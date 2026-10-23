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देवघर और गोड्डा के 10 लाख लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने की पहल, सांसद निशिकांत दुबे ने शुरू की ‘नमो जल सेवा’

देवघर: भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं गोड्डा लोकसभा क्षेत्र के सांसद निशिकांत दुबे ने शुक्रवार को देवघर और गोड्डा संसदीय क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ‘नमो जल सेवा’ की शुरुआत की. इस पहल के तहत करीब 10 लाख लोगों तक स्वच्छ पेयजल पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

इस मौके पर सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि राज्य में बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं, स्वच्छ पेयजल और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए लगातार प्रयास किए जाने की जरूरत है, ताकि लोगों को उनका बुनियादी अधिकार मिल सके. इसी उद्देश्य से वह अपने स्तर पर देवघर और गोड्डा की जनता को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं.

सांसद निशिकांत दुबे का बयान (Etv Bharat)

उन्होंने कहा कि जनता की सेवा करना हमेशा से उनकी प्राथमिकता रही है. इसी सोच के साथ वह अपने संसाधनों का उपयोग क्षेत्र के लोगों की सुविधाओं और जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं.

संसाधनों का इस्तेमाल जनता के लिए होना चाहिएः निशिकांत दुबे

सांसद ने कहा कि जनप्रतिनिधियों के पास उपलब्ध संसाधनों का इस्तेमाल जनता के हित में होना चाहिए. इसी उद्देश्य से उन्होंने क्षेत्र के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का संकल्प लिया है. इसके साथ ही देवघर और गोड्डा क्षेत्र के सभी प्रखंडों के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में विशेष मेडिकल टीम की सुविधा उपलब्ध कराने की भी बात कही. ये मेडिकल टीमें दोनों जिलों के गांवों में पहुंचकर लोगों का इलाज करेंगी, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी.