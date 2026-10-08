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हिमाचल की बेटी एशियन गेम्स ब्रॉन्ज मेडलिस्ट उड़नपरी सीमा से मिलेंगी नीता अंबानी, आया बुलावा

नीता अंबानी से मिलेंगी उड़नपरी सीमा ( Etv Bharat )

चंबा: एशियन गेम्स 2026 में 10 हजार मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर देश और चंबा का नाम रोशन करने वाली धाविका उड़नपरी सीमा के ओलंपिक सपने को अब नई उम्मीद मिली है. सीमा ने बताया कि, रिलायंस फाउंडेशन की अध्यक्ष एवं अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (IOC) की सदस्य नीता अंबानी ने सीमा को 30 अक्टूबर को मुलाकात के लिए आमंत्रित किया है. सीमा की नीता अंबानी से यह पहली मुलाकात होगी. विशेष निमंत्रण मिलने से सीमा और उनके परिजनों में खुशी का माहौल है.

उड़नपरी सीमा ने बेहद कठिन परिस्थितियों में संघर्ष करते हुए यह मुकाम हासिल किया है. छोटी उम्र में सिर से पिता का साया उठ जाने के बाद उनकी मां ने मेहनत-मजदूरी कर बेटी की पढ़ाई और खेल का सफर जारी रखा. आज सीमा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए पदक जीत चुकी हैं और अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतना है. एशियन गेम्स में भारत के लिए पदक जीतने के बाद सीमा की जिंदगी बदल गई है.