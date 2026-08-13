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अमेठी पहुंचे नीति आयोग के निदेशक, विकास योजनाओं की जमीनी हकीकत जानी, स्कूल में बच्चों से की बात

निदेशक ने कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

नीति आयोग के निदेशक ने बच्चों से की बात.
नीति आयोग के निदेशक ने बच्चों से की बात. (Photo Credit; District Administration)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 13, 2026 at 8:24 PM IST

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अमेठी : नीति आयोग के निदेशक गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर अमेठी पहुंचे और विकास कार्यों की जमीनी हकीकत परखी. उन्होंने विकासखंड शुकुल बाजार में विकास योजनाओं का स्थलीय निरीक्षण किया. उन्होंने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, पंचायत भवन, प्राथमिक विद्यालय, आंगनबाड़ी केंद्र, जल जीवन मिशन की परियोजना और एफपीओ का जायजा लेकर व्यवस्थाओं की स्थिति परखी. समीक्षा बैठक में विभागवार सूचकांकों की प्रगति के बारे में जाना. कम प्रदर्शन वाले क्षेत्रों में समयबद्ध कार्ययोजना बनाकर सुधार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए.

नीति आयोग के निदेशक मोहम्मद जुबैर अली हाशिम ने कहा, ग्रामीण क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाना सुनिश्चित किया जाए. उन्होंने कहा कि आकांक्षात्मक विकासखंड कार्यक्रम का उद्देश्य विकास की मुख्यधारा से जुड़े प्रत्येक नागरिक तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना तथा विकास के मानकों में सतत सुधार लाना है. सभी विभागों के बीच बेहतर समन्वय एवं नियमित मॉनिटरिंग आवश्यक है.

उन्होंने अधिकारियों से नवाचार आधारित कार्यप्रणाली अपनाने तथा निर्धारित लक्ष्यों की शत-प्रतिशत प्राप्ति सुनिश्चित करने का आह्वान किया. मुख्य विकास अधिकारी पूजा साहू ने समीक्षा के दौरान आश्वस्त किया कि नीति आयोग द्वारा दिए गए सभी निर्देशों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा. आकांक्षात्मक विकासखंड शुकुल बाजार के सभी प्रमुख सूचकांकों में अपेक्षित सुधार लाने के लिए विभागीय स्तर पर निरंतर प्रयास किए जाएंगे.

मोहम्मद जुबैर अली हाशिम ग्राम पंचायत महोना पश्चिम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी गए. उन्होंने स्वास्थ्य केंद्र पर उपलब्ध चिकित्सा सुविधाओं, मरीजों को प्रदान की जा रही सेवाओं, दवा उपलब्धता एवं स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने चिकित्सकों एवं स्वास्थ्य कर्मियों को आमजन को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने तथा स्वास्थ्य संबंधी सूचकांकों में सुधार लाने के निर्देश दिए.

उन्होंने प्राथमिक विद्यालय पहुंचकर शैक्षिक गतिविधियों, बच्चों की उपस्थिति, पठन-पाठन व्यवस्था तथा आधारभूत सुविधाओं के बारे में जाना. उन्होंने शिक्षकों से संवाद कर बच्चों की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा सुनिश्चित करने तथा सीखने के स्तर में निरंतर सुधार लाने के निर्देश दिए. वहीं आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान बच्चों के पोषण, टीकाकरण, वजन मापन एवं पूरक पोषण कार्यक्रमों की समीक्षा की.

उन्होंने पेयजल आपूर्ति व्यवस्था, घरेलू नल कनेक्शनों की स्थिति, जलापूर्ति की गुणवत्ता एवं परियोजना के संचालन संबंधी व्यवस्थाओं की जानकारी प्राप्त की. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को परियोजना का प्रभावी संचालन सुनिश्चित करने तथा प्रत्येक पात्र परिवार तक स्वच्छ पेयजल की उपलब्धता बनाए रखने के निर्देश दिए. इसके पश्चात उन्होंने जगदीशपुर स्थित एफपीओ का निरीक्षण किया एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिया.

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