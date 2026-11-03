ETV Bharat / state

बिहार की नदियों की गाद से बनेगी NHAI की सड़कें, नितिन गडकरी और सम्राट चौधरी के बीच MOU

दिल्ली: नई दिल्ली में बिहार सरकार और केंद्रीय मंत्रालय के बीच एक महत्वपूर्ण सहमति पत्र (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए. यह एमओयू (गाद प्रबंधन नीति 2026 ) बिहार की नदियों के लिए नयी संजीवनी बनेगी. दिल्ली में आयोजित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ये नदी संजीवनी एमओयू साइनिंग की जो इवेंट है, यह बहुत ऐतिहासिक इवेंट है. बुलढाणा मॉडल का अब बिहार को भी फायदा होगा.

"फिर हमने टेंडर निकाला. कॉन्ट्रैक्टर 60 करोड़ देने को तैयार हुआ. वहीं से हमारी आंख खुली. तंग,तबाह करती है बाढ़. मेरा मानना है कि इसमें केंद्र का भी पैसा नहीं लगेगा. पीपीपी मोड पर मैं जाता हूं. गंगा को अगर ठीक किया जाए तो हम 1 लाख एकड़ जमीन हम बाहर निकालेंगे और लोगों को गंगा फेसिंग घर दे सकते हैं."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार

सम्राट चौधरी ने कहा कि तीन बड़ी नदियों का एचएफएल बदलने का मतलब साफ है कि वहां गाद जमा हो रहा है. गंडक में इस बार दो बार आपदा आई. नेपाल ने दो बार पानी छोड़ा और गाद बहुत आया. मेरा मास्टर ड्रेन ब्लॉक हो गया और रिवर्स के कारण बांध टूटने लगे. गाद की सफाई के लिए हमने सीडब्लयूसी से खाका तैयार करने को कहा तो साढ़े तीन सौ करोड़ का खर्च बताया गया.

"बिहार की दो कमजोरी हम मानते हैं. बिहारवासी अपने पानी से नहीं बल्कि दूसरों के पानी से तबाह हैं. बिहार में सात बड़ी नदियां नेपाल से आती है. बिहार में बारिश हो या न हो लेकिन नेपाल में हुई तो हम तबाह होते हैं. उदाहरण के तौर पर बारिश 32 फीसदी कम हुई लेकिन तीन नदियों का एचएफएल (Highest Flood Level) बदल गया है. गंगा में 200 वर्ष का एचएफएल इस साल बदल गया."- सम्राट चौधरी, मुख्यमंत्री,बिहार

वहीं इस मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने प्रदेश के बुनियादी ढांचे और चौमुखी विकास में निरंतर मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रति अपनी गहरी कृतज्ञता और आभार व्यक्त किया. उन्होंने कहा कि आज का दिन ऐतिहासिक है. नितिन गडकरी ने बिहार की कमजोरी के साथ समझौता किया है जिसे वह बिहार की ताकत बनाना चाहते हैं.

"उनके इस निर्णय के कारण आज हम अपने पैसे से पूरा काम करेंगे. बिहार सरकार को एक रुपये देने की जरूरत नहीं है. कोशिश करेंगे कि जो पत्थर निकले उसका उपयोग नदियों के बाजू में दीवारें (गैबियन) खड़ी करने में हों,ताकि बाढ़ रोकने में मदद मिले." - नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

नितिन गडकरी ने बताया कि फिर सम्राट चौधरी से मेरी बात हुई. मुझे खुशी है कि सम्राट चौधरी ने गंभीरता से इस बात को लिया और कैबिनट की मीटिंग में उन्होंने निर्णय लिया कि जो सिल्ट निकलेगा उसकी कोई रॉयल्टी नहीं होगी. फ्री ऑफ चार्ज इसे एनएचएआई को राष्ट्रीय महामार्ग के काम के लिए अनुमति देंगे.

