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हिमाचल में जुटे देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के 50 कुलपति और निदेशक, NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ का आगाज

NIT हमीरपुर में शिक्षा महाकुंभ का आगाज ( ETV BHARAT )

हमीरपुर: राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (NIT) हमीरपुर में छठे शिक्षा महाकुंभ का आगाज शुक्रवार से हो गया है. इस तीन दिवसीय आयोजन में देशभर के प्रमुख शिक्षण संस्थानों के करीब 50 कुलपति और निदेशक हिस्सा ले रहे हैं. 9 से 11 अक्तूबर तक चलने वाले इस महाकुंभ में शिक्षा के बदलते स्वरूप, शोध, नवाचार, पर्यावरण और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास जैसे अहम विषयों पर चर्चा होगी. इस आयोजन में देश के विभिन्न आईआईटी, एनआईटी, केंद्रीय और राज्य विश्वविद्यालयों से जुड़े शिक्षाविद एक मंच पर आए हैं. कार्यक्रम का शुभारंभ और अध्यक्षता पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने की.

इस वर्ष शिक्षा महाकुंभ की मुख्य थीम ‘शिक्षा, प्रकृति और प्रगति’ रखी गई है. इसके तहत शिक्षा के विकास के साथ प्रकृति और पर्यावरण के बीच संतुलन बनाए रखने पर जोर दिया जा रहा है. साथ ही बदलती जरूरतों के अनुसार शिक्षा व्यवस्था में सुधार, विद्यार्थियों को व्यावहारिक ज्ञान देने और शिक्षा को समाज के विकास से जोड़ने जैसे मुद्दों पर विचार किया जा रहा है.