ETV Bharat / state

142 दिन में 3000 किमी पैदल चले निशांत सैनी, सावन शिवरात्रि पर ताड़केश्वर महादेव का 21 लीटर गंगाजल से किया अभिषेक

निशांत सैनी 6 जुलाई को हरिद्वार से 21 लीटर गंगाजल की कलश कांवड़ लेकर जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए.

Nishant reached Jaipur after a 142-day journey
142 दिन की यात्रा कर जयपुर पहुंचे शिव भक्त निशांत, ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सजी अर्द्धनारीश्वर की झांकी (ETV Bharat Jaipur)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 11, 2026 at 11:06 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: धार्मिक आस्था, संकल्प और शिवभक्ति का अनूठा उदाहरण पेश करते हुए जयपुर के युवा शिवभक्त निशांत सैनी ने चार धाम और पंच केदार की कठिन पैदल यात्रा पूरी की. करीब 142 दिन तक हजारों किलोमीटर पैदल चलने के बाद मंगलवार को सावन शिवरात्रि के अवसर पर जयपुर पहुंचे निशांत ने चौड़ा रास्ता स्थित प्राचीन ताड़केश्वर महादेव मंदिर में 21 लीटर पवित्र गंगाजल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया.

23 मार्च को शुरू की थी पैदल यात्रा: छोटी काशी के निवासी शिव भक्त निशांत सैनी ने 23 मार्च को नंगे पैर चार धाम की पैदल यात्रा शुरू की थी. यात्रा के दौरान उन्होंने चार धाम के साथ पंच केदार के तीर्थस्थलों के दर्शन कर पूजा-अर्चना की. जयपुर पहुंचने पर गलता गेट से ताड़केश्वर महादेव मंदिर तक निशांत सैनी का जगह-जगह स्वागत किया गया. श्रद्धालुओं ने माल्यार्पण कर उनका अभिनंदन किया और पुष्पवर्षा की. परिवार के सदस्यों, मित्रों और शुभचिंतकों ने भक्ति गीतों पर नृत्य कर खुशी जताई. इस दौरान पूरे मार्ग में 'हर-हर महादेव', 'बोल बम-ताड़क बम' के जयकारे गूंजते रहे.

Nishant Saini performing Abhishek of Mahadev with 21 liters of Gangajal
21 लीटर गंगाजल से महादेव का अभिषेक करते निशांत सैनी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: मालपुरा : 1400 पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में निकली शिव कांवड़ यात्रा, 1300 कांवड़ियों ने किया जलाभिषेक

निशांत सैनी ने बताया कि उन्होंने भगवान शिव की कृपा और आशीर्वाद से विभिन्न तीर्थस्थलों पर देश, समाज और विश्व के कल्याण, सुख-समृद्धि और शांति की कामना की. चार धाम और पंच केदार की यात्रा पूरी करने के बाद वो 6 जुलाई को हरिद्वार से 21 लीटर गंगाजल की कलश कांवड़ लेकर जयपुर के लिए पैदल रवाना हुए. उन्होंने हर दिन करीब 25 किलोमीटर की दूरी तय की. कुल मिलाकर करीब 3 हजार किलोमीटर की पैदल यात्रा पूरी कर वो सावन शिवरात्रि पर जयपुर पहुंचे.

पढ़ें: गंगोत्री से 1000 KM पैदल चलकर सीकर पहुंचे 20 शिवभक्त, कांवड़ यात्रा का भव्य स्वागत

ताड़केश्वर महादेव मंदिर में हुआ भव्य स्वागत: मंदिर पहुंचने पर महंत अमित व्यास और धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों ने उनका स्वागत किया. इसके बाद विधि-विधान से ताड़केश्वर महादेव का 21 लीटर गंगाजल से जलाभिषेक किया गया. निशांत ने कहा कि उनके लिए ये यात्रा केवल तीर्थस्थलों तक पहुंचने का माध्यम नहीं थी, बल्कि भगवान शिव के प्रति आस्था, संकल्प और समर्पण की साधना थी. उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान कई कठिन परिस्थितियां आईं, लेकिन शिवभक्ति और संकल्प के कारण वे लगातार आगे बढ़ते रहे.

Ardhanarishvara tableau set up at Tadkeshwar Mahadev Temple
ताड़केश्वर महादेव मंदिर में सजी अर्द्धनारीश्वर की झांकी (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: 'एक तरफ कांवड़, दूसरी तरफ पालकी में दादी': इच्छा पूरी करने के लिए कंधों पर काव्य ऋषि कुंड ले गए पौत्र

सावन की शिवरात्रि पर सजी अर्द्धनारीश्वर की झांकी: सावन की शिवरात्रि के पावन अवसर पर ताड़केश्वर महादेव मंदिर में भगवान शिव के अर्द्धनारीश्वर स्वरूप की भव्य झांकी सजाई गई. मंदिर महंत अमित कुमार व्यास ने बताया कि अर्द्धनारीश्वर स्वरूप शिव और शक्ति के अभिन्न संबंध और जीवन में स्त्री-पुरुष शक्तियों के संतुलन का संदेश देता है. मंदिर में सजी विशेष झांकी में भगवान शिव और माता पार्वती के संयुक्त स्वरूप को आकर्षक ढंग से सजाया गया, जो शिव और शक्ति के एकत्व का प्रतीक है. शिवरात्रि के चलते शाम को अर्द्धनारीश्वर स्वरूप के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ी. मंदिर परिसर को फूलों, रोशनी और आकर्षक सजावट से सजाया गया. इस दौरान विशेष पूजा-अर्चना और आरती भी की गई.

TAGGED:

ABHISHEK WITH 21 LITERS OF GANGAJAL
सावन शिवरात्रि ताड़केश्वर महादेव
निशांत ने गंगाजल से किया अभिषेक
NISHANT SAINI WALKED 3000 KM

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.