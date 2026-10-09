हिमाचल में जुटे देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 50 कुलपति और निदेशक, NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ का आगाज
शिक्षा महाकुंभ में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आठ विशेष संगोष्ठियां भी आयोजित की जाएंगी.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 3:59 PM IST
हमीरपुर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) हमीरपुर में छठे शिक्षा महाकुंभ का आगाज शुक्रवार से हो गया है. इस तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के करीब 50 कुलपति और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं. 9 से 11 अक्तूबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में शिक्षा के बदलते स्वरूप, शोध, नवाचार, पर्यावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी. इस आयोजन में देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षाविद एक मंच पर आए हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ और अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की.
इस वर्ष शिक्षा महाकुंभ की मुख्य थीम ‘शिक्षा, प्रकृति और प्रगति’ रखी गई है. इसके तहत शिक्षा के विकास के साथ प्रकृति और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने और शिक्षा को समाज के विकास से जोड़ने जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है.
16 विषयों पर होंगी मल्टी-ट्रैक कॉन्फ्रेंस
तीन दिवसीय आयोजन के दौरान 16 मल्टी-ट्रैक कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा रही हैं. इनमें मौलिक विज्ञान, कला-संस्कृति, पारंपरिक चिकित्सा, खेल और कानून समेत विभिन्न विषयों पर चर्चा होगी. आयोजकों के अनुसार, शिक्षा महाकुंभ के लिए अब तक करीब 235 राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध पत्र प्राप्त हुए हैं. इनके माध्यम से शिक्षा और शोध से जुड़े नए विचारों को साझा करने का अवसर मिलेगा.
मीडिया से लेकर वैज्ञानिकों तक के लिए विशेष संगोष्ठियां
शिक्षा महाकुंभ में अलग-अलग क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए आठ विशेष संगोष्ठियां भी आयोजित की जा रही हैं. इनमें मीडिया, वैज्ञानिकों, प्रधानाचार्यों और प्रतिभाशाली विद्यार्थियों से जुड़े विषय शामिल हैं. इन सत्रों का उद्देश्य शिक्षा के विभिन्न स्तरों और क्षेत्रों के बीच संवाद बढ़ाना और नई चुनौतियों के समाधान तलाशना है.
विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और स्टार्टअप आइडिया की प्रदर्शनी
कार्यक्रम में विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट और नवाचार को प्रदर्शित करने के लिए विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है. विद्यार्थियों के स्टार्टअप आइडिया को आगे बढ़ाने के लिए उन्हें उद्योग जगत के विशेषज्ञों से जोड़ने और मार्गदर्शन देने की पहल भी की जा रही है. इससे विद्यार्थियों को अपने विचारों को उपयोगी प्रोजेक्ट और व्यावसायिक अवसरों में बदलने के लिए मदद मिल सकेगी.
स्कूली विद्यार्थियों के लिए शोधांकुर और तेजस ओलंपियाड
इस बार कक्षा नौवीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों में शोध और नवाचार की रुचि बढ़ाने के लिए ‘शोधांकुर’ पहल शुरू की गई है. इसके तहत विद्यार्थियों को अपने विचार और शोध आधारित लेख लिखने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा. चयनित लेखों को पत्रिका में प्रकाशित करने की योजना है. इसके अलावा गणित, अंग्रेजी और तकनीक पर आधारित ‘तेजस’ ओलंपियाड भी आयोजित किया जा रहा है, जिससे विद्यार्थियों को अपनी समझ और प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा.
शिक्षा को ज्ञान से नवाचार और समाज के विकास से जोड़ने पर जोर
शिक्षा महाकुंभ में शिक्षा को केवल परीक्षा पास करने या डिग्री हासिल करने तक सीमित न रखने पर जोर दिया जा रहा है. चर्चा का मुख्य उद्देश्य ज्ञान को कौशल, कौशल को नवाचार और नवाचार को समाज के विकास से जोड़ना है. इसके साथ ही विद्यार्थियों को केवल रोजगार के लिए तैयार करने के बजाय उन्हें बेहतर जीवन जीने और समाज के प्रति जिम्मेदार नागरिक बनने में सक्षम बनाने पर भी विचार किया जा रहा है.
आयोजन में शिक्षा के बदलते स्वरूप, उच्च शिक्षा की चुनौतियों, शोध और नवाचार को बढ़ावा देने तथा विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास जैसे मुद्दों पर शिक्षाविद अपने विचार साझा कर रहे हैं. शिक्षा और प्रकृति के बीच संतुलन, आधुनिक तकनीक के इस्तेमाल और समाज की जरूरतों के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था तैयार करने पर भी चर्चा की जा रही है. तीन दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में सामने आने वाले सुझाव शिक्षा व्यवस्था में सुधार और भविष्य की जरूरतों को समझने में उपयोगी हो सकते हैं.
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