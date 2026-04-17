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NIT कुरुक्षेत्र में बिहार की छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर किया बवाल, प्रोफेसरों पर लगाया गंभीर आरोप, की CBI जांच की मांग

छात्रा की मौत के बाद स्टूडेंट्स ने जमकर किया बवाल ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के एनआईटी में बिहार की छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद कैंपस का माहौल तनावपूर्ण हो गया है. घटना के तुरंत बाद छात्रों में आक्रोश फैल गया. बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स संस्थान के मुख्य द्वार पर इकट्ठा होकर प्रदर्शन करने लगे. छात्रों का कहना है कि यह कोई पहली घटना नहीं है, बल्कि लगातार हो रही ऐसी घटनाओं ने उन्हें विरोध के लिए मजबूर कर दिया है. वहीं, स्टूडेंट्स ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है. मुख्य गेट पर दिया धरना: आक्रोशित विद्यार्थियों ने एनआईटी के मुख्य गेट पर बैठकर धरना शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारी छात्रों ने नारेबाजी करते हुए प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठाई. हालात को देखते हुए संस्थान प्रशासन ने मुख्य द्वार को बंद कर दिया, जिससे कैंपस के भीतर और बाहर आवागमन प्रभावित हुआ. प्रदर्शन देर रात तक जारी रहा और छात्रों ने स्पष्ट किया कि जब तक उनकी मांगें नहीं मानी जाएंगी, आंदोलन जारी रहेगा. प्रोफेसरों पर लगाया गंभीर आरोप (ETV Bharat)