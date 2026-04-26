एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर ने सौंपा इस्तीफा, प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को मिला प्रभार
एनआईटी कुरुक्षेत्र के रजिस्ट्रार प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को संस्थान का कार्यवाहक डायरेक्टर नियुक्त किया गया है. वहीं प्रो. विनोद मित्तल को रजिस्ट्रार बनाया गया है.
Published : April 26, 2026 at 5:18 PM IST
कुरुक्षेत्रः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि NIT कुरुक्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. डायरेक्टर बीवी रमना रेड्डी के इस्तीफे के बाद संस्थान के Electronics & Communication Engineering के प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बनाया गया है. प्रो. ब्रह्मजीत वर्तमान में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे थे. वहीं एक दिन पहले यानि 25 अप्रैल को ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंत्रे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया. इस संबंध में संस्थान की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.
2026 में 4 छात्रों की हो चुकी है मौतः माना जा रहा है कि इस साल के कुछ महीनों में संस्थान के 4 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसमें से ज्यादातर को खुदकुशी माना जा रहा है. एक के बाद एक 4 मौतों के बाद संस्थान के छात्र-छात्राओं ने मामलों में दोषी अधिकारी और शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई की मांग की थी. मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात कही गई थी. इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के दखल के बाद ये बदलाव हुए हैं.
शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के दौरे के बाद हुई संस्थान में बड़ा बदलावः बता दें कि शनिवार को दिन में ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंत्रे को सस्पेंड किया गया. उसी रात प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बना दिया गया. वहीं प्रो ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बनाये जाने के बाद प्रो. विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार बनाया गया है. सभी बदलाव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों दौरे के ठीक अगले दिन हुई है. माना जा रहा है जल्द ही संस्थान में कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई तय है.
इस साल NIT कुरुक्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रम
- 16 फरवरी को तेलंगाना निवासी 19 वर्षीय अंगोद शिवा ने खुदकुशी की
- 15 मार्च को तत्कालीन रजिस्ट्रार को हटाकर प्रो ब्रह्मजीत सिंह को रजिस्ट्रार बनाया गया था.
- 29 मार्च को भारत सरकार ने NIT के तत्कालीन एनआईटी डायरेक्टर प्रो. बीवी रमना रेड्डी से प्रशासनिक और वित्तीय अधिकार को सीज कर लिया था.
- 31 मार्च को हरियाणा के नूंह जिला निवासी 22 वर्षीय पवन कुमार ने खुदकुशी की.
- 09 अप्रैल को हरियाणा के सिरसा जिले के 22 वर्षीय प्रियांशु वर्मा का शव हॉस्टल में मिला.
- 16 अप्रैल को बिहार निवासी 19 वर्षीय छात्रा दीक्षा दुबे ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली थी.
- 16 अप्रैल छात्रा दीक्षा की मौत के बाद हुए हंगामे के बाद एनआईटी प्रशासन ने 4 मई तक संस्थान में छुट्टी कर दी.
- 24 मई को भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन उच्च शिक्षा विभाग के सचिव डॉ. विनीत जोशी के नेतृ्त्व में 5 सदस्यीय दल ने संस्थान का दौरा किया. 5 सदस्यीय दल ने हाल की घटनाओं, छात्रों की शिकायतों सहित अन्य सभी मुद्दों पर जानकारी को जुटाया.