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एनआईटी उत्तराखंड की शोधार्थी तनुजा खाती और डॉ. स्मिता कलोनी का कमाल, मिला प्रतिष्ठित 'फ्रेडरिक पामर पुरस्कार'

श्रीनगर गढ़वाल: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी) उत्तराखंड के छात्रों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है. संस्थान के सिविल इंजीनियरिंग विभाग की पीएचडी शोधार्थी तनुजा खाती तथा उनकी शोध-पर्यवेक्षक डॉ. स्मिता कलोनी, सहायक प्राध्यापक को उनके उत्कृष्ट शोध कार्य के लिए आईसीई पब्लिशिंग अवार्ड्स-2026 के अंतर्गत प्रतिष्ठित "फ्रेडरिक पामर पुरस्कार (Frederick Palmer Prize)" से सम्मानित किया गया है.

अंतरराष्ट्रीय मंच पर एनआईटी उत्तराखण्ड का परचम: यह प्रतिष्ठित सम्मान उनके शोध-पत्र "Failure Analysis of Concrete Gravity Dam Using Coupled Acoustic–Structural Analysis" के लिए प्रदान किया गया है, जो विश्व की प्रतिष्ठित शोध पत्रिका "Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Structures and Buildings" में प्रकाशित हुआ है.

शोधार्थी तनुजा खाती और डॉ. स्मिता कलोनी को फ्रेडरिक पामर पुरस्कार-2026: शोध में कंक्रीट ग्रैविटी बांधों पर पानी के भीतर होने वाले विस्फोट (Underwater Blast) के प्रभावों का उन्नत संख्यात्मक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है. अध्ययन के लिए महाराष्ट्र स्थित कोयना बांध को आधार बनाकर विस्फोटक की मात्रा, विस्फोट की गहराई तथा जलाशय के जल-स्तर का बांध की संरचनात्मक सुरक्षा पर पड़ने वाले प्रभावों का विस्तृत अध्ययन किया गया. शोध के निष्कर्ष देश की महत्वपूर्ण जल संरचनाओं की सुरक्षा, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा महत्वपूर्ण अवसंरचना की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे.

फ्रेडरिक पामर पुरस्कार विश्व के प्रतिष्ठित पुरस्कारों में है: गौरतलब है कि आईसीई पब्लिशिंग अवार्ड्स सिविल इंजीनियरिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट शोध कार्यों के लिए दिए जाने वाले विश्व के प्रतिष्ठित सम्मानों में शामिल है. फ्रेडरिक पामर पुरस्कार संरचनात्मक इंजीनियरिंग एवं अवसंरचना अनुसंधान के क्षेत्र में मौलिकता, तकनीकी उत्कृष्टता और व्यावहारिक उपयोगिता वाले शोध कार्यों को प्रदान किया जाता है.