ETV Bharat / state

Exclusive: रेणुका ठाकुर को एक करोड़ तो हिमाचल की इस विश्व विजेता बेटी को कब मिलेगा शानदार इनाम का सुख

हिमाचल की नीता राणा विश्व-कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं, लेकिन सरकार की तरफ से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला और न ही कोई मदद.

खो-खो खिलाड़ी नीता राणा
खो-खो खिलाड़ी नीता राणा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : November 6, 2025 at 3:48 PM IST

|

Updated : November 6, 2025 at 4:31 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: भारत की महिला क्रिकेट टीम ने वर्ल्ड कप जीत कर सुर्खियां बटोरीं. महिला क्रिकेट टीम की खिलाड़ियों के नाम का शोर पूरे देश ने सुना. हर भारतीय इन महिला खिलाड़ियों के नाम से परिचित हुआ. राज्य सरकारों और बीसीसीआई ने इनामों की घोषणा की है. हिमाचल की खिलाड़ी रेणुका ठाकुर भी इस विश्व कप विजेता की टीम का हिस्सा रहीं. विश्व कप जीतने के बाद सीएम सुक्खू ने रेणुका ठाकुर से खुद फोन पर बात की थी. इस दौरान एक करोड़ रुपये के इनाम के ऐलान के साथ नौकरी का भी वादा किया.

वर्ल्ड चैंपियन नीता राणा ने कहा भेदभाव ना करे सरकार

रेणुका ठाकुर को एक करोड़ का ऐलान होने के बाद प्रदेश कुल्लू की नीता राणा ने भी सरकार से अपने हक की मांग की है. कुल्लू के खराहल की रहने वाली नीता राणा, जो विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रही हैं. नीता राणा ने दिल्ली में जनवरी 2025 में पहली बार हुए खो-खो के वर्ल्ड कप में भारत की टीम का प्रतिनिधित्व किया था और भारत की टीम ने वर्ल्ड कप पर अपना कब्जा किया था. नीता ठाकुर से ईटीवी भारत ने बातचीत की है. इस बातचीत के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष के अलावा सरकार से नौकरी और प्राइज मनी की मांग की है.

मुझे अब तक कोई पुरस्कार नहीं मिला है. ऐसी कोई घोषणा नहीं हुई लेकिन ये भेदभाव नहीं होना चाहिए. हम भी वर्ल्ड कप खेले हैं, हमें भी आर्थिक तंगी है, हमें भी सपोर्ट किया जाए. प्रदेश में कई खिलाड़ी हैं जिन्हें सपोर्ट नहीं मिला. सरकार को चाहिए की भेदभाव ना करें. मेरी सरकार से अपील है कि मेरी अचीवमेंट के हिसाब से मुझे नौकरी दी जाए और जो खेल नीति के तहत प्राइज मनी तय है वो मुझे मिलनी चाहिए ताकि दूसरे खिलाड़ी भी मोटिवेट हो. - नीता राणा, खो-खो वर्ल्ड कप विजेता

खो-खो खिलाड़ी नीता राणा से ईटीवी भारत की खास बातचीत (ETV Bharat)

सरकार से मदद की आस

नीता राणा ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप जीतने की बधाई दी और कहा कि रेणुखा ठाकुर विश्व विजेता टीम का हिस्सा थीं ये देश और प्रदेश के लिए गर्व की बात है. वो रेणुका ठाकुर के लिए इनाम की घोषणा से खुश हैं लेकिन उन्हें उम्मीद है कि सरकार बाकी खिलाड़ियों के लिए भी इस तरह की घोषणा करेगी. नीत राणा का कहना है कि 'सरकार क्रिकेट के खिलाड़ियों को सम्मान दे रही है. ये अच्छी बात है, लेकिन हम जैसे खिलाड़ियों को अभी तक सरकार की ओर से ना तो कोई इनाम मिल पाया और ना ही सरकारी नौकरी मिल पाई है. इस तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए. मैं काफी गरीब परिवार से संबंध रखती हूं और खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए आर्थिक मदद की भी आवश्यकता है. हिमाचल प्रदेश सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द खेल नीति के तहत मिलने वाली इनामी राशि और परफॉर्मेंस को देखते हुए सरकारी नौकरी का भी प्रावधान किया जाए, अगर सरकार खिलाड़ियों को प्रोत्साहन नहीं देती है, तो आने वाले समय में युवा खेलों की ओर अपना रुझान बंद कर देंगे. युवा खेलों के प्रति आकर्षित हो उसके लिए सरकार को खेल नीति की द्वारा तय किए गए नियमों के अनुसार खिलाड़ियों को राहत देनी चाहिए. ये बात मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं मेरे जैसे दूसरे खिलाड़ियों के बारे में भी कह रही हूं.'

