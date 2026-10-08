हिमाचल की बेटी एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उड़नपरी सीमा से मिलेंगी नीता अंबानी, आया बुलावा

हिमाचल की बेटी एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उड़नपरी सीमा से मिलेंगी नीता अंबानी, आया बुलावा
एशियन गेम्स में कांस्य पदक जीतने वाली चंबा की सीमा से मुलाकात करेंगी नीता अंबानी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 8, 2026 at 9:40 AM IST
चंबा: एशियन गेम्स 2026 में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और चंबा का नाम रोशन करने वाली धाविका उड़नपरी सीमा के ओलंपिक सपने को अब नई उम्मीद मिली है. सीमा ने बताया कि, रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की सदस्य नीता अंबानी ने सीमा को 30 अक्टूबर को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है. सीमा की नीता अंबानी से यह पहली मुलाकात होगी. विशेष निमंत्रण मिलने से सीमा और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है.
उड़नपरी सीमा ने बेहद कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए यह मुकाम हासिल किया है. छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद उनकी मां ने मेहनत-मजदूरी कर बेटी की पढ़ाई और खेल का सफर जारी रखा. आज सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत चुकी हैं और अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने के बाद सीमा की जिंदगी बदल गई है.
नीता अंबानी से होगी उड़नपरी सीमा की मुलाकात
जब चीफ गेस्ट बनकर पहुंचीं सीमा कुमारी
उड़नपरी सीमा चंबा के ऐतिहासिक चौगान मैदान में आयोजित जिलास्तरीय अंडर-19 खेलकूद प्रतियोगिता के समापन समारोह में सीमा बतौर मुख्य अतिथि पहुंचीं थीं. जिस मैदान की धूल-मिट्टी में कभी उन्होंने खुद खेलते हुए अपने सपनों को आकार दिया था, उसी मैदान में मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचना उनके लिए बेहद भावुक पल रहा.
सीमा ने अपने बचपन की यादें साझा करते हुए कहा कि, "वर्ष 2010 और 2012 में मैं भी इसी चौगान मैदान में बच्चों की तरह खेला करती थी. कभी अपनी मां की उंगली पकड़कर यहां मिंजर मेला देखने आया करती थी. उस समय कभी नहीं सोचा था कि एक दिन इसी मैदान में देश के लिए पदक जीतने के बाद मुख्य अतिथि के रूप में खड़ी रहूंगी. यह पल मेरे लिए सबसे यादगार पलों में से एक है."
सीमा ने किसे दिया सफलता का श्रेय?
सीमा ने अपनी सफलता का श्रेय अपनी मां के त्याग और संघर्ष को दिया. उन्होंने कहा कि जीवन में कई लोगों ने साथ दिया, लेकिन मां ने जिस संघर्ष के साथ आगे बढ़ाया, उसे जिंदगीभर नहीं भूल सकती. उन्होंने कहा कि, "कांस्य पदक मेरी मंजिल नहीं है. मेरा लक्ष्य देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है." ऐसे में 30 अक्टूबर को होने वाली नीता अंबानी से मुलाकात को सीमा अपने खेल करियर और ओलंपिक सपने के लिहाज से अहम मान रही हैं.
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