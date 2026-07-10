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120+ की रफ्तार से पहुंचेंगे मध्य प्रदेश से मुंबई, गडकरी के दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे ने जीता दिल

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की खूबसूरत तस्वीरें साझा की, कुछ हिस्सों का कामी बाकी, फिर हवा से बातें

GADKARI SHARES DELHI MUMBAI EXPRESSWAY VIDEO
गडकरी के सुपर हाईवे पर 120+ की रफ्तार से चलेंगे वाहन (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 2:34 PM IST

3 Min Read
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झाबुआ : देश के बहुचर्चित दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने इसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है. गडकरी ने मध्य प्रदेश से होकर गुजर रहे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का वीडियो शेयर करते हुए कहा, '' मध्य प्रदेश और गुजरात में दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के जरूरी हिस्सों का ऑन-साइट इंस्पेक्शन किया. एक्सप्रेस वे के इंस्पेक्शन के दूसरे दिन अधिकारियों के साथ इसके विकास कार्यों की समीक्षा की और प्रोजेक्ट की क्वालिटी और समय पर हुई प्रोग्रेस का असेसमेंट किया गया.'' गडकरी द्वारा शेयर किए गए एक्सप्रेस वे के वीडियो को अबतक 60 हजार बार देखा जा चुका है.

Nitin Gadkari DELHI MUMBAI EXPRESS WAY
वीडियो में बेहद खूबसूरत नजर आ रहा है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे (Source- Nitin Gadkari X account)

दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का 244 किमी हिस्सा एमपी में

दिल्ली–मुंबई एक्सप्रेसवे 6 राज्यों में होकर गुजर रहा है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है. मध्य प्रदेश के साथ दिल्ली और हरियाणा में एक्सप्रेस वे का काम पूरा हो चुका है लेकिन गुजरात और महाराष्ट्र वाले हिस्से में काफी काम बाकी है. एक्सप्रेस वे का लगभग 244 किमी हिस्सा मध्य प्रदेश से गुजरा है.

नितिन गडकरी ने कहा, '' एक्सप्रेस वे के निरीक्षण के दौरान कुल मिलाकर लगभग 357 किलोमीटर का सफर तय किया गया, इसमें कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी, रोड सेफ्टी, इंटरचेंज और यात्रियों के लिए बनाई जा रही रोड साइड सुविधाओं का सीधा असेसमेंट किया गया.''

DELHI MUMBAI EXPRESSWAY MP NEWS
गडकरी ने किया मध्य प्रदेश से गुजरे एक्सप्रेस वे का निरीक्षण (Source- Nitin Gadkari X account)

गडकरी के सुपर हाईवे पर 120+ की रफ्तार से चलेंगे वाहन

नितिन गडकरी द्वारा 8 लेन वाले दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का वीडियो जारी किया गया है, जिसमें एक खास बात नजर आती है. इस एक्सप्रेस वे में दोनों ओर 4-4 यानी कुल 8 लेन हैं. 4 डेडिकेटेड लेन में स्पीड लिमिट के हिसाब से वाहन चलेंगे. चौथी लेन में 80kmph, तीसरी लेन में 100kmph, दूसरी लेन में 120kmph और पहली लेन दायीं ओर से ओवरटेकिंग के लिए रखी गई है. काम पूरा होने के बाद इस एक्सप्रेस वे पर वाहन 120+ रफ्तार से चल सकेंगे. हालांकि, ऑपरेटिंग स्पीड 120 तक ही रखे जाने की संभावना है.

120+ Speed in delhi mumbai express way speed limit
120 स्पीड के बाद ओवरटेकिंग लेन भी शामिल (Source- Nitin Gadkari X account)

इतनी है दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे की लागत

दिल्ली से मुंबई के बीच बना ये एक्सप्रेस वे मध्य प्रदेश, गुजरात और हरियाणा को भी जोड़ रहा है. इसे बनाने में सरकार ने 1 लाख 10 हजार करोड़ रु की बड़ी राशि खर्च की है. ये 8 लेन हाईवे 1350 किलोमीटर लंबा है, जिसके हर पहलू की जांच खुद केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने की.

NITIN GADKARI IN JHABUA DELHI MUMBAI EXPRESSWAY
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस वे का 244 किमी हिस्सा एमपी में (Source- Nitin Gadkari X account)

यह भी पढ़ें- देर रात मंदसौर पहुंचे नितिन गडकरी, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर पैनी नजर, राजस्थान होते हुए पहुंचे मध्य प्रदेश

दिल्ली से निरीक्षण करते हुए गडकरी पहले राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश और अंत में गुजरात पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने राजस्थान के कुछ हिस्सों में काम डिले होने पर सख्ती भी बरती. आने वाले दिनों में इस एक्सप्रेस वे का लोकार्पण होगा, जिससे अन्य राज्यों के साथ मध्य प्रदेश को भी सीधे तौर पर इसका फायदा मिलेगा.

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