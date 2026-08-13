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अमेठी पहुंचे नीति आयोग के निदेशक, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी, स्कूल में बच्चों से की बात

अमेठी : नीति आयोग के निदेशक गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी. उन्होंने विकासखंड शुकुल बाजार में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जल जीवन मिशन की परियोजना और एफपीओ का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की स्थिति परखी. समीक्षा बैठक में विभागवार सूचकांकों की प्रगति के बारे में जाना. कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

नीति आयोग के निदेशक मोहम्मद जुबैर अली हाशिम ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक विकासखंड कार्यक्रम का उद्देश्य विकास की मुख्यधारा से जुड़े प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा विकास के मानकों में सतत सुधार लाना है. सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है.

उन्होंने अधिकारियों से नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया. मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू ने समीक्षा के दौरान आश्वस्त किया कि नीति आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. आकांक्षात्मक विकासखंड शुकुल बाजार के सभी प्रमुख सूचकांकों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे.

मोहम्मद जुबैर अली हाशिम ग्राम पंचायत महोना पश्चिम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं, दवा उपलब्धता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में सुधार लाने के निर्देश दिए.