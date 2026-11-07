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पहाड़ी हुनर की नई पहचान बना 'मैं छुं पहाड़ी नीतिका' ब्रांड, मां-बेटे गोबर से बना रहे इको फ्रेंडली उत्पाद

इको फ्रेंडली उत्पाद की मार्केट में बढ़ने लगी मांग ( Photo-ETV Bharat )

रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक मां और बेटे की जोड़ी इन दिनों अपनी अनूठी पहल को लेकर चर्चा में है. जहां आमतौर पर गोबर को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, वहीं रामनगर की नीतिका उसे उपयोगी और आकर्षक उत्पादों में बदलकर पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं. खास बात यह है कि इस काम में उनका 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा देव भी पूरे उत्साह के साथ हाथ बंटा रहा है. मां-बेटे की यह जोड़ी गोबर से मां लक्ष्मी के चरण, गणेश जी की प्रतिमाएं, शिव परिवार, ऐपण कलाकृतियां, मुकुट और सजावटी सामग्री तैयार कर रही है.

नीतिका ने बताया कि उनका ब्रांड 'मैं छुं पहाड़ी नीतिका' है और इसी नाम से वह अपने उत्पाद तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती हैं. रामनगर के घास मंडी स्थित पालिका बाजार में उनकी दुकान और पार्लर भी है. जहां उनके द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद देखने को मिलते हैं. नीतिका के अनुसार शहर में रहते हुए गोबर एकत्र करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. ऐसे में उन्होंने अपनी दुकान पर आने वाले ग्रामीण ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें गोबर सुखाकर सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया.