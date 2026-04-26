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एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर ने सौंपा इस्तीफा, प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को मिला प्रभार

प्रो. ब्रह्मजीत सिंह बने एनआईटी कुरुक्षेत्र के डायरेक्टर ( ETV Bharat )

कुरुक्षेत्रः राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानि NIT कुरुक्षेत्र में बड़ा प्रशासनिक बदलाव हुआ है. डायरेक्टर बीवी रमना रेड्डी के इस्तीफे के बाद संस्थान के Electronics & Communication Engineering के प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बनाया गया है. प्रो. ब्रह्मजीत वर्तमान में रजिस्ट्रार के पद पर कार्य कर रहे थे. वहीं एक दिन पहले यानि 25 अप्रैल को ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंत्रे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए निलंबित कर दिया गया. इस संबंध में संस्थान की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है.

2026 में 4 छात्रों की हो चुकी है मौतः माना जा रहा है कि इस साल के कुछ महीनों में संस्थान के 4 छात्रों की मौत हो गई थी, जिसमें से ज्यादातर को खुदकुशी माना जा रहा है. एक के बाद एक 4 मौतों के बाद संस्थान के छात्र-छात्राओं ने मामलों में दोषी अधिकारी और शिक्षकों पर ठोस कार्रवाई की मांग की थी. मांगें पूरी नहीं होने पर बड़े आंदोलन की बात कही गई थी. इसके बाद शिक्षा मंत्रालय के दखल के बाद ये बदलाव हुए हैं.

एनआईटी कुरुक्षेत्र (NIT kurukshetra)

शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों के दौरे के बाद हुई संस्थान में बड़ा बदलावः बता दें कि शनिवार को दिन में ज्वाइंट रजिस्ट्रार ज्ञान रंजन सामंत्रे को सस्पेंड किया गया. उसी रात प्रो. ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बना दिया गया. वहीं प्रो ब्रह्मजीत सिंह को कार्यवाहक डायरेक्टर बनाये जाने के बाद प्रो. विनोद मित्तल को नया रजिस्ट्रार बनाया गया है. सभी बदलाव भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों दौरे के ठीक अगले दिन हुई है. माना जा रहा है जल्द ही संस्थान में कई पदाधिकारियों पर कार्रवाई तय है.

एनआईटी कुरुक्षेत्र (ETV Bharat)

इस साल NIT कुरुक्षेत्र में प्रमुख घटनाक्रम