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NIT पटना में 100% प्लेसमेंट का रिकॉर्ड! श्रद्धा झा को मिला ₹41.37 लाख का पैकेज

एनआईटी पटना के 2022-26 सत्र में कंप्यूटर साइंस की छात्रा को सर्वाधिक 41.37 लाख का पैकेज मिला, जबकि संस्थान में शत-प्रतिशत प्लेसमेंट दर्ज हुआ.

एनआईटी पटना में छात्राओं का दबदबा
एनआईटी पटना के प्लेसमेंट में छात्राओं का दबदबा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : June 15, 2026 at 5:39 PM IST

6 Min Read
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पटना : एनआईटी पटना ने एक बार फिर प्लेसमेंट के मोर्चे पर शानदार प्रदर्शन करते हुए अपनी शैक्षणिक गुणवत्ता और उद्योग जगत से मजबूत जुड़ाव का परिचय दिया है. संस्थान के सत्र 2022-26 बैच के विद्यार्थियों ने प्लेसमेंट प्रक्रिया में उल्लेखनीय सफलता हासिल की है. प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज सम्राट मुखर्जी के अनुसार, इस बैच के पात्र विद्यार्थियों का शत-प्रतिशत प्लेसमेंट हुआ है और कई छात्रों को देश की प्रतिष्ठित कंपनियों में आकर्षक पैकेज पर नौकरी मिली है.

एनआईटी पटना के प्लेसमेंट में छात्राओं का दबदबा : सम्राट मुखर्जी ने बताया कि इस वर्ष का प्लेसमेंट सीजन संस्थान के लिए काफी उत्साहजनक रहा. सबसे अधिक पैकेज कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग विभाग के एक छात्रा को मिला, जिसे 41.37 लाख रुपये सालाना का ऑफर प्राप्त हुआ है. इसके अलावा कई छात्रों को 20 लाख रुपये से अधिक वार्षिक पैकेज पर नियुक्ति मिली है. उन्होंने कहा कि संस्थान के विद्यार्थियों का औसत प्लेसमेंट पैकेज भी बेहतर रहा है. यह लगभग 12 लाख रुपये वार्षिक से अधिक रहा है, जो राष्ट्रीय स्तर के प्रमुख तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में एनआईटी पटना की मजबूत स्थिति को दर्शाता है.

एनआईटी पटना के प्लेसमेंट में छात्राओं का दबदबा (ETV Bharat)

देश विदेश की कंपनियों में छात्रों का प्लेसमेंट : प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज के मुताबिक, इस वर्ष प्लेसमेंट अभियान में देश और विदेश में कार्यरत कई प्रतिष्ठित कंपनियों ने हिस्सा लिया. इनमें आईटी, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, डेटा साइंस, एनालिटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोर इंजीनियरिंग और कंसल्टिंग सेक्टर की कंपनियां प्रमुख रूप से शामिल रहीं. छात्रों को उनकी योग्यता और तकनीकी दक्षता के आधार पर विभिन्न पदों पर अवसर प्राप्त हुए.

पिछले 8 साल से प्लेसमेंट में कमाल : सम्राट मुखर्जी ने कहा कि पिछले आठ वर्षों से एनआईटी पटना के प्लेसमेंट में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग शाखा का दबदबा लगातार बना हुआ है. इस बार भी यही रुझान देखने को मिला. डिजिटल तकनीक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, क्लाउड कंप्यूटिंग और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में बढ़ती मांग के कारण कंप्यूटर साइंस के छात्रों को सबसे अधिक अवसर मिले. हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि केवल कंप्यूटर साइंस ही नहीं, बल्कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के छात्रों का प्रदर्शन भी काफी प्रभावशाली रहा है. इन विभागों के विद्यार्थियों को भी अच्छी कंपनियों से आकर्षक ऑफर प्राप्त हुए हैं.

कंप्यूटर साइंस ब्रांच के शुभम तिवारी को उबर में 38.66 लाख का प्लेसमेंट
कंप्यूटर साइंस ब्रांच के शुभम तिवारी को उबर में 38.66 लाख का प्लेसमेंट (ETV Bharat)

पटना एनआईटी में टॉप 3 प्लेसमेंट : सम्राट मुखर्जी ने बताया कि टॉप 3 हाईएस्ट प्लेसमेंट की बात करें तो पटना की रहने वाली कंप्यूटर साइंस ब्रांच की श्रद्धा झा को टैक्सस इंस्ट्रूमेंट्स में सर्वाधिक 41.37 लाख का प्लेसमेंट मिला है. इसके बाद छपरा के रहने वाले कंप्यूटर साइंस ब्रांच के शुभम तिवारी को उबर में 38.66 लाख का प्लेसमेंट मिला है. और तीसरे नंबर पर पटना के धनरूआ प्रखंड की नंदनी कुमारी हैं, यह इलेक्ट्रिकल ब्रांच से हैं और इन्हें एटलस्सियन कंपनी में 34.28 लाख का प्लेसमेंट मिला है.

