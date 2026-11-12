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भरतपुर के निश्चल शर्मा का राजस्थान की अंडर-16 क्रिकेट टीम में चयन

भरतपुर के निश्चल शर्मा ( Source - District Cricket Association )

भरतपुर : जिले के युवा क्रिकेट खिलाड़ी निश्चल शर्मा ने अपनी प्रतिभा और शानदार प्रदर्शन के दम पर बड़ी उपलब्धि हासिल की है. भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) की ओर से 14 नवंबर से उत्तर प्रदेश के लखनऊ में आयोजित होने वाली अंडर-16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी के लिए निश्चल का राजस्थान की 15 सदस्यीय टीम में चयन हुआ है. उनके चयन से भरतपुर के क्रिकेट जगत में खुशी की लहर है. जिला क्रिकेट संघ के पदाधिकारियों और खेल प्रेमियों ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता जताते हुए निश्चल को उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं.