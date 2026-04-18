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NIT कुरुक्षेत्र सुसाइड केस: हॉस्टल की वार्डन समेत तीन पर कार्रवाई, परिजनों ने की CBI जांच की मांग

NIT कुरुक्षेत्र में बीटेक की छात्रा दीक्षा सुसाइड केस में संस्थान की गर्ल्स हॉस्टल की चीफ वॉर्डन समेत तीन पर कार्रवाई. सीबीआई जांच की मांग.

NIT KURUKSHETRA SUICIDE CASE
NIT KURUKSHETRA SUICIDE CASE (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : April 18, 2026 at 8:35 AM IST

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कुरुक्षेत्र: NIT कुरुक्षेत्र में बीटेक की छात्रा दीक्षा सुसाइड केस में संस्थान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए गर्ल हॉस्टल की चीफ वॉर्डन, डिप्टी वॉर्डन और एसोसिएट डीन स्टूडेंट वेल्फेयर को बदल दिया है. संस्थान ने 4 मई तक संस्थान की छुट्टी घोषित कर दी है. परीक्षाएं भी 5 मई तक टाल दी हैं. दूसरी तरफ मृतक छात्रा के परिजनों ने घटना को संदिग्ध बताते हुए निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है. घटना के बाद परिवार में शोक के साथ-साथ आक्रोश भी देखने को मिल रहा है.

NIT कुरुक्षेत्र पर मामले को दबाने का आरोप: मृतका के मामा के बेटे प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि "पुलिस प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, लेकिन संस्थान प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं." उन्होंने आरोप लगाया कि छात्रा की सहेलियों को छुट्टी देकर घर भेज दिया गया, जिससे मामले को दबाने की आशंका पैदा होती है.

NIT कुरुक्षेत्र सुसाइड केस: हॉस्टल की वार्डन समेत तीन पर कार्रवाई, परिजनों ने की CBI जांच की मांग (Etv Bharat)

CBI जांच की मांग: मृतका के पिता शशि कुमार दुबे ने मामले की जांच CBI और क्राइम ब्रांच से करवाने की मांग की है. उन्होंने कहा कि "मेरी बेटी पढ़ाई में होनहार थी और आत्महत्या जैसा कदम उठाना उसके स्वभाव में नहीं था. परिवार के अनुसार, छात्रा की रोजाना घर पर सामान्य बातचीत होती थी, जिससे ये घटना और अधिक संदिग्ध लग रही है."

दो डॉक्टरों के पैनल ने किया पोस्टमार्टम: छात्रा का पोस्टमार्टम दो डॉक्टरों के पैनल ने किया. परिजन बिहार से कुरुक्षेत्र पहुंचे. जिसके बाद पोस्टमार्म हुआ. परिजनों ने सरकार और प्रशासन ने न्याय की मांग की है. परिवार ने ये भी आशंका जताई कि संस्थान में पहले हुई 3 आत्महत्या की घटनाओं के पीछे भी कोई बड़ा कारण हो सकता है, जिसकी गहन जांच होनी चाहिए. परिजनों ने चेतावनी दी है कि यदि उन्हें न्याय नहीं मिला, तो वे बिहार से लेकर दिल्ली तक न्याय के लिए लड़ाई लड़ेंगे.

पुलिस मामले की जांच में जुटी: थाना केयूके प्रभारी विशाल कुमार ने बताया कि छात्रा का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है. फिलहाल परिवार की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं मिली है. पिछले मामलों को लेकर उन्होंने कहा कि जांच जारी है और जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी. इस घटना के बाद क्षेत्र में चिंता का माहौल बना हुआ है और अब सभी की नजर प्रशासन की आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है.

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