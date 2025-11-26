ETV Bharat / state

NIT चौपाटी हटाने का विरोध, मूणत के पोस्टरों पर कालिख पोती, यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन

NIT चौपाटी हटाने पर युवा कांग्रेस का आरोप: युवा कांग्रेस नेताओं का कहना है कि विधायक राजेश मूणत के दबाव और जिद के कारण NIT चौपाटी को हटाया गया, जिसके चलते कई युवाओं का रोजगार छिन गया. प्रदर्शनकारियों ने दावा किया कि यह कार्रवाई बिना विकल्प और संवाद के की गई, जिससे प्रभावित दुकानदार अब भटक रहे हैं.

रायपुर. NIT चौपाटी शिफ्टिंग और फूड कोर्ट टूटने के विरोध में आज फिर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस ने बीजेपी विधायक राजेश मूणत के पोस्टर पर कालिख पोती. ये पोस्टर चौपाटी की जगह नालंदा परिसर बनाने को लेकर लगाए गए थे.

शहर के प्रमुख चौक-चौराहों में विरोध: प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने राजेश मूणत के फ्लेक्स, बैनर और होर्डिंग्स पर कालिख पोतकर अपना आक्रोश जताया. यह विरोध रायपुर के कई भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों और चौराहों में किया गया, जिससे शहर में राजनीतिक हलचल बढ़ गई.

शिफ्टिंग पर विवाद कायम: गौरतलब है कि NIT चौपाटी की दुकानों को हाल ही में भारी विरोध के बीच शिफ्ट किया गया था. नई लोकेशन आमानाका में रेलवे और नगर निगम के बीच जमीन को लेकर अब भी विवाद जारी है, जिसके चलते दुकानदारों की रोज़ी-रोटी असमंजस में है. वहीं कुछ युवा भी उस जगह को कम पसंद कर रहे हैं.

क्या है चौपाटी विवाद: आमानाका इलाके में 22 नवंबर को चौपाटी हटाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ था. नगर निगम ने शुक्रवार देर रात से एनआईटी के पास बनी चौपाटी को हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी थी. इस दौरान विकास उपाध्याय और उनके समर्थकों ने धरना देकर विरोध जताया. यह चौपाटी कांग्रेस सरकार के समय बनाई गई थी. उस समय राजेश मूणत समेत बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध किया था. इसके बाद आखिर इसे बीजेपी सरकार आने के बाद हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई.

भाजपा विधायक राजेश मूणत का दावा: रायपुर पश्चिम के भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा कि कांग्रेस सरकार में बनाई गई चौपाटी नियमों के खिलाफ थी. यूथ हब बनाने के नाम पर 60 दुकानें खोल दी गईं. जिस जमीन पर चौपाटी बनाई गई, वह स्मार्ट सिटी की नहीं थी. कोर्ट में भी समझौता हुआ था कि नई जगह मिलने पर दुकानें हटा दी जाएंगी.

अब क्या होगा?: चौपाटी को हटाकर आमानाका में शिफ्ट किया जा रहा है. बीजेपी का दावा है कि इस जगह पर 1000 सीट वाला नालंदा परिसर-2 बनाया जाएगा, जिससे हजारों छात्रों को पढ़ाई की सुविधा मिलेगी. बीजेपी नेताओं का कहना है, चौपाटी के निर्माण में हुई गड़बड़ी की जांच की जा रही है और दोषियों पर कार्रवाई होगी.