''2022-26 बैच के 90% से अधिक छात्रों को प्लेसमेंट हो गया है और जो नहीं हुए हैं, वह स्टार्टअप के कारण प्लेसमेंट में शामिल नहीं हुए. प्लेसमेंट का जो डाटा उपलब्ध है उसमें प्लेसमेंट के लिए 660 छात्र-छात्राएं शामिल हुए थे और प्लेसमेंट 103% का रहा है. यानी कई छात्रों को एक से अधिक जॉब ऑफर हुए हैं. कंप्यूटर साइंस ब्रांच की बात करें तो 200 स्टूडेंट प्लेसमेंट में शामिल हुए हैं, जिनमें 225 जॉब ऑफर हुए, यानी कई छात्रों को एक से अधिक जॉब ऑफर मिले. मैकेनिकल में 95 छात्र शामिल हुए जिसमें 125 जॉब ऑफर हुए. इलेक्ट्रिकल में 107 छात्र शामिल हुए और 128 जॉब ऑफर हुए. इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 140 छात्र शामिल हुए जिसमें 120 जॉब ऑफर हुए.''- सम्राट मुखर्जी, प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज, NIT पटना

सम्राट मुखर्जी, प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज
सम्राट मुखर्जी, प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज (ETV Bharat)

100 फीसदी रहा एनआईटी पटना का प्लेसमेंट : सम्राट मुखर्जी ने बताया कि इस बार उन लोगों ने वही कंपनियां प्लेसमेंट में बुलाई थी जो 6 लाख प्रतिवर्ष के पैकेज से अधिक छात्रों को देने के लिए तैयार थीं. कुछ छात्रों को न्यूनतम 7 लाख का पैकेज मिला है, जबकि अधिकांश को 10 लाख से ऊपर का पैकेज प्राप्त हुआ है. उन्होंने बताया कि प्लेसमेंट के लिए जब कंपनी बुलाई जाती है तो उन लोगों की कोशिश होती है कि वैसी कंपनियां आएं, जो 10 से 15 लाख छात्र को देने के लिए तैयार रहें और अधिक संख्या में छात्रों को हायर करें. प्लेसमेंट में शामिल होने के लिए क्राइटेरिया था कि छात्रों का सीजीपीए 6 से ऊपर होना चाहिए. कुल मिलाकर इस बार का प्लेसमेंट काफी अच्छा रहा है.

''संस्थान लगातार अपने पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण व्यवस्था को उद्योगों की जरूरतों के अनुरूप अपडेट कर रहा है. छात्रों को तकनीकी ज्ञान के साथ-साथ कम्युनिकेशन स्किल, इंटरव्यू प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट आधारित सीखने और इंडस्ट्री एक्सपोजर पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है. यही कारण है कि एनआईटी पटना के विद्यार्थियों की मांग कंपनियों के बीच लगातार बढ़ रही है. कुछ स्टार्टअप करने वाले स्टूडेंट्स भी प्लेसमेंट में बैठे और कंपनियों ने उनमें अच्छी दिलचस्पी ली. जो छात्र-छात्राएं कॉलेज के दौरान स्टार्टअप में रुचि लेते हैं उनमें कंपनियां भी रुचि लेती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि कंपनियों को लगता है कि उनमें प्रोबलम सॉल्विंग कैपेबिलिटी विकसित हो गई होती है.''- सम्राट मुखर्जी, प्लेसमेंट सेल के इंचार्ज, NIT पटना

एनआईटी पटना
एनआईटी पटना (ETV Bharat)

जुलाई-अगस्त से प्री प्लेसमेंट कार्यक्रम : सम्राट मुखर्जी के अनुसार, संस्थान में आने वाले नए बैचों के लिए भी प्लेसमेंट तैयारी की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है. जुलाई और अगस्त से विभिन्न कंपनियों के प्री-प्लेसमेंट कार्यक्रम शुरू होंगे, ताकि छात्र समय रहते उद्योग जगत की अपेक्षाओं को समझ सकें और खुद को उसके अनुरूप तैयार कर सकें. इस बार एमसीए, अर्बन प्लानिंग, बीआर्क और अन्य पाठ्यक्रमों के विद्यार्थियों को भी प्लेसमेंट प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. उन्होंने कहा कि एनआईटी पटना की सबसे बड़ी ताकत उसका मजबूत शैक्षणिक माहौल, अनुभवी फैकल्टी और उद्योगों के साथ बढ़ता संपर्क है. इसी का परिणाम है कि संस्थान के विद्यार्थियों को राष्ट्रीय ही नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अवसर मिल रहे हैं.

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