भरतपुर के निश्चल शर्मा का राजस्थान की अंडर-16 क्रिकेट टीम में चयन
टीम के एक खिलाड़ी के अनफिट होने के कारण निश्चल शर्मा को मुख्य टीम में जगह दी गई है.
Published : November 12, 2026 at 5:50 PM IST
भरतपुर : जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी निश्चल शर्मा ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से 14 नवंबर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाली अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए निश्चल का राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. उनके चयन से भरतपुर के क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है. जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए निश्चल को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.
जिला क्रिकेट संघ भरतपुर के सचिव शत्रुघन तिवारी ने बताया कि निश्चल शर्मा राजस्थान की टीम में पहले सुरक्षित खिलाड़ी (स्टैंडबाय) के रूप में शामिल थे. बाद में टीम के एक खिलाड़ी के अनफिट होने के कारण उन्हें मुख्य टीम में जगह दी गई है. निश्चल का चयन राजस्थान क्रिकेट संघ (आरसीए) की ओर से आयोजित अंडर-16 चैलेंजर ट्रॉफी, प्रशिक्षण शिविर और राज्यस्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता में किए गए बेहतरीन प्रदर्शन के आधार पर हुआ है. सलामी बल्लेबाज के रूप में उनके खेल ने चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें प्रदेश की टीम में खेलने का अवसर मिला.
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शुरुआती दो मुकाबलों में मिलेगा खेलने का मौका : विजय मर्चेंट ट्रॉफी में राजस्थान की टीम विभिन्न राज्यों के खिलाफ पांच मुकाबले खेलेगी. फिलहाल निश्चल शर्मा को शुरुआती दो मैचों के लिए टीम में शामिल किया गया है. राजस्थान का पहला मुकाबला 14 नवंबर को गोवा की टीम के साथ होगा. इसके बाद राजस्थान की टीम महाराष्ट्र, उत्तराखंड, कर्नाटक और छत्तीसगढ़ की टीमों से भी भिड़ेगी.
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प्रतियोगिता के सभी मुकाबले लखनऊ में तीन दिवसीय लीग प्रारूप में खेले जाएंगे. इस प्रतियोगिता में देश के विभिन्न राज्यों की अंडर-16 टीमें हिस्सा लेंगी. निश्चल शर्मा के राजस्थान टीम में चयन की सूचना मिलने के बाद जिला क्रिकेट संघ के कार्यालय में उत्साह का माहौल रहा. संघ के पदाधिकारियों और सदस्यों ने मिठाइयां बांटकर इस उपलब्धि का जश्न मनाया. उपस्थित सदस्यों ने कहा कि जिले के युवा खिलाड़ी का प्रदेश की टीम में चयन होना भरतपुर के क्रिकेट के लिए गर्व की बात है.
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