"नदियों में जो सिल्ट जमा होता है उसके दुष्परिणाम है. केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी मेरे पास आए और उन्होंने बोधगया के फल्गु नदी की कहानी मुझे बतायी कि सीता ने श्राप दिया जिसके कारण वहां नदी में पानी नहीं दिखता है. लेकिन बाढ़ में सब ध्वस्त हो जाता है. इसलिए उस नदी को ड्रेजिंग करना आवश्यक है. इस महत्वपूर्ण काम में सम्राट चौधरी का सहयोग मिला है."- नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

उन्होंने कहा कि एक तरफ पानी है और पानी के बाढ़ के कारण नुकसान हो रहा है. दूसरी तरफ पानी नहीं सूखे के कारण लोग मृत्युमुखी और उनका जीवन ध्वस्त हो रहा है. इसलिए एनएचएआई में हमने योजना बनाई की एनएचएआई कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत मिट्टी चाहिए और ये पर्यावरण का नुकसान भी करती है. इसलिए हमने तय किया की म्यूसीपल वेस्ट को सेग्रीगेट करके वो रोड में डालेंगे और मिटटी के बजाय हम नदी, नालों का ड्रेजिंग करके जो सैंड मिलेगा उसका रोड के काम में उपयोग करेंगे.

नितिन गडकरी ने कहा कि सम्राट चौधरी ने मुझे बताया कि बिहार में करीब 10 हजार करोड़ साल का नुकसान होता है, क्योंकि बाढ़ के कारण घोर गरीब जनता है, उनके घर परिवार संपत्ति ध्वस्त हो जाते हैं. बाढ़ को रोकना बहुत आवश्यक है और बाढ़ को रोकने के लिए हमारी सरकार की ओर से अनेक प्रयास किए जा रहे हैं.

"अब सिल्ट (गाद), एनएचएआई के काम में लगेगा. कोशिश करेंगे कि राज्य सरकार भी रोड बनाने में और रेलवे भी इसका उपयोग करे. इससे बिहार में सिंचाई दोगुनी होगी. इससे किसान की प्रगति होगी."- नितिन गडकरी, केंद्रीय मंत्री

नितिन गडकरी ने कहा, नदी संजीवनी जिसकी सोच आज से शुरू हुई है ये नदी पुनर्जीवन और सड़क जीवन नवनिर्माण का कॉन्सेप्ट है. नदी को नया जीवन मिलेगा और सड़क को मजबूत नींव मिलेगी. इस काम के लिए कोई पैसा नहीं लगेगा. हमारे कॉन्ट्रैक्टर अपने पैसे से करेंगे. बिहार सरकार को एक रुपया खर्च करने की जरूरत नहीं है.

नितिन गडकरी ने कहा कि मुझे अनेक कार्यक्रमों में, अनेक योजनाओं का अनेक जगह एमओयू करने का सौभाग्य मिला है, लेकिन आज का ये जो कार्यक्रम है, यह बहुत ही अद्भुत है. नदियों के गाद को निकाला जाएगा और उससे NHI की सड़कें बनाई जाएंगी. इससे बिहार को बड़ा फायदा होगा. इतना ही नहीं किसानों की स्थिति भी सुधरेगी.

बुलढाणा मॉडल जल संरक्षण और बुनियादी ढांचे के विकास को एक साथ जोड़ने वाली एक बेहद सफल राष्ट्रीय योजना है. इसे केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) द्वारा महाराष्ट्र के बुलढाणा जिले में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था. इस मॉडल का मुख्य उद्देश्य सड़क निर्माण और ग्रामीण इलाकों में पानी की कमी की समस्या को एक साथ हल करना है, जिसे नीति आयोग ने भी पूरे देश में लागू करने की सिफारिश की है.

यह मॉडल मुख्य रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण के दौरान आने वाली मिट्टी की जरूरतों और ग्रामीण भारत के जल संकट का एक सामूहिक समाधान है. आम तौर पर बड़े एक्सप्रेस-वे को ऊंचा उठाने के लिए भारी मात्रा में मिट्टी और मुरम की आवश्यकता होती है. दूसरी ओर, ग्रामीण इलाकों की नदियों, नालों और तालाबों में गाद (कीचड़) जमा होने के कारण उनकी पानी रोकने की क्षमता काफी कम हो जाती है, जिससे जल संकट पैदा होता है.

