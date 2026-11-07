पहाड़ी हुनर की नई पहचान बना 'मैं छुं पहाड़ी नीतिका' ब्रांड, मां-बेटे गोबर से बना रहे इको फ्रेंडली उत्पाद
नीतिका गोबर से सजावटी सामान और मूर्तियां बनाकर पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार की अनोखी मिसाल पेश कर रही हैं.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 7, 2026 at 9:57 AM IST|
Updated : November 7, 2026 at 10:38 AM IST
रामनगर: नैनीताल जिले के रामनगर में एक मां और बेटे की जोड़ी इन दिनों अपनी अनूठी पहल को लेकर चर्चा में है. जहां आमतौर पर गोबर को बेकार समझकर फेंक दिया जाता है, वहीं रामनगर की नीतिका उसे उपयोगी और आकर्षक उत्पादों में बदलकर पर्यावरण संरक्षण के साथ स्वरोजगार की नई मिसाल पेश कर रही हैं. खास बात यह है कि इस काम में उनका 12वीं कक्षा में पढ़ने वाला बेटा देव भी पूरे उत्साह के साथ हाथ बंटा रहा है. मां-बेटे की यह जोड़ी गोबर से मां लक्ष्मी के चरण, गणेश जी की प्रतिमाएं, शिव परिवार, ऐपण कलाकृतियां, मुकुट और सजावटी सामग्री तैयार कर रही है.
नीतिका ने बताया कि उनका ब्रांड 'मैं छुं पहाड़ी नीतिका' है और इसी नाम से वह अपने उत्पाद तैयार करने के साथ-साथ विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रम भी संचालित करती हैं. रामनगर के घास मंडी स्थित पालिका बाजार में उनकी दुकान और पार्लर भी है. जहां उनके द्वारा तैयार किए गए विभिन्न उत्पाद देखने को मिलते हैं. नीतिका के अनुसार शहर में रहते हुए गोबर एकत्र करना उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती थी. ऐसे में उन्होंने अपनी दुकान पर आने वाले ग्रामीण ग्राहकों से संपर्क किया और उन्हें गोबर सुखाकर सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया.
उन्होंने ग्रामीणों से कहा कि वे गोबर को फेंकने के बजाय उन्हें उपलब्ध कराएं, जिसके बदले उन्हें उचित मूल्य दिया जाएगा. इससे ग्रामीण परिवारों को अतिरिक्त आमदनी का साधन मिला और नीतिका को अपने उत्पाद तैयार करने के लिए कच्चा माल मिलने लगा. उनका प्रयास विशेष रूप से पहाड़ की देशी गायों के संरक्षण और उनके महत्व को बढ़ावा देने से भी जुड़ा है. नीतिका गोबर से राष्ट्रीय ध्वज, गणेश प्रतिमाएं, मां लक्ष्मी के चरण, गौ माता के चित्र और कई तरह की सजावटी वस्तुएं तैयार करती हैं.
इसके साथ ही वह जूट का इस्तेमाल कर आकर्षक बैग और अन्य उपयोगी उत्पाद भी बनाती हैं. उनकी खासियत यह है कि उत्पादों को तैयार करने के लिए जरूरी कई सांचे (मोल्ड) भी वह स्वयं बनाती हैं, ताकि बाजार से महंगे सांचे खरीदने की जरूरत न पड़े. इस कार्य में उनके बच्चे और भतीजियां भी सहयोग करते हैं, इसके अलावा कुछ अन्य महिलाएं भी उनसे जुड़कर काम कर रही हैं. जिन्हें इससे रोजगार और आमदनी का अवसर मिल रहा है.
नीतिका ऐपण कला, गोबर और जूट के उत्पादों के अलावा ब्यूटीशियन, मशरूम उत्पादन सहित कई अन्य क्षेत्रों में प्रशिक्षण भी देती हैं. वहीं उनके बेटे देव ने बताया कि वह 12वीं कक्षा का छात्र है और अपनी मां से ही उसने यह काम सीखा है. वह मां के साथ गोबर से मां लक्ष्मी के चरण, गणेश जी की प्रतिमाएं और शिव परिवार समेत कई उत्पाद तैयार करता है, देव का कहना है कि इस काम से परिवार को रोजगार मिलता है और पर्यावरण को सुरक्षित रखने में भी मदद मिलती है.
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