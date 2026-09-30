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ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद चोर बन गया IIT का छात्र, NIT हॉस्टल में घुस कर चोरी करते पकड़ा गया

एनआईटी हमीरपुर में चोरी ( CONCEPT IMAGE )

हमीरपुर: एनआईटी हमीरपुर के हिमगिरि और उदयगिरि छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर छात्रों के कमरों से नकदी और सामान चोरी करने का मामला सामने आया है. चोरी करते हुए पकड़े गए युवक से पुलिस ने 21,510 रुपये नकद समेत लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है. आरोपी की पहचान आदित्य चौधरी निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

घटना उस समय सामने आई जब हिमगिरि हॉस्टल के वार्डन गुरभाग सिंह और मेस प्रबंधक तेज कुमार मंगलवार को हॉस्टल के राउंड पर निकले थे. इसी दौरान उन्होंने आदित्य को कमरा नंबर जी-54 से बाहर निकलते देखा, जिसे देखकर कुछ संदेह हुआ. वार्डन और मेस प्रबंधक ने युवक से पूछताछ की, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद उसे एमएमसीए कार्यालय ले जाया गया. एमएमसीए कार्यालय में सहायक वार्डन डॉ. नीरज धीमान और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में आरोपी युवक से पूछताछ हुई. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हिमगिरि और उदयगिरि दोनों छात्रावासों में चोरी करने की बात स्वीकार कर ली. इसी दौरान तीन-चार छात्र भी चोरी की शिकायत लेकर कार्यालय पहुंच गए. चोरी करते पकड़ा गया आईआईटी का पूर्व छात्र (ETV Bharat) एटीएम कार्ड और नकदी बरामद