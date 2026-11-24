Explainer: बलिया-देवरिया समेत UP में इन 30 सीटों पर JDU की नजर, क्या है निशांत का प्लान?
UP Election 2027: यूपी की 30 सीटों पर जेडीयू की नजर है. निशांत कुमार खास प्लानिंग पर काम कर रहे हैं. रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 24, 2026 at 5:50 PM IST
पटना: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में एनडीए के बीच सीटों का जल्द ही बंटवारा होगा. जनता दल यूनाइटेड की तरफ से इस बार भी कोशिश हो रही है कि बीजेपी के साथ सीटों को लेकर तालमेल हो जाए. जेडीयू इस बार नीतीश कुमार की जगह निशांत कुमार को चेहरा बनाकर अपनी ताकत यूपी में दिखाने की तैयारी कर रहा है. बिहार से सटे 30 सीटों पर नजर है, जिसको लेकर विशेष रणनीति बनाई जा रही है.
यूपी चुनाव के लिए जेडीयू की रणनीति
यूपी जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनुप पटेल बिहार आकर निशांत और संजय झा के साथ बैठक कर चुके हैं. निशांत की बनारस में एक रैली हो चुकी है. उस रैली से पार्टी के नेता और कार्यकर्ता उत्साहित हैं और जल्द ही दो और रैली होगी, इसकी सहमति भी निशांत ने दे दी है. बलिया और देवरिया में यह रैली हो सकती है. जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल का कहना है कि उत्तर प्रदेश में 90 सीट पर कुर्मी समाज का दबदबा है. हमलोग 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं.
"कुर्मी समाज निशांत को लेकर पागल है ऐसे तो हम लोग नीतीश कुमार के नाम पर ही चुनाव लड़ेंगे लेकिन नीतीश कुमार नहीं आएंगे तो उनकी भरपाई निशांत करेंगे. निशांत ने दो रैली की सहमति दे दी है. संजय झा के साथ उनकी रैली होगी. उत्तर प्रदेश में 90 सीट विधानसभा की ऐसी है, जिस पर पटेल समाज का दबदबा है. हम लोग 30 से अधिक सीटों पर तैयारी कर रहे हैं."- अनूप पटेल, प्रदेश अध्यक्ष, यूपी जेडीयू
पूर्वांचल पर होगा फोकस
जेडीयू की नजर बिहार से सटे विधानसभा क्षेत्रों विशेष कर पूर्वांचल की सीटों पर है. अनूप पटेल ने कहा कि हम लोगों की पूरी कोशिश गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने की है. इस बार यूपी में हम लोगों की स्थिति बेहतर है और पूरी उम्मीद है कि गठबंधन के तहत हम लोगों को सीटें मिलेगी.
कब होगा उम्मीदवारों का ऐलान?
जेडीयू ने बिहार सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार को उत्तर प्रदेश का प्रभार सौंपा है. वह लगातार यूपी जा रहे हैं और नेता-कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी कर रहे हैं. सीटों पर उम्मीदवारों के सवाल पर वह कहते हैं कि जैसे ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होगी, हम लोग भी अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर देंगे.
"चुनाव की घोषणा होते ही, हम लोग भी अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा कर देंगे. उत्तर प्रदेश में सभी नेताओं का कार्यक्रम हो रहा है तो निशांत का क्यों नहीं होगा. वह हमारे सर्वमान्य नेता हैं. लोग खासकर युवा उनको सुनना चाहते हैं."- श्रवण कुमार, यूपी प्रभारी, जेडीयू
क्या कहते हैं जानकार?
वहीं राजनीतिक विशेषज्ञ भोलानाथ का कहना है कि निशांत नीतीश कुमार के बेटे हैं. ऐसे में अगर वह यूपी चुनाव की कमान संभालते हैं तो बीजेपी पर निश्चित रूप से गठबंधन के लिए दबाव बनेगा. भाजपा गठबंधन करती है तो एनडीए को वहां मजबूती ही मिलेगी.
राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में इस बार कांटे की लड़ाई है. बीजेपी के लिए इस बार लड़ाई आसान नहीं है क्योंकि अखिलेश यादव और कांग्रेस सहित इंडिया गठबंधन मजबूती से चुनौती दे रहा है. ओवैसी और भीम आर्मी का भी गठबंधन हुआ है. ऐसे में यदि जदयू और चिराग पासवान की पार्टी के साथ है गठबंधन होता है तो एनडीए को मजबूती ही मिलेगी. निशांत बनारस में एक सभा कर उपस्थिति दर्ज कर चुके हैं.
"नीतीश कुमार के बेटे हैं और इसलिए कुर्मी समाज के लोग निशांत को चाहते हैं. उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष अनूप पटेल भी अपनी टीम के साथ पटना में निशांत और संजय झा के साथ बैठक की है और पूर्वांचल में विशेष रूप से जदयू की नजर है. निशांत वहां जाते हैं तो निश्चित रूप से बीजेपी पर गठबंधन के लिए दबाव बनेगा."- भोलानाथ, राजनीतिक विशेषज्ञ
पूर्वांचल का समीकरण?
उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज की आबादी 6% के करीब माना जाता है. ओबीसी में यादव के बाद सबसे मजबूत जाति है. 2017 में कुर्मी समाज से 34 विधायक जीते थे, जिसमें से 26 विधायक बीजेपी के थे. अपना दल (एस) के 4, बसपा के 2 और सपा से 2 विधायक थे. वहीं 2022 में 40 विधायक कुर्मी समाज से जीते थे. जिसमें सबसे अधिक 27 भाजपा गठबंधन से थे. समाजवादी पार्टी के 12 और कांग्रेस के एक कुर्मी विधायक जीते थे.
कुर्मी समाज की मजबूत स्थिति
उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोग पटेल, गंगवार, कटियार, निरंजन, चौधरी, वर्मा जैसे उपनामों से जाने जाते हैं. रुहेलखंड में कुर्मी गंगवार और वर्मा से पहचाने जाते हैं तो कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में कुर्मी, पटेल, कटियार निरंजन और सचान कहलाते हैं. अवध और पश्चिमी यूपी के क्षेत्र में कुर्मी समाज के लोग वर्मा, चौधरी और पटेल के नाम से जाने जाते हैं.
उत्तर प्रदेश में कुर्मी समाज के लोग 25 जिलों में प्रभाव डालते हैं. 16 जिलों में तो 12 फीसदी से अधिक वोट बैंक है, जिसमें बरेली, कुशीनगर, मिर्जापुर, संत कबीर नगर, महाराजगंज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, कौशांबी, प्रयागराज, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, बाराबंकी, कानपुर, अकबरपुर, एटा, बरेली और लखीमपुर जिले शामिल हैं. इसमें 50 से 60 विधानसभा सीटों पर कुर्मी समाज किसी को भी हराने और जिताने की ताकत रखते हैं. इन्हीं सीटों पर जेडीयू की नजर भी है.
26 सीटों पर उतारे प्रत्याशी
2022 में जेडीयू ने 20 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा था. ऐसे घोषणा 100 सीटों पर चुनाव लड़ने की थी. 46 सीटों की सूची भी जारी की थी. 2022 में जेडीयू ने 26 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे लेकिन सभी सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई.
वाराणसी जिले के रोहनिया, अयोध्या के गोसाईगंज, मिर्जापुर के सोनभद्र, उन्नाव के बांगर मऊ, प्रयागराज के प्रतापपुर और करछना, बलिया जिले के बैरिया, श्रावस्ती के भिनगा, सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज , सिद्धार्थ नगर जिले के शोहरतगढ़, जौनपुर जिले के मडियाहू, मिर्जापुर जिले के चुनार और ललितपुर जिले के महरौली, देवरिया जिले के भाटपार रानी, कानपुर देहात के भोगनीपुर, प्रतापगढ़ जिले के रानीगंज, अमेठी जिले के जगदीशपुर, रामपुर जिले के बिलासपुर और लखनऊ कैंट सीट पर जेडीयू लड़ी थी.
30 सीटों पर लड़ने की तैयारी
बीजेपी से गठबंधन नहीं होने के कारण जेडीयू को कुछ हासिल नहीं हुआ. इस बार जेडीयू की नजर फिर से पूर्वांचल की कुर्मी बहुल सीटों पर है. 30 से अधिक सीटों पर तैयारी करने की बात जेडीयू के नेता कह रहे हैं लेकिन कोशिश है कि कुछ भी सीटों पर बीजेपी के साथ तालमेल हो जाए ताकि उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का इस बार खाता खुल जाए.
जेडीयू का यूपी में प्रदर्शन
जेडीयू को करीब दो दशकों से यूपी में चुनावी सफलता नहीं मिली है. पार्टी ने 2022 में बीजेपी से सीट बंटवारे पर बात न बनने के बाद 26 सीटों पर अलग चुनाव लड़ा था लेकिन खाता नहीं खोल पाई थी. उससे पहले 2017 में पार्टी चुनाव नहीं लड़ी थी, 2012 में 219 सीटों पर लड़कर भी जीत नहीं मिली थी. 2007 में 16 में से 1 सीट और 2002 चुनाव में भी 16 सीटों पर लड़कर 2 सीटें जीती थी.
यूपी में बीजेपी के सहयोगी
उत्तर प्रदेश में पहले से ही भारतीय जनता पार्टी का कई दलों से गठबंधन है. पूर्वांचल में अनुप्रिया पटेल का अपना दल (सोनेलाल), संजय निषाद की निषाद पार्टी और ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अलावे पश्चिमी यूपी में जयंत पटेल का राष्ट्रीय लोक दल जैसे एनडीए सहयोगी मौजूद हैं, जिससे सीट बंटवारे को लेकर समीकरण जटिल हो सकते हैं. चिराग पासवान भी समझौता करना चाहते हैं.
दूसरे प्रदेश में पार्टी के विस्तार का प्रयास
पार्टी की कमान संभालने के बाद से निशांत की नजर दूसरे राज्यों में होने वाले चुनाव पर है. उत्तर प्रदेश से निशांत ने शुरुआत भी कर दी है. सीट बंटवारे से पहले कई कार्यक्रम करने की तैयारी है. जेडीयू का विधानसभा स्तर पर भी उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम बन रहा है. जिसमें बिहार से भी कई नेता जाएंगे. जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी बनाना नीतीश कुमार का सपना रहा है लेकिन दो दशक तक बिहार के मुख्यमंत्री रहने के बाद भी वह सपना पूरा नहीं हुआ. अब पिता के सपना को निशांत पूरा करने की तैयारी में हैं.
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