इस मॉडल के तहत भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) जैसी एजेंसियां अपने खर्च पर स्थानीय जलाशयों की खुदाई और गाद निकालने का काम करती हैं. इस खुदाई से निकलने वाली उपजाऊ मिट्टी का इस्तेमाल कंपनियां मुफ्त में हाईवे बनाने के लिए करती हैं, जिससे उनकी निर्माण लागत बचती है. वहीं दूसरी तरफ, बिना किसी अतिरिक्त सरकारी खर्च के जल निकायों की गहराई बढ़ जाती है, जिससे उनकी जल संचयन क्षमता में भारी बढ़ोतरी होती है और किसानों को सिंचाई के लिए प्रचुर पानी मिलता है.

इसके मुख्य फायदे

बुलढाणा मॉडल का सबसे बड़ा आर्थिक लाभ यह है कि इसके तहत जल संरक्षण का पूरा काम शून्य लागत (जीरो कॉस्ट) पर पूरा होता है. आम तौर पर ग्रामीण इलाकों के तालाबों, नहरों या नदियों को गहरा करने और उनसे गाद (कीचड़) निकालने के लिए सरकार को करोड़ों रुपये का बजट आवंटित करना पड़ता है. लेकिन इस मॉडल के अंतर्गत सरकार या स्थानीय प्रशासन को अपनी जेब से एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ता.

हाईवे निर्माण करने वाली कंपनियां अपनी खुद की भारी मशीनरी जैसे जेसीबी और पोकलेन का इस्तेमाल करके जलाशयों की खुदाई का काम पूरी तरह अपने खर्च पर करती हैं, क्योंकि बदले में उन्हें सड़क बनाने के लिए मुफ्त में मिट्टी मिल जाती है.

इस योजना का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव ग्रामीण क्षेत्रों के जलस्तर में सुधार के रूप में देखने को मिलता है. जब नदियों और तालाबों की वैज्ञानिक तरीके से खुदाई की जाती है, तो उनकी गहराई बढ़ जाती है जिससे वे बारिश के लाखों-करोड़ों लीटर अतिरिक्त पानी को रोकने में सक्षम हो जाते हैं.

जलाशयों में लंबे समय तक भारी मात्रा में पानी जमा रहने के कारण जमीन के नीचे का वाटर टेबल रिचार्ज होने लगता है. इसका सीधा फायदा आसपास के गांवों को होता है, जहां किसानों के कुओं और बोरवेल का जलस्तर काफी ऊपर आ जाता है और गर्मी के दिनों में भी पानी का संकट नहीं होता.

इसके साथ ही यह मॉडल मानसून के दौरान गांवों और खेतों को सुरक्षित रखने यानी बाढ़ पर नियंत्रण पाने में भी बेहद मददगार साबित होता है. भारी बारिश के दिनों में नदियों और नालों में गाद जमा होने के कारण पानी उथला हो जाता है और किनारों से बहकर गांवों तथा फसलों को तबाह कर देता है.

बुलढाणा मॉडल के तहत नदियों की गहराई और पानी ले जाने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है कि बाढ़ का अतिरिक्त पानी बिना किसी रुकावट के सीधे आगे निकल जाता है. नतीजतन, खेतों में जलजमाव और गांवों में पानी घुसने का खतरा काफी हद तक कम हो जाता है.

बड़े फायदे

बुलढाणा मॉडल का सबसे बड़ा आर्थिक और सामाजिक लाभ ग्रामीण क्षेत्रों की जल भंडारण क्षमता में भारी बढ़ोतरी के रूप में दिखता है. जब स्थानीय तालाबों और नदियों से वर्षों पुरानी गाद (कीचड़) पूरी तरह साफ कर दी जाती है, तो उनकी पानी रोकने की क्षमता कई गुना बढ़ जाती है. जल संचयन की यह क्षमता सूखाग्रस्त इलाकों में पानी की कमी को हमेशा के लिए दूर करती है और गर्मी के मौसम में भी जलाशयों को पानी से लबालब रखती है.

