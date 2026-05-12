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NITI Aayog Report : राजस्थान की बड़ी उपलब्धि, कक्षा 1 से 12 तक एकीकृत शिक्षा में देश में अव्वल

जयपुर: राजस्थान शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई उपलब्धियां हासिल कर रहा है. नीति आयोग की हालिया रिपोर्ट 'स्कूल एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया-टेम्पोरल एनालिसिस एंड पॉलिसी रोडमैप फॉर क्वालिटी इन्हेंसमेंट' में प्रदेश के सकारात्मक शैक्षणिक परिदृश्य को विशेष रूप से रेखांकित किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान देश का ऐसा अग्रणी राज्य बनकर उभरा है, जहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12वीं तक की एकीकृत शिक्षा सर्वाधिक स्तर पर उपलब्ध करवाई जा रही है.

देश की लगभग 35 प्रतिशत हिस्सेदारी राजस्थान की : रिपोर्ट में बताया किया गया है कि वर्ष 2024-25 में देशभर में केवल 5.4 प्रतिशत विद्यालय ऐसे हैं जहां प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा एक ही परिसर में उपलब्ध है. वहीं, राजस्थान अकेले इस श्रेणी में देश की लगभग 35 प्रतिशत हिस्सेदारी रखता है. इसका अर्थ यह है कि देश का हर तीसरा एकीकृत विद्यालय राजस्थान में संचालित हो रहा है.

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प्रदेश में वर्तमान में 27 हजार 889 विद्यालय ऐसे हैं, जहां विद्यार्थियों को कक्षा 1 से 12वीं तक की शिक्षा एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जा रही है. नीति आयोग ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि कई राज्यों में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर तक के एकीकृत विद्यालयों की कमी होने के कारण विद्यार्थियों को अलग-अलग चरणों में नए विद्यालयों में प्रवेश लेना पड़ता है. इससे विद्यार्थियों के बीच पढ़ाई छोड़ने यानी ड्रॉप आउट की संभावना बढ़ जाती है. इसके विपरीत राजस्थान में विकसित मजबूत एकीकृत शिक्षा प्रणाली विद्यार्थियों को निरंतर शिक्षा उपलब्ध कराने में मददगार साबित हो रही है. इससे प्रदेश के शैक्षणिक संकेतकों में भी सकारात्मक सुधार दर्ज किए जा रहे हैं.