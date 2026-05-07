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निशांत कुमार बनेंगे मंत्री, शपथ से पहले पिता नीतीश कुमार का लिया आशीर्वाद

निशांत ने पिता नीतीश कुमार से आशीर्वाद लिया ( ETV Bharat )

पटना: जेडीयू नेता निशांत कुमार भी सम्राट कैबिनेट में मंत्री बनेंगे. मंत्री पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने पिता नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया है. मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने के बाद नीतीश 7 सर्कुलर रोड बंगले में रह रहे हैं और निशांत भी इसी बंगले में रहते हैं. निशांत ने पिता से आशीर्वाद लिया: मंत्री पद शपथ लेने से पहले निशांत ने अपने पिता नीतीश कुमार के साथ-साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा का भी निशांत ने आशीर्वाद लिया है. पिता का आशीर्वाद लेते निशांत (ETV Bharat) निशांत किसी सदन के सदस्य नहीं: निशांत कुमार अभी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में दूसरे मंत्री होंगे, जो किसी सदन के सदस्य नहीं होंगे. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश भी किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. दीपक को नीतीश कुमार के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनाया गया था, अब सम्राट चौधरी के मंत्रिमंडल में भी मंत्री बनने जा रहे हैं.