भी एक्सप्रेसवे पर सड़क खराब हुई थी, उसका पेचवर्क पहले से ही शुरू करवा दिया था. काम काफी समय पहले से ही चल रहा है. एनएचएआई यात्रियों को अच्छा रास्ता उपलब्ध कराने के लिए कटिबंध है.' - संजय कदम, सीजीएम राजस्थान, NHAI

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NITIN GADKARI IN KOTA ON JULY 8
एक्सप्रेसवे का निरीक्षण
GADKARI TO INSPECT EXPRESSWAY

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