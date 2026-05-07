निशांत कुमार बनेंगे मंत्री, शपथ से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वाद
बिहार के मंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले निशांत कुमार ने अपने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया. पढ़ें पूरी खबर..
Published : May 7, 2026 at 11:36 AM IST
पटना: जेडीयू नेता निशांत कुमार भी सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे. मंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया है. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश 7 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहे हैं और निशांत भी इसी बंगले में रहते हैं.
निशांत ने पिता से आशीर्वाद लिया: मंत्री पद शपथ लेने से पहले निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार के साथ-साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी निशांत ने आशीर्वाद लिया है.
निशांत किसी सदन के सदस्य नहीं: निशांत कुमार अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में दूसरे मंत्री होंगे, जो किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. दीपक को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनाया गया था, अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनने जा रहे हैं.
Patna, Bihar: JD(U) leader Nishant Kumar arrives at Gandhi Maidan to take oath as minister pic.twitter.com/49VFn1swkd— IANS (@ians_india) May 7, 2026
निशांत बिहार में सद्भाव यात्रा निकाल रहे हैं और इसी यात्रा के बीच उन्हें मंत्री पद की जिम्मेदारी लेने के लिए मना लिया गया है. जब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे थे, उस समय भी चर्चा थी कि निशांत उपमुख्यमंत्री बन सकते हैं लेकिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ लेने से मना कर दिया था. हालांकि अब पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने उन्हें मना लिया.
जेडीयू से 12 नए मंत्री होंगे: जनता दल यूनाइटेड से कुल 12 मंत्री आज शपथ लेंगे. इनमें निशांत कुमार के अलावे श्रवण कुमार, अशोक चौधरी, रत्नेश सदा, मदन सहनी, लेसी सिंह, बुलो मंडल, दामोदर रावत, भगवान सिंह कुशवाहा, सुनील कुमार, शीला मंडल और जमा खान का नाम शामिल है. वहीं, विजय चौधरी और बिजेंद्र यादव पहले से मंत्री (डिप्टी सीएम) हैं.
30 मंत्री लेंगे शपथ: जानकारी के मुताबिक सम्राट सरकार में आज 30 नए मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी. बीजेपी कोटे से 14, जेडीयू कोटे से 12, एलजेपीआर से 2 के अलावे हम और आरएलएम से एक-एक मंत्री बनेंगे.
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