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सम्राट सरकार का 5 लाख करोड़ निवेश का दावा कमजोर, नीति आयोग की रिपोर्ट में बिहार सबसे नीचे

जबकि देश के बड़े राज्यों का औसत पेटेंट दाखिल करने की दर 3.6 प्रतिशत रही. रिपोर्ट में राज्य में समर्पित (डेडिकेटेड) औद्योगिक पार्क, औद्योगिक आधारभूत संरचना के अलावा निवेश आकर्षित करने के लिए संरक्षा और सुरक्षा की दिशा में काम करने की सलाह दी गई है.

जबकि इसी वित्तीय वर्ष में महाराष्ट्र में 15,116 मिलियन डॉलर रहा. कुल एफडीआई का 85 प्रतिशत हिस्सा महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, दिल्ली, तमिलनाडु को मिला है. इसी तरह पेटेंट के मामले में भी बिहार फिसड्डी रहा. नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार बिहार से वित्तीय वर्ष 2023 में कंपनियों द्वारा कुल दाखिल पेटेंट का 0.48 प्रतिशत ही दाखिल हो सका.

पांच राज्यों में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, ओडिशा और तमिलनाडु निवेश आकर्षित करने वाले देश के अव्वल राज्यों में शामिल हैं, इन्हें 50 प्रतिशत से अधिक अंक मिले हैं. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को लेकर जानकारी दी गई है कि बिहार में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) सिर्फ 0.16 मिलियन डॉलर रहा.

निवेश को लेकर नीति आयोग की रिपोर्ट में मानकों के अनुरूप राज्यों को चार श्रेणियों में बांटा गया है. बिहार के साथ झारखंड, पंजाब, पश्चिम बंगाल, जम्मू-कश्मीर, मेघालय, नागालैंड और पुदुचेरी को तीसरे श्रेणी में रखा गया है. तीसरी श्रेणी में 40 से 45 अंक पाने वाले राज्य शामिल हैं.

सम्राट चौधरी की सरकार ने नवंबर तक 5 लाख करोड़ निवेश लाने की बात कही है, लेकिन नीति आयोग की ताजा रिपोर्ट सरकार के दावे पर सवाल खड़ा कर रही है. विकसित राज्यों से बिहार अभी भी काफी पीछे है और निवेश आकर्षित करना बिहार के लिए एक बड़ा चैलेंज है.

बुनियादी ढांचे और नीतियों पर जोर

इसके अलावा आधारभूत संरचना, कारोबारी माहौल, संसाधन, सरकारी नीतियां, विनियामक सुगमता, वित्तीय सेहत, संस्थागत वातावरण और पर्यावरणीय लचीलापन की बात भी कही गई है. नीति आयोग ने देश में पहली बार राज्यों की निवेश तैयारियों का मूल्यांकन कर रिपोर्ट और रैंकिंग जारी की है.

निवेशकों का विश्वास जीतना आवश्यक

नीति आयोग की रिपोर्ट पर पटना कॉलेज के पूर्व प्राचार्य और अर्थशास्त्री नवल किशोर चौधरी का कहना है कि निवेशकों का विश्वास बिहार की सरकार जीत नहीं पाई है. सम्राट चौधरी की सरकार ने ऐसे कई बड़े फैसले लिए हैं और 30 दिनों में निवेशकों को अनुमति मिलने का प्रावधान भी किया है.

"मुफ्त में जमीन और प्रोत्साहन राशि की भी घोषणा की गई है और उस पर काम भी शुरू हुआ है. संभव है आने वाले समय में बिहार में निवेशकों का झुकाव हो लेकिन कानून व्यवस्था और सरकार के अधिकारियों के कामकाज का तरीका में अभी और सुधार करने की जरूरत है." -नवल किशोर चौधरी, अर्थशास्त्री

उद्योगपतियों को जमीन देने से समस्या

विशेषज्ञ कहते हैं कि जब तक निवेशक अपने लिए स्थितियां अनुकूल नहीं समझेंगे तब तक बड़े राज्यों से बिहार की तरफ मूव नहीं करेंगे. बिजली और रोड सेक्टर पर तो काम किया गया है लेकिन उद्योगपतियों को जमीन को लेकर अभी भी बिहार में कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है. इसके अलावा लेबर तो यहां मिल जाता है लेकिन ट्रेड स्किल वाले लोगों की कमी है तो कई स्तर पर बिहार सरकार को ध्यान देना होगा.

पहली बार राज्यों का मूल्यांकन

इसमें देश के सभी 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश को विभिन्न श्रेणियों के तहत शामिल किया गया है. देश को 2047 तक विकसित बनाने के उद्देश्य से निवेश की स्थितियों को जानने के लिए यह रिपोर्ट तैयार की गई है जिस पर आगे राज्यों को काम करना होगा.

नए आयोग की घोषणा और एमओयू

वैसे सम्राट चौधरी की सरकार ने नीति आयोग की तर्ज पर बिहार में एक आयोग बनाने की भी घोषणा की है और निवेश को लेकर भी कई बड़े फैसले लिए हैं. हाल में 50,000 करोड़ से अधिक के कई कंपनियों के निवेश को लेकर एक साथ एमओयू (MoU) भी हुए हैं.

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