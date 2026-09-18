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बिहार के स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा एक्शन, सिविल सर्जन को किया सस्पेंड

मधेपुरा : नीतीश कुमार के पुत्र निशांत कुमार जब से बिहार के स्वास्थ्य मंत्री बने हैं तबसे लगातार एक्शन ले रहे हैं. इसी कड़ी में उन्होंने मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार को निलंबित कर दिया है. दरअसल, पद के दुरुपयोग और निजी अस्पतालों से धन उगाही के आरोप में यह कार्रवाई की गई है. जिस प्रकार से निशांत कुमार ने फैसला लिया है उसको लेकर हर तरफ चर्चा शुरू हो गई है.

क्या है आरोप?

मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार आरोप था कि उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. यही नहीं निजी अस्पतालों और नर्सिंग होम की जांच तथा लाइसेंस से जुड़े मामलों के नाम पर पैसे की मांग की. इसके साथ ही उनका रुपये लेते एक वीडियो वायरल हुआ था.

तीन सदस्यीय टीम ने की जांच

इसके बाद मधेपुरा के डीएम अभिषेक रंजन ने मामले को संज्ञान में लिया. उन्होंने तुरंत इस मामले में तीन सदस्यीय टीम का गठन कर जांच करने का आदेश दिया. इस टीम ने वीडियो को सही पाया और लगाए गए आरोप की पुष्टि की. डीएम के पास ज्योंहि जांच रिपोर्ट पहुंची उन्होंने इसे स्वास्थ्य मंत्री से साझा किया.

मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार (ETV Bharat)

डॉक्टर विपिन गुप्ता सौंपा गया प्रभार

चूंकि निशांत कुमार पहले ही साफ कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में लापरवाही और भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. ऐसे में मधेपुरा के सिविल सर्जन डॉ. विजय कुमार को सस्पेंड कर दिया गया. कार्रवाई के साथ-साथ ही डॉक्टर विपिन गुप्ता को मधेपुरा के सिविल सर्जन का प्रभार सौंपा गया है. निलंबन की अवधि के दौरान डॉ. विजय कुमार का मुख्यालय स्वास्थ्य विभाग निर्धारित किया गया है.