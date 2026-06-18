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IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में NIT हमीरपुर का धमाकेदार प्रदर्शन, देश में 35वां और हिमाचल में दूसरा स्थान

इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) ने देशभर के सैकड़ों इंजीनियरिंग संस्थानों का विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया है.

NIT Hamirpur
NIT हमीरपुर (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : June 18, 2026 at 1:04 PM IST

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Updated : June 18, 2026 at 1:10 PM IST

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हमीरपुर: नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (NIT) हमीरपुर ने एक बार फिर अपनी शैक्षणिक उत्कृष्टता का लोहा मनवाते हुए IIRF इंडिया इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में देश के शीर्ष इंजीनियरिंग संस्थानों में 35वां स्थान हासिल किया है. इसके साथ ही यह संस्थान हिमाचल प्रदेश के इंजीनियरिंग संस्थानों में दूसरा स्थान प्राप्त करने में सफल रहा है. इस उपलब्धि पर NIT हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर एच. एम. सूर्यवंशी ने कहा है कि NIT हमीरपुर को देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों की श्रेणी में और मजबूत पहचान मिली है.

IIRF इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में NIT हमीरपुर का 35वां स्थान

इंडियन इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क (IIRF) द्वारा जारी इंजीनियरिंग रैंकिंग 2026 में देशभर के सैकड़ों इंजीनियरिंग संस्थानों का विभिन्न मानकों के आधार पर मूल्यांकन किया गया. इन मानकों में टीचिंग-लर्निंग रिसोर्स, रिसर्च प्रोडक्टिविटी, प्लेसमेंट परफॉर्मेंस, इंडस्ट्री एंगेजमेंट, फ्यूचर ओरिएंटेशन और इंटरनेशनल आउटलुक जैसे महत्वपूर्ण पहलू शामिल रहे. इन सभी क्षेत्रों में एक्सीलेंट प्रदर्शन के बल पर NIT हमीरपुर ने यह उल्लेखनीय स्थान हासिल किया है.

संस्थान की यह उपलब्धि उसके निरंतर विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शोध के प्रति समर्पण को दर्शाती है. पिछले कुछ वर्षों में NIT हमीरपुर ने अपने रिसर्च इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने, नवाचार को बढ़ावा देने, उद्योगों के साथ साझेदारी बढ़ाने और छात्रों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में उल्लेखनीय प्रगति की है. यही कारण है कि संस्थान राष्ट्रीय स्तर पर लगातार अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज करा रहा है. हिमालय की सुंदर वादियों में स्थित NIT हमीरपुर देशभर के इंजीनियरिंग छात्रों के लिए एक पसंदीदा संस्थान बन चुका है. संस्थान इंजीनियरिंग, आर्किटेक्चर, साइंस और मैनेजमेंट के विभिन्न विषयों में स्नातक, पोस्ट ग्रेजुएट और पीएचडी कार्यक्रम संचालित करता है. मल्टी-डिसिप्लिनरी रिसर्च, इनोवेशन आधारित शिक्षा और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहन देने की इसकी नीति ने इसे राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान दिलाई है.

NIT हमीरपुर के निदेशक ने बताया इस उपलब्धि का राज़!

वहीं, NIT हमीरपुर के निदेशक प्रोफेसर एच. एम. सूर्यवंशी ने कहा कि, "इस उपलब्धि पर फैकल्टी सदस्यों, शोधार्थियों, छात्रों, अधिकारियों, कर्मचारियों, पूर्व छात्रों और सभी हितधारकों को बधाई. यह सफलता सामूहिक प्रयासों, समर्पण और उत्कृष्टता के प्रति संस्थान की प्रतिबद्धता का परिणाम है. यह रैंकिंग संस्थान में दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता, फैकल्टी और शोधार्थियों द्वारा किए जा रहे प्रभावशाली अनुसंधान और छात्रों की शैक्षणिक, प्लेसमेंट, उद्यमिता और सह-पाठ्यक्रम गतिविधियों में उपलब्धियों का ही प्रमाण है. यह उपलब्धि उद्योग जगत, अकादमिक संस्थानों और समाज के बीच NIT हमीरपुर के प्रति बढ़ते विश्वास को भी दर्शाती है."

NIT हमीरपुर के निदेशक ने कहा कि, यह संस्थान भविष्य में अपने शैक्षणिक वातावरण को और सशक्त बनाने, अत्याधुनिक शोध को बढ़ावा देने, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रोत्साहित करने और आत्मनिर्भर और तकनीकी रूप से सशक्त भारत के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने के लिए प्रतिबद्ध है.

उपलब्धि पर NIT हमीरपुर की रजिस्ट्रार ने क्या कहा?

वहीं, NIT हमीरपुर की रजिस्ट्रार डॉ. अर्चना संतोष नानोटी ने भी इस उपलब्धि पर पूरे NIT परिवार को बधाई देते हुए कहा कि, "यह संस्थान के लिए गर्व का क्षण है और यह सफलता सभी को आने वाले वर्षों में और अधिक मेहनत और समर्पण के साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रेरित करेगी. NIT हमीरपुर भविष्य में भी शिक्षा, अनुसंधान, नवाचार और कौशल विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए देश के अग्रणी तकनीकी संस्थानों में अपनी स्थिति को और मजबूत करेगा."

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Last Updated : June 18, 2026 at 1:10 PM IST

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