खाटू श्याम का अनोखा भक्त: 1000 कीलों पर दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचेगा नितेश, डेढ़ महीने में पूरी होगी यात्रा
अलवर के रहने वाले नितेश कीलों से लगे पट्टे पर खाटू श्याम तक की यात्रा दंडवत करेंगे. यह उनकी दूसरी दंडवत यात्रा है.
Published : March 20, 2026 at 6:33 AM IST
पियूष पाठक
अलवर: भगवान के प्रति भक्त की आस्था जब चरम तक पहुंचती है, तो वह असाधारण कार्य करने से भी नहीं घबराता. ऐसा ही उदाहरण अलवर शहर में देखने को मिला जहां 27 वर्षीय युवक नितेश एक हजार कीलों से बने पट्टे पर लेट कर खाटू श्याम नगरी स्थित भगवान खाटू श्याम तक दंडवत यात्रा के लिए रवाना हुए. नितेश की यह दंडवत यात्रा करीब डेढ़ माह में खाटू श्याम नगरी पहुंच कर पूरी होगी. इस यात्रा के दौरान नितेश के साथ दोस्तों का समूह रहेगा, जो आगे की व्यवस्थाओं व जरूरत को देखते हुए चलेगा. अलवर के रहने वाले नितेश ने पिछले साल 501 कीलों से बने पट्टे पर खाटू श्याम नगरी तक दंडवत यात्रा की थी.
पदयात्रा के बाद जागी श्याम के प्रति आस्था: खाटू श्याम के भक्त नितेश ने बताया कि करीब 5 साल पहले तक उनके मन में खाटू श्याम के प्रति कोई आस्था व भक्ति का भाव नहीं था. उससे पहले वह कभी खाटू श्याम मंदिर भी नहीं गए थे. करीब 5 साल पहले नितेश अपने दोस्तों के साथ खाटू श्याम पदयात्रा में शामिल होकर खाटू नगरी पहुंचे, तो बाबा श्याम की एक झलक देखने के बाद उनके मन में खाटू श्याम के प्रति गहरी आस्था जगी. नितेश ने बताया कि उस पल के बाद वह कई बार खाटू श्याम के दरबार में अपनी हाजिरी लगा चुके हैं. अब हर माह एकादशी को वह खाटू श्याम जाते हैं.
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कील के पट्टे पर दंडवत यात्रा: नितेश ने बताया कि जबसे वह खाटू श्याम से जुड़े हैं, तब से उनके मन में सेवा व आस्था के भाव जागृत हुआ. उन्होंने बताया कि गत वर्ष पहली बार उनके मन में कील के पट्टे पर दंडवत यात्रा का भाव आया. उन्होंने 501 कील से तैयार हुए पट्टे के सहारे दंडवत यात्रा शुरू की, जो कि बिना किसी परेशानी के पूरी हुई. नितेश ने बताया गत वर्ष की तरह इस साल भी 1 हजार कील से तैयार पट्टे पर दंडवत यात्रा शुरू की है, जो कि करीब डेढ़ माह में पूरी होगी. अलवर से खाटू श्याम के लिए दंडवत यात्रा की शुरुआत गुरुवार को मंदिर में विधिवत पूजा-अर्चना से हुई.
नितेश ने बताया कि आगे आने वाले समय में वह इस तरह की दंडवत यात्रा जारी रखेंगे. उन्होंने बताया कि इस यात्रा के लिए उन्होंने एक हजार कील का पट्टा तैयार करवाया है. इसके बाद गुरुवार को परिवार के साथ शहर के श्याम मंदिर में पूजा अर्चना कर दंडवत यात्रा की शुरुआत की. कई पड़ाव पार करने के बाद करीब डेढ़ माह बाद वह खाटू स्थित श्याम मंदिर पहुंचेंगे. नितेश ने कहा कि भगवान के प्रति सेवा का भाव है तो कीलों के पट्टे कोई मायने नहीं रखते.
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पहली बार परिवार था नाराज, अब दिया साथ: दंडावत यात्रा कर रहे नितेश ने बताया कि पहली बार जब उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की तब उनके परिवार के लोग उनके फैसले से सहमत नहीं थे, और काफी नाराज हुए. परिजनों ने कहा कि बाबा के प्रति आस्था है तो पैदल यात्रा करो, लेकिन बाबा श्याम के प्रति गहरी आस्था के चलते उन्होंने अपने परिजनों के खिलाफ जाकर अपनी कीलों के पट्टे के सहारे दंडवत यात्रा की शुरुआत की. नितेश ने बताया कि इस बार परिजन भी उनके फैसले का साथ दे रहे हैं जो कि उनके लिए खुशी की बात है.
पिता पूरन सिंह ने बताया कि पहली बार जब बेटे ने बताया कि वह कील के पट्टे के सहारे दंडवत करेगा तो उसे मना किया, लेकिन उसकी भगवान के प्रति आस्था गहरी थी, तो उसने वह यात्रा पूरी की. इस बार भी वह दंडवत यात्रा कर रहा है, तो परिवार भी उसके साथ है. उन्होंने कहा कि उनका बेटा खाटू श्याम का परम भक्त है. परिवार के साथ के साथ बाबा भी इस यात्रा में उसका साथ देंगे. नितेश ने बताया कि वह ठेकेदार के पास शादी पार्टियों में काम करता है. नितेश के पिता कपड़े के व्यापारी हैं.
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3 फीट के पट्टे पर लगाई 1 हजार कील: नितेश ने बताया कि इतनी दूरी की दंडवत यात्रा करने के बाद कीलों से तैयार हुआ पट्टा खराब हो जाता है, जिसके चलते हर बार दूसरा बनवाया जाता है. उन्होंने बताया कि पिछली साल 501 कील पट्टे पर लगाई गई थीं. इस बार की दंडवत यात्रा के लिए 3 फीट का पट्टा बनाकर 1 हजार कील लगाकर तैयार किया गया है. नितेश ने बताया कि उनकी इस दंडवत यात्रा के दौरान करीब 15 सदस्यों की टीम उनके साथ चलेगी, जो कि उनके रहने, खाने का ध्यान रखेगी. उन्होंने बताया कि इसके लिए उन्होंने किसी से कोई मदद नहीं ली.
यात्रा मार्ग पर लोग कर रहे भक्ति को नमन: नितेश की यह दंडवत यात्रा अलवर शहर के विभिन्न इलाकों से गुजर रही है. लोग खाटू श्याम के भक्त नितेश की भक्ति को नमन और ईश्वर भक्ति को शीश नवाते दिखाई पड़ते हैं. स्थानीय निवासी गणेश का कहना है कि भक्त के मन में आस्था होती है तो कोई भी कठिनाई उसे भगवान के पास पहुंचने से नहीं रोक पाती. उन्होंने कहा कि दंडवत यात्रा के दौरान वह हर कदम पर जमीन पर लेटकर आगे बढ़ता है. ऐसे में शरीर पर पड़ने वाला दबाव और दर्द बेहद कष्टकारक होता है. वहीं 1000 कीलों वाले पट्टे पर दंडवत यात्रा करना भक्त की भगवान के प्रति आस्था को दर्शाता है.
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