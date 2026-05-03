'पिता का अधूरा सपना पूरा करूंगा..' बेतिया से सद्भाव यात्रा पर निकले निशांत कुमार
निशांत कुमार कुमार रविवार की शाम बेतिया से सद्भाव यात्रा पर निकले. निशांत का संकल्प पिता के अधूरे सपने को पूरा करना है.
Published : May 3, 2026 at 8:48 PM IST
बेतिया: पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार सद्भाव यात्रा के दौरान रविवार को पश्चिम चंपारण पहुंचे. कार्यकर्ताओं ने जिले में प्रवेश करते जौकटिया चौंक, बेतिया बाजार समिति चौक, हरिवाटीका चौंक, बौद्ध सपूत नंदन गढ़ लौरिया में उनका भव्य स्वागत किया. निशांत कुमार ने बेतिया हरिवाटिका चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया.
वाल्मीकिनगर में रात्रि विश्राम: इसके बाद बाजार समिति स्थित गैस एजेन्सी के समीप पार्टी के संस्थापक पूर्व सांसद स्व. महेन्द्र बैठा के प्रतिमा पर माल्यार्पण कर वहां से सीधे लौरिया नंदनगढ़ होते हुए चौंतरवा, गांधीनगर चौंक, बगहा अनुमंडल कार्यालय, एसएसबी कैंप बगहा होते वाल्मीकिनगर पहुंचेंगे. यहां रात्रि विश्राम करेंगे फिर अगले दिन यात्रा की शुरुआत होगी.
जेडीयू संगठन को मजबूत करना उद्देश्य: निशांत कुमार ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य जेडीयू संगठन को मजबूत करना, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ताओं से संवाद करना और बिहार में भाईचारा व सामाजिक एकता का संदेश फैलाना और कार्यकर्ताओं से सीधा जुड़ाव बनाना है. साथ ही निशांत कुमार का उद्देश्य अपने पिता नीतीश कुमार के विकास कार्यों का प्रचार करना और जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को सुनना भी है.
"जनता को आभार व्यक्त करता हूं. सभी का स्वागत करता हूं. सभी अपनी कीमती समय निकालकर यात्रा में शामिल हुए हैं. जो पिता जी ने 20 साल में किया है, उसे जारी रखूंगा. उनके अधूरे सपने को पूरा करने का काम करेंगे. हम सब मिलकर बिहार को आगे ले जाएंगे. समृद्ध बिहार, विकसित बिहार बने, इसी संकल्प के साथ यात्रा कर रहे हैं." -निशांत कुमार, जदयू नेता
जनता के साथ सीधा संवाद: निशांत कुमार अपने इस यात्रा के दौरान बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे और जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित करेंगे. बता दें की निशांत कुमार के सद्भाव यात्रा में जेडीयू के युवा विधायकों की भी एक टीम भी शामिल हैं. इस यात्रा के दौरान निशांत कुमार के सामने नीतीश कुमार की विरासत को आगे बढ़ाने और जदयू के लिए नई संभावनाएं तलाशने की भी एक बड़ी चुनौती होगी.
सद्भाव यात्रा में 4 मई को मिनट टू मिनट कार्यक्रम-
- सुबह 06:00 बजे वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व का भ्रमण करेंगे.
- सुबह 10:25 बजे कन्वेशन सेंटर वाल्मीकिनगर स्थित महर्षि वाल्मीकि जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण और नर देवी मंदिर में माता का दर्शन
- सुबह 10:40 बजे में वाल्मीकिनगर से मदनपुर होते हुए बगहा 02, गांधीनगर चौक, बगहा, चौतरवा लौरिया पहुंचेंगे.
- दोपहर 01:00 बजे बेतिया स्थित बापू सभागार पहुंचेंगे.
- पार्टी संगठन जिला बगहा और पश्चिम चम्पारण बेतिया के संयुक्त कार्यकर्ताओं के साथ संवाद
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