लोगों के तानों से टूटता है मनोबल

खो खो खिलाड़ी नीता राणा का कहना है कि 'जब मैं वर्ल्ड कप जीत कर आई तो लगा था कि सरकार की ओर से सम्मानित किया जाएगा, लेकिन जनवरी माह से लेकर अभी तक मुझे कुछ भी नहीं मिला है और ना कोई घोषणा हुई है. जब भी कोई पूछता है कि तुम वर्ल्ड कप जीत कर आई हो, तो तुम्हें क्या मिला तो मेरे पास कोई जवाब नहीं होता है. लोग भी कई बार ताने मारते हैं कि आखिर खेलने पर क्या हासिल कर लिया, जिससे कई बार मनोबल भी टूटता है. अगर सरकार खिलाड़ियों का मनोबल नहीं बढ़ाएगी तो किस तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में खिलाड़ी खेलों में आगे बढ़ पाएंगे.'

भाई-बहन को देखकर खेलना शुरू किया खो-खो

ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान नीता राणा ने अपने संघर्ष की कहानी भी बताई. उन्होंने कहा कि मेरे पिता किसान हैं और माता गृहणी है. परिवार आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, लेकिन अपने भाई बहनों को खो-खो, कबड्डी खेलते हुए देख मुझे भी खो-खो खेलने की प्रेरणा मिली, लेकिन जब भी खो-खो खेलने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता था, तो आर्थिक रूप से कमजोर होने के कारण दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि मेरे पाता पिता ये आर्थिक बोझ नहीं उठा पाते थे. धीरे धीरे में खेलती गई और आगे बढ़ती गई. परिवार का भी साथ मिलने लगा और कभी खेलने के लिए रोका टोका नहीं गया. परिवार की सहायता से आज खो-खो खेलने के लिए बाहरी राज्यों का भी रुख करती हैं. बीपीएड और एमपीएड की शिक्षा हासिल की है, लेकिन अभी तक हमारे पास रोजगार के लिए कोई साधन नहीं है.

राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में मनावाया लोहा

खो खो खिलाड़ी नीता राणा की पढ़ाई जिला कुल्लू के खराहल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पूरी हुई और तीसरी क्लास से ही उन्होंने खो खो खेलना शुरू किया था. नीता राणा अब तक ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में भी एक सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल पर अपना कब्जा जमा चुकी है. इसके अलावा खो खो वूमेन लीग में भी सेकेंड रही हैं. ऑल इंडिया बेस्ट प्लेयर 2022 का खिताब भी नीता राणा के नाम है. 2025 में विश्व कप विजेता टीम का हिस्सा रहीं. इसके अलावा स्कूल के दौरान भी नीता राणा ने दो नेशनल प्रतियोगिता में भाग लिया था. पहली बार नीता ने साल 2014 में मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय खो-खो प्रतियोगिता में भाग लिया था. कई बार राज्य, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में नीता राणा हिमाचल प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है.

ये भी पढ़ें: रेणुका ठाकुर के मोर पर क्यों छूटी पीएम मोदी की हंसी, हिमाचल की चैंपियन बेटी की मां को किया प्रणाम

Last Updated : November 6, 2025 at 4:31 PM IST

TAGGED:

NITA RANA
KHO KHO WORLD CUP WINNER
RENUKA THAKUR
HIMACHAL SPORTS POLICY
NITA RANA KHO KHO PLAYER

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

हिमाचल का व्यवस्था परिवर्तन, ब्यूरोक्रेसी की तीन टॉप कुर्सियां, तीनों के बॉस एडहॉक पर

क्यों लगती है रील देखने और बनाने की लत, कितनी खतरनाक है ये आदत?

हिमाचल में क्यों हो रहे पैराग्लाइडिंग के दौरान हादसे, आखिर क्या गलती कर बैठते हैं सोलो पायलट्स?

ई-टैक्सी स्टार्टअप योजना के लिए कैसे करें अप्लाई? हर महीने होगी बंपर कमाई, जानें स्कीम से जुड़ी नियम व शर्तें

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.