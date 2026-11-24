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Explainer: बलिया-देवरिया समेत UP में इन 30 सीटों पर JDU की नजर, क्या है निशांत का प्लान?

यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की रणनीति ( ETV Bharat )

पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों का जल्द ही बंटवारा होगा. जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बार भी कोशिश हो रही है कि बीजेपी के साथ सीटों को लेकर तालमेल हो जाए. जेडीयू इस बार नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को चेहरा बनाकर अपनी ताकत यूपी में दिखाने की तैयारी कर रहा है. बिहार से सटे 30 सीटों पर नजर है, जिसको लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है.

यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की रणनीति

यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनुप पटेल बिहार आकर निशांत और संजय झा के साथ बैठक कर चुके हैं. निशांत की बनारस में एक रैली हो चुकी है. उस रैली से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जल्द ही दो और रैली होगी, इसकी सहमति भी निशांत ने दे दी है. बलिया और देवरिया में यह रैली हो सकती है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 90 सीट पर कुर्मी समाज का दबदबा है. हमलोग 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.