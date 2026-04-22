ETV Bharat / state

नीतीश कुमार की राह पर निशांत कुमार, पिता की तरह 'यात्रा' के जरिये होंगे बिहार की राजनीति में स्थापित!

कौन-कौन होंगे साथ?: नीतीश कुमार डेढ़ दर्जन से अधिक यात्रा कर चुके हैं और हर बार चंपारण से ही यात्रा की शुरुआत करते रहे हैं. अब निशांत भी पश्चिमी चंपारण से यात्रा की शुरुआत करने जा रहे हैं. निशांत की यात्रा में प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, तमाम युवा विधायक और जेडीयू बिहार इकाई की टीम साथ रहेगी.

चंपारण से करेंगे यात्रा की शुरुआत: मुख्यमंत्री की कुर्सी से भले ही नीतीश कुमार हट चुके हैं लेकिन जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए हैं. न तो उनकी नई टीम में निशांत को कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है और न ही प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा की टीम में जगह मिली है. इसके बावजूद निशांत को ही जेडीयू के 'खेवनहार' के तौर पर देखा जा रहा है. यही वजह है कि पार्टी के तमाम शीर्ष नेता 3 मई से उनकी प्रस्तावित 'बिहार यात्रा' को सफल बनाने में जुटे हुए हैं.

पिता नीतीश कुमार और संजय झा के साथ निशांत कुमार (सौ. JDU का X हैंडल)

नीतीश कुमार की राह पर निशांत कुमार: राजनीतिक पारी की शुरुआत करने के बाद उनका पहला बड़ा कार्यक्रम 'बिहार दौरे' से ही शुरू हो रहा है. निशांत 3 मई से पश्चिम चंपारण से यात्रा की शुरुआत करेंगे. यात्रा के माध्यम से जेडीयू की तरफ से निशांत को एक तरह से लॉन्च करने की बड़ी तैयारी चल रही है. विपक्ष की भी उनकी यात्रा पर नजर होगी. वहीं जानकार भी अपने ढंग से निशांत की यात्रा को लेकर विश्लेषण कर रहे हैं.

पटना: फरवरी 2005 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद जब किसी की सरकार नहीं बनी, तब नीतीश कुमार ने 'न्याय यात्रा' निकाली थी. उसका असर ये हुआ कि उसी साल नवंबर में हुए चुनाव में एनडीए को बहुमत मिल गई और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन गए. उसके बाद 20 सालों तक नीतीश कुमार को कोई सत्ता से हटा नहीं पाया. अप्रैल 2026 में अपनी मर्जी से उन्होंने राज्यसभा सांसद बनने के बाद सीएम पद से त्यागपत्र दे दिया. इस बीच उनके बेटे निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो गई. उनको जेडीयू का भविष्य बताया जा रहा है.

यात्रा के दौरान क्या करेंगे निशांत?: यात्रा के दौरान निशांत विधायक और जेडीयू नेताओं से संवाद करेंगे. उनसे फीडबैक लेंगे. पार्टी को मजबूत करने के लिए सुझाव भी लेंगे. जेडीयू को एकजुट बनाए रखने की कोशिश होगी. इसके साथ ही लोगों के बीच नीतीश कुमार के 20 सालों के कामों का प्रचार करेंगे और भरोसा दिलाने की कोशिश करेंगे.

जेडीयू नेताओं के साथ निशांत कुमार (सौ. JDU का X हैंडल)

क्या है यात्रा का मकसद?: असल में निशांत पहले से राजनीति में नहीं रहे हैं. सार्वजनिक जीवन में भी वह बेहद कम ही नजर आए हैं. ऐसे में पार्टी चाहती है कि वह यात्रा के माध्यम से लोगों के बीच जाएं और चीजों को नजदीक से देखें. जेडीयू प्रवक्ता किशोर कुणाल कहते हैं कि जब निशांत कुमार को ही नीतीश कुमार की विरासत संभालनी है तो लोगों के बीच जाना ही चाहिए.

निशांत कुमार (सौ. JDU का X हैंडल)

"निशांत कुमार के दौरे का मकसद यही है कि बिहार को निशांत समझेंगे और निशांत को बिहार के लोग समझेंगे. नीतीश कुमार ने जो विकास का काम किया है, निशांत को नीतीश कुमार की विरासत संभालनी हैं. ऐसे में उस विकास के कार्य को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी भी निशांत के ऊपर है."- किशोर कुणाल, प्रवक्ता, जनता दल यूनाइटेड

तेजस्वी को देंगे चुनौती?: निशांत की तुलना नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से भी हो रही है. हालांकि आरजेडी ये मानने को तैयार नहीं कि निशांत कहीं से भी तेजस्वी को चुनौती देने की स्थिति में हैं. प्रवक्ता आरजू खान कहते हैं कि तेजस्वी यादव और निशांत कुमार में जमीन और आसमान का अंतर है. तेजस्वी यादव पहले बिहार का भ्रमण कर विधायक बने, उपमुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली और अभी नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ आरजेडी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जबकि निशांत अभी-अभी राजनीति में आए हैं.

तमाम लोगों से मिल रहे हैं निशांत कुमार (सौ. JDU का X हैंडल)

"कुछ महीने पहले तक नीतीश कुमार हमारे नेता पर परिवारवाद का आरोप लगाते थे. अब 4 महीने से निशांत को लॉन्च करने की कोशिश हो रही है. कोई चुनौती नहीं है लेकिन लोकतंत्र में सबको घूमने का अधिकार है, फैसला तो जनता ही करेगी."- आरजू खान, प्रवक्ता, राष्ट्रीय जनता दल

क्या कहते हैं जानकार?: राजनीतिक विशेषज्ञ सुनील पांडे का कहना है बिहार दौरा राजनीतिक और सामाजिक समझ के लिए सबसे पहली जरूरत है. नीतीश कुमार ने बिहार दौरे से ही विकास का एक विजन तैयार किया और फिर उस पर काम कर अपनी अलग पहचान बनाई. अब निशांत पिता के द्वारा बनाए गए पिच पर ही बैटिंग करना चाहते हैं, ये अच्छी शुरुआत है. इससे वह बिहार और बिहार की समस्या को समझ पाएंगे.

निशांत कुमार के कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी (सौ. JDU का X हैंडल)

"गांधी की भूमि चंपारण से निशांत बिहार को समझने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि आगे नेता पुत्रों के बीच बड़ी लड़ाई होनी है. कड़ा संघर्ष भी है. निशांत के प्रयास से उन पर पैराशूट लॉन्चिंग का आरोप भी नहीं लगेगा और इसीलिए निशांत ने अभी तक कोई पद भी ग्रहण नहीं किया है."- सुनील कुमार पांडे, राजनीतिक विशेषज्ञ

बिहार की राजनीति में कई नेता पुत्र सक्रिय: बिहार की राजनीति में लालू यादव के बेटे तेजस्वी और तेज प्रताप यादव लंबे समय से सक्रिय हैं. रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान भी एक्टिव हैं. जीतननाम मांझी के बेटे संतोष सुमन भी एक्टिव हैं. जगन्नाथ मिश्रा के बेटे नीतीश मिश्रा भी एक्टिव हैं. इसके अलावे कई नेताओं के पुत्र भी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अब परिवारवाद से दूर रहने वाले नीतीश कुमार के बेटे भी राजनीति में धूम मचाने वाले हैं. सम्राट चौधरी के नेतृत्व में बनी सरकार में फिलहाल उन्होंने कोई पद नहीं लिया है और जो जानकारी मिल रही है निशांत अभी मंत्री नहीं बनेंगे.

ये भी पढ़ें: