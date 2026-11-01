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BJP के साथ मिलकर UP में चुनाव लड़ सकता है JDU, बनारस में निशांत कुमार ने दिए स्पष्ट संकेत

बनारस में निशांत कुमार और संजय झा ( ETV Bharat )

पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव-2027 के लिए बिहार की सत्ताधारी पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने तैयारियां तेज कर दी है. शीर्ष स्तर के नेता लगातार यूपी का दौरा कर रहे हैं. इसी कड़ी में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा, मंत्री श्रवण कुमार, मंत्री जमा खान और नालंदा सांसद कौशलेंद्र प्रियदर्शी समेत बिहार के कई अन्य नेता बनारस दौरे पर हैं. इस दौरान तमाम नेताओं ने राज्य स्तरीय रैली को संबोधित किया.

बनारस में जेडीयू की रैली

बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि जनता दल यूनाइटेड हमेशा सामाजिक न्याय, न्याय के साथ विकास, सुशासन और लोकतांत्रिक मूल्यों पर चलता आ रही है. उन्होंने कहा कि हमारी राजनीति का मुख्य मकसद जनता की समस्याओं को समझना और उसका समाधान निकालना है. कमजोर वर्ग के हितों के लिए काम करना है.