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ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने के बाद चोर बन गया IIT का छात्र, NIT हॉस्टल में घुस कर चोरी करते पकड़ा गया

NIT हमीरपुर हॉस्टल में छात्रों के कमरों से नकदी और सामान चोरी के मामले में आरोपी गिरफ्तार. दिल्ली का रहने वाला है आरोपी.

एनआईटी हमीरपुर में चोरी
एनआईटी हमीरपुर में चोरी (CONCEPT IMAGE)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 30, 2026 at 6:15 PM IST

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Updated : September 30, 2026 at 6:36 PM IST

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हमीरपुर: एनआईटी हमीरपुर के हिमगिरि और उदयगिरि छात्रावासों में सुरक्षा व्यवस्था को चकमा देकर छात्रों के कमरों से नकदी और सामान चोरी करने का मामला सामने आया है. चोरी करते हुए पकड़े गए युवक से पुलिस ने 21,510 रुपये नकद समेत लैपटॉप, मोबाइल फोन और अन्य सामान बरामद किया है. आरोपी की पहचान आदित्य चौधरी निवासी नई दिल्ली के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है.

घटना उस समय सामने आई जब हिमगिरि हॉस्टल के वार्डन गुरभाग सिंह और मेस प्रबंधक तेज कुमार मंगलवार को हॉस्टल के राउंड पर निकले थे. इसी दौरान उन्होंने आदित्य को कमरा नंबर जी-54 से बाहर निकलते देखा, जिसे देखकर कुछ संदेह हुआ. वार्डन और मेस प्रबंधक ने युवक से पूछताछ की, लेकिन वो संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया. इसके बाद उसे एमएमसीए कार्यालय ले जाया गया. एमएमसीए कार्यालय में सहायक वार्डन डॉ. नीरज धीमान और अन्य स्टाफ की मौजूदगी में आरोपी युवक से पूछताछ हुई. कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने हिमगिरि और उदयगिरि दोनों छात्रावासों में चोरी करने की बात स्वीकार कर ली. इसी दौरान तीन-चार छात्र भी चोरी की शिकायत लेकर कार्यालय पहुंच गए.

चोरी करते पकड़ा गया आईआईटी का पूर्व छात्र (ETV Bharat)

एटीएम कार्ड और नकदी बरामद

आरोपी की तलाशी लेने पर उसके पास से 21,510 रुपये नकद, एक लैपटॉप, रेडमी मोबाइल फोन, दो एटीएम कार्ड, पैन कार्ड, आईआईटी मंडी का पहचान पत्र, एचआरटीसी बस टिकट और एक पिट्ठू बैग बरामद हुआ. इसके बाद उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया. पूछताछ के दौरान सामने आया कि आरोपी ने करीब 10 से 12 कमरों से नकदी चोरी की थी.

वहीं एसपी हमीरपुर बलबीर सिंह ठाकुर ने बताया कि 'एनआईटी हमीरपुर में एक युवक को चोरी करते हुए पकड़ा गया है. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और आरोपी के कब्जे से 21,510 रुपये बरामद हुए. युवक 28 सितंबर को हमीरपुर पहुंचा था और फर्जी आईडी से एनआईटी कैंपस में दाखिल हुआ. आरोपी को हॉस्टल की व्यवस्था की जानकारी थी. वो खुले कमरे देखकर अंदर जाता और नकदी या अन्य सामान चोरी करता था. वो पहले आईआईटी मंडी में बीएससी कंप्यूटर साइंस का विद्यार्थी रहा है और हॉस्टल में रह चुका है. पूछताछ में ऑनलाइन गेमिंग में पैसे गंवाने की बात सामने आई है. प्रारंभिक जांच में आशंका है कि इसी नुकसान की भरपाई के लिए उसने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया.'

वहीं, सदर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और फर्जी आईडी से प्रवेश समेत पहले की संभावित चोरियों की जांच की जा रही है. आरोपी को अदालत में पेश किया जाएगा. आरोपी क्या इससे पहले भी कहीं चोरी की वारदातों को अंजाम दे चुका है इसकी भी जांच पुलिस कर रही है. पूछताछ में आरोपी से कई खुलासे हो सकते हैं.

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Last Updated : September 30, 2026 at 6:36 PM IST

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