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नितिन गडकरी कल एक्सप्रेसवे का करेंगे निरीक्षण, NHAI ने कई जगह किया सड़क सुधारने का काम शुरू

गडकरी दिल्ली से सुबह 11 बजे रवाना होंगे. शाम 5:30 बजे वह मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व के नजदीक बन रही टनल का निरीक्षण करेंगे. गडकरी दोपहर में करीब 3 बजे बूंदी जिले में स्थित लबान इंटरचेंज पर पहुंचेंगे. जहां पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उनके साथ में निरीक्षण करेंगे. नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के राजस्थान के जनरल मैनेजर संजय कदम का कहना है कि नितिन गडकरी पूरे एक्सप्रेसवे का दौरा करेंगे.

कोटा: दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे का निरीक्षण करने के लिए केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बुधवार को आएंगे. एक्सप्रेसवे पर कई जगह से सड़क टूटने की बात सामने आई थी. जिसके बाद यह मुद्दा सुर्खियों में आ गया. इसके बाद ही नितिन गडकरी सीधे सड़क मार्ग से ही एक्सप्रेसवे के जरिए पूरा निरीक्षण करने के लिए आ रहे हैं.

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दूसरी तरफ गडकरी के दौरे को लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने भी तैयारी शुरू कर दी है. कई जगह पर एक्सप्रेसवे पर सड़क को दुरुस्त करने का काम शुरू कर दिया है. कांग्रेस नेता क्रांति तिवारी ने मंगलवार को फिर एक्सप्रेस वे पर जाकर एक वीडियो बनाया है. जिसमें उन्होंने बताया कि एक्सप्रेसवे को दुरुस्त किया जा रहा है. तिवारी का कहना है कि उन्होंने पहले भी इस तरह का वीडियो जारी किया था. एक्सप्रेसवे की हालत काफी खराब थी. टूटे-फूटे एक्सप्रेसवे की वजह से ही दुर्घटनाएं होने का दावा उन्होंने किया था. कांति तिवारी ने यह भी आरोप लगाया कि एक्सप्रेसवे में कई स्ट्रेच पर गुणवत्ता का ध्यान नहीं रखा गया और इसीके चलते दुर्घटनाएं हो रही हैं और लोगों की मौत हो रही है.

मरम्मत कार्य करते श्रमिक (ETV Bharat Kota)

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