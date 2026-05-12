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NITI Aayog Report : राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा में देश में अव्वल

नीति आयोग की रिपोर्ट में राजस्थान शिक्षा क्षेत्र में अव्वल. यहां 27,889 एकीकृत विद्यालय संचालित हैं, जहां कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा उपलब्ध है.

NITI Aayog Report on Rajasthan
स्टूडेंट्स के साथ सीएम भजनलाल (ETV Bharat File Photo)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : May 12, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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जयपुर: राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है. नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट' में प्रदेश के सकारात्मक शैक्षणिक परिदृश्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश का ऐसा अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा सर्वाधिक स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही है.

देश की लगभग 35 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की : रिपोर्ट में बताया किया गया है कि वर्ष 2024-25 में देशभर में केवल 5.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध है. वहीं, राजस्थान अकेले इस श्रेणी में देश की लगभग 35 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है. इसका अर्थ यह है कि देश का हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान में संचालित हो रहा है.

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प्रदेश में वर्तमान में 27 हजार 889 विद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि कई राज्यों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के एकीकृत विद्यालयों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को अलग-अलग चरणों में नए विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है. इससे विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की संभावना बढ़ जाती है. इसके विपरीत राजस्थान में विकसित मजबूत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रही है. इससे प्रदेश के शैक्षणिक संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार दर्ज किए जा रहे हैं.

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प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान : मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बताया कि राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है. राज्य सरकार द्वारा शैक्षणिक संस्थानों के विकास, विस्तार और उन्नयन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. ग्रामीण और दूरदराज क्षेत्रों में भी विद्यालयों की आधारभूत सुविधाओं को मजबूत करने, आधुनिक संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने तथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में लगातार कार्य किए जा रहे हैं.

एकीकृत विद्यालय व्यवस्था विद्यार्थियों के लिए न केवल सुविधाजनक है, बल्कि यह उनकी शैक्षणिक निरंतरता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. राजस्थान का यह मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी प्रेरणादायी बनता जा रहा है. नीति आयोग की रिपोर्ट ने यह संकेत दिया है कि यदि इसी प्रकार शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाता रहा, तो राजस्थान आने वाले समय में देश के प्रमुख शैक्षणिक केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान स्थापित कर सकता है.

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EDUCATION FOR CLASSES 1 TO 12
RAJASTHAN RANKS FIRST IN COUNTRY
35 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की
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