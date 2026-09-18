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बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन, सिविल सर्जन को किया सस्पेंड

बिहार के स्वास्थ्य विभाग में बड़ा एक्शन देखने को मिला है. मंत्री ने सिविल सर्जन को निलंबित कर दिया है. पढ़ें पूरी खबर

NISHANT KUMAR
निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 18, 2026 at 9:01 PM IST

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मधेपुरा : नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तबसे लगातार एक्शन ले रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार को निलंबित कर दिया है. दरअसल, पद के दुरुपयोग और निजी अस्पतालों से धन उगाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई है. जिस प्रकार से निशांत कुमार ने फैसला लिया है उसको लेकर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है.

क्या है आरोप?

मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. यही नहीं निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच तथा लाइसेंस से जुड़े मामलों के नाम पर पैसे की मांग की. इसके साथ ही उनका रुपये लेते एक वीडियो वायरल हुआ था.

तीन सदस्यीय टीम ने की जांच

इसके बाद मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन ने मामले को संज्ञान में लिया. उन्होंने तुरंत इस मामले में तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच करने का आदेश दिया. इस टीम ने वीडियो को सही पाया और लगाए गए आरोप की पुष्टि की. डीएम के पास ज्योंहि जांच रिपोर्ट पहुंची उन्होंने इसे स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया.

Madhapura civil surgeon
मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार (ETV Bharat)

डॉक्टर विपिन गुप्ता सौंपा गया प्रभार

चूंकि निशांत कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया. कार्रवाई के साथ-साथ ही डॉक्टर विपिन गुप्ता को मधेपुरा के सिविल सर्जन का प्रभार सौंपा गया है. निलंबन की अवधि के दौरान डॉ. विजय कुमार का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग निर्धारित किया गया है.

सदर अस्पताल मामले में भी एक्शन

स्वास्थ्य विभाग ने सहरसा सदर अस्पताल से जुड़े मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कदम उठाए हैं. विभाग ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए सहरसा सदर अस्पताल के प्रभारी अधीक्षक डॉ. सुशील कुमार आजाद एवं चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. रोशन लाल को तत्काल प्रभाव से स्वास्थ्य विभाग, बिहार मुख्यालय में योगदान करने का निर्देश दिया है.

साथ ही, दोनों अधिकारियों से एक सप्ताह के अंदर स्पष्टीकरण भी मांगा गया है. इस मामले में सदर अस्पताल की अस्पताल प्रबंधक सिम्पी कुमारी के विरुद्ध भी कार्रवाई की गई है. उन्हें अन्यत्र स्थानांतरित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के लिए राज्य स्वास्थ्य समिति, बिहार के कार्यकारी निदेशक को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं.

पीएमसीएच प्रिंसिपल पर भी हुआ था एक्शन

इससे पहले जून महीने में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पीएमसीएच के तत्कालीन प्राचार्य नरेंद्र प्रताप सिंह के खिलाफ कार्रवाई की थी. वह उस दिन ड्यूटी से गायब थे, जिस दिन स्वास्थ्य मंत्री का पीएमसीएच में पहले से कार्यक्रम तय था. निशांत कुमार लगातार ये कहते रहते हैं कि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए जो भी करना जरूरी होगा, वह जरूर करेंगे. स्वास्थ्य मंत्री लगातार अलग-अलग जिलों में अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं और कड़े कदम भी उठा रहे हैं. जिस वजह से स्वास्थ्य महकमा में हड़कंप मचा हुआ है.

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