इसके साथ ही, यह मॉडल बड़े पैमाने पर प्राकृतिक भूजल पुनर्भरण को बढ़ावा देता है. जल निकायों के गहरे होने से बारिश का पानी लंबे समय तक एक जगह टिका रहता है, जिससे वह रिसकर जमीन के नीचे पहुंचता है. इस प्रक्रिया से आसपास के ग्रामीण इलाकों के कुओं और बोरवेल का वाटर लेवल (भूजल स्तर) तेजी से सुधरता है, जिससे किसानों को सिंचाई और ग्रामीणों को पेयजल की स्थायी सुरक्षा मिलती है.

प्रशासनिक स्तर पर यह योजना भारी सरकारी धन की बचत करती है, जैसा कि महाराष्ट्र के बुलढाणा पायलट प्रोजेक्ट में देखा गया जहां मिट्टी की खुदाई और ढुलाई का पूरा खर्च एनएचएआई (NHAI) ने उठाया. इसके अतिरिक्त, हाईवे निर्माण के लिए अलग से उपजाऊ जमीन या मिट्टी की खदानें अधिग्रहित करने की जरूरत ही खत्म हो जाती है.

इसे अन्य क्षेत्रों में कैसे लागू किया जा सकता है?

बुलढाणा मॉडल को किसी भी नए क्षेत्र या गांव में सफलतापूर्वक लागू करने के लिए जिला प्रशासन के नेतृत्व में सबसे पहले विभागीय समन्वय स्थापित किया जाता है. इसके तहत स्थानीय जल संसाधन विभाग, सिंचाई विभाग और ग्राम पंचायतों का तालमेल उस क्षेत्र में काम कर रही निर्माण कंपनियों (जैसे सड़क, रेलवे या फ्लाईओवर प्रोजेक्ट्स) के साथ कराया जाता है. दोनों पक्षों के बीच आधिकारिक समझौता होने के बाद ही जमीन पर काम शुरू होता है.

इसके बाद मानसून से ठीक पहले, यानी भीषण गर्मी के मौसम में, क्षेत्र के उन प्रमुख जल निकायों की पहचान की जाती है जिनमें भारी मात्रा में गाद (कीचड़) जमा हो चुकी होती है. चूंकि गर्मी में तालाब और नदियां सूखी होती हैं, इसलिए तकनीकी विशेषज्ञों के लिए उनकी मैपिंग करना आसान होता है. चिन्हित किए गए इन जलाशयों की सूची निर्माण एजेंसियों को सौंप दी जाती है ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से साइट चुन सकें.

अंतिम चरण में, निर्माण एजेंसियों को बिना किसी रॉयल्टी या सरकारी शुल्क के वहां से मुफ्त में मिट्टी और मुरम उठाने की अनुमति दी जाती है. हालांकि, यह पूरी प्रक्रिया सख्त वैज्ञानिक नियमों के तहत होती है. कंपनियों को केवल एक निश्चित गहराई तक ही खुदाई करने की इजाजत दी जाती है ताकि जलाशयों की प्राकृतिक संरचना और उनके मूल जलभृतों को कोई नुकसान न पहुंचे.

क्या है NHAI योजना?

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) की मुख्य योजना देश में उच्च गुणवत्ता वाले सड़क बुनियादी ढांचे का विकास, रखरखाव और प्रबंधन करना है. 'विकसित भारत 2047' के विज़न के तहत NHAI का लक्ष्य बंदरगाहों, हवाई अड्डों और औद्योगिक क्षेत्रों को जोड़ने के लिए लगभग 50,000 किलोमीटर के हाई-स्पीड एक्सेस-नियंत्रित (सड़क तक सीमित पहुंच वाले) कॉरिडोर विकसित करना है.