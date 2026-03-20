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खाटू श्याम का अनोखा भक्त: 1000 कीलों पर दंडवत करते हुए मंदिर पहुंचेगा नितेश, डेढ़ महीने में पूरी होगी यात्रा

कीलों से लगे पट्टे पर खाटू श्याम तक की दंडवत यात्रा ( ETV Bharat GFX )