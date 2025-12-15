ETV Bharat / state

हिमाचल में की इन दो सड़कों का होगा कायाकल्प, मुकेश अग्निहोत्री और जयराम की मांग पर केंद्र से बजट स्वीकृति

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की सड़क अपग्रेड और मरम्मतीकरण की मांग को केंद्र से स्वीकृति मिल गई है.

मुकेश अग्निहोत्री और जयराम की मांग पर केंद्र से बजट स्वीकृति
मुकेश अग्निहोत्री और जयराम की मांग पर केंद्र से बजट स्वीकृति (Social Media)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : December 15, 2025 at 3:31 PM IST

शिमला: केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल प्रदेश की दो सड़कों को अपग्रेड करने की स्वीकृति दी है. हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने अपने-अपने क्षेत्र की सड़क को अपग्रेड करने की मांग लेकर नितिन गडकरी को पत्र लिखा था, जिसे सीआरआईएफ की ओर से स्वीकृति मिल चुकी है.

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री को जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई का मोड़ लिंक रोड के अपग्रेड को स्वीकृति मिलने की बात कही है. गडकरी ने लिखा, 'मुकेश अग्निहोत्री, जैसा कि आप जानते हैं, आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार की कोशिशों का मुख्य हिस्सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रहा है. इस मिशन को पूरा करने के लिए, मेरे मंत्रालय ने हिमाचल प्रदेश राज्य के दूर-दराज के इलाकों में बेहतर कनेक्टिविटी देने पर ज्यादा ध्यान देते हुए कई हाईवे प्रोजेक्ट्स का निर्माण शुरू किया है. इस संबंध में, मुझे आपको यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लिंक रोड जैजों मोड़ से टहिलवाल चौक वाया भाई का मोड़ तक सड़क अपग्रेड करने के आपके अनुरोध को सेंट्रल रोड एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड (CRIF) के तहत 48.69 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ मंजूरी दे दी गई है.

वहीं, जैजों मोड़ से टहिलवाल चौक वाया भाई का मोड़ तक सड़क को अपग्रेड किए जाने की स्वीकृति मिलने पर मुकेश अग्निहोत्री ने नितिन गडकरी का आभार जताया है. सोशल मीडिया पर अग्निहोत्री ने लिखा, 'केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी का हार्दिक आभार, जिन्होंने हमारे आग्रह पर जेजों मोड़ से टाहलीवाल चौक वाया भाई का मोड़ लिंक रोड के अपग्रेड के लिए ₹48.69 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की है. इस महत्वपूर्ण मंजूरी से इस मार्ग पर तीन पुलों, पालकवाह, कांगड़ एवं बढ़ेडा का निर्माण संभव होगा, जिससे क्षेत्र की कनेक्टिविटी, यातायात सुविधा और विकास को नई गति मिलेगी'.

वहीं, नितिन गडकरी ने पत्र लिखकर जयराम ठाकुर को सड़क अपग्रेड होने की मांग स्वीकृत होने की जानकारी दी. गडकरी ने पत्र में लिखा, 'जयराम ठाकुर आपने पत्र के माध्यम से हिमाचल प्रदेश में मंडी गगल-चैलचौक-जंजैहली एमडीआर जिसकी लंबाई 83 किमी. है, सड़क के पुनर्निर्माण एवं मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता स्वीकृत करने का अनुरोध किया है. इस संबंध में आपको बड़ी प्रसन्नता के साथ सूचित करना चाहता हूं कि इस मंत्रालय ने केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि सीआरआईएफ के अंतर्गत मंडी-गगल-चैलचौक जंजैहली सड़क मार्ग के चौड़ीकरण के लिए ₹137.40 करोड़ की स्वीकृति दे दी है'.

वहीं, अपनी मांग को स्वीकृति मिलने पर पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया है. जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का हृदय से आभार.

ये भी पढ़ें: कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हताश, जनता को गारंटियों का हिसाब देने के बजाय दिल्ली में रैली कर रही हिमाचल सरकार: जयराम ठाकुर

