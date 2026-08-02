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सरायकेला में एनआईटी के छात्र डूबने पर हंगामा, असंगी डैम में हुआ हादसा

सरायकेला में एनआईटी जमशेदपुर का एक छात्र असंगी डैम में डूब गया.

NIT Jamshedpur student drowned in Asangi Dam in Seraikela
NIT जमशेदपुर का छात्र तनवीर (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 2, 2026 at 11:15 PM IST

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सरायकेला: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) जमशेदपुर के बीटेक चौथे वर्ष (मेटलर्जी) के छात्र तनवीर (कोलकाता निवासी) असंगी चेक डैम (खरकई नदी) में डूब गया, इसके बाद संस्थान परिसर में भारी बवाल शुरू हो गया है. उग्र छात्रों ने मुख्य प्रशासनिक भवन के सामने मुख्य मार्ग को पूरी तरह जाम कर दिया.

आंदोलनरत छात्रों की स्पष्ट मांग है कि पीड़ित परिवार को ₹1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय कर उनका इस्तीफा लिया जाए. डैम में डूबे छात्र को तुरंत खोजा किया जाए और दुर्घटनास्थल पर गेट व गार्ड तैनात किए जाएं. बता दें कि डैम में डूबा छात्र तनवीर कोलकाता का रहने वाला है.

ये ​घटना रविवार दोपहर लगभग 3 बजे की है, जब तनवीर अपने एक साथी के साथ नहाने गया था. साथी छात्रों का आरोप है कि सूचना देने के बावजूद एनआईटी प्रशासन बिना किसी तैयारी या सुरक्षा उपकरण (जैसे रस्सी) के पहुंचा. चौथे वर्ष के छात्र दीप रंजन ने बताया कि बीते चार महीनों में वहां कई हादसे हो चुके हैं, फिर भी कोई सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए.

​दूसरी ओर, छात्रों के आरोपों को खारिज करते हुए एनआईटी के डिप्टी डायरेक्टर आर. डी. शर्मा ने कहा यह एक बेहद दुखद हादसा है. खबर मिलते ही दोपहर 3:30 बजे चीफ वार्डन, डीन एसडब्ल्यू और पुलिस-प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई थी. एनडीआरएफ की मदद से बचाव कार्य जारी है. कैंपस ओपन होने के कारण आम रास्ते को पूरी तरह रोकना व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण है, लेकिन हमने जगह-जगह चेतावनी बोर्ड लगाए हैं और छात्रों को नदी की ओर न जाने के लिए लगातार सचेत किया जाता है.

आरआईटी थाना प्रभारी रविकांत पराशर ने कहा कि डैम में डूबे युवक की तलाश जारी है. अंधेरा होने के कारण सोमवार सुबह एक बार फिर से तलाश की जाएगा. इसके अलावा प्रदर्शन कर रहे छात्रों को भी समझाने की कोशिश की जा रही है. ​फिलहाल स्थानीय आरआईटी थाना पुलिस और जिला प्रशासन छात्रों को समझाने व स्थिति को नियंत्रण में करने के साथ-साथ खोज अभियान पर नजर बनाए हुए है.

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