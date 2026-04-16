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सम्राट सरकार में क्यों नहीं बने उप-मुख्यमंत्री? निशांत ने बता दिया असली कारण

निशांत कुमार ने सीएम सम्राट चौधरी को अपना बड़ा भाई बताया है. वहीं सरकार में शामिल नहीं होने पर भी अपनी बात रखी. पढ़ें..

Nishant Kumar
जेडीयू नेता निशांत कुमार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : April 16, 2026 at 1:49 PM IST

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पटना: बुधवार को नीतीश कुमार की जगह सम्राट चौधरी ने बिहार की सत्ता की कमान ली. हालांकि सरकार में निशांत कुमार शामिल नहीं हुए, जबकि चर्चा थी कि वह उप-मुख्यमंत्री बनेंगे. अब निशांत ने पहली बार इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि उनका फोकस पार्टी और संगठन को मजबूर करने पर है.

क्यों सरकार में शामिल नहीं हुए?: जब निशांत कुमार से पूछा गया कि बिहार के लोगों की मांग है कि आप पार्टी संभाले, सरकार में शामिल हो. इस सवाल पर निशांत ने कहा, 'मैं पार्टी और गठबंधन को मजबूत करूंगा, जेडीयू को मजबूत करने की कोशिश करूंगा. पिताजी ने जो 20 साल तक किया है, उसे जन-जन तक पहुंचाने का काम करूंगा. उनके अधूरे सपने को पूरा करने की कोशिश करूंगा. जनका का आशीर्वाद और विश्वास बना रहें.'

सम्राट चौधरी को बताया बड़े भाई: इस दौरान निशांत ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि सम्राट उनके बड़े भाई की तरह हैं. उम्मीद है कि वह बेहतर करेंगे और बिहार को आगे ले जाएंगे. जेडीयू नेता ने कहा कि हमलोग मिलकर काम करेंगे. पूर्व सीएम नीतीश कुमार भी लगातार इस सरकार को अपना मार्गदर्शन देंगे.

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नीतीश कुमार के साथ सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

"मैं अपने बड़े भाई माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को बधाई और शुभकामना देता हूं. उपमुख्यमंत्री विजय चौधरी और बिजेन्द्र यादव को बधाई देता हूं. मेरी उम्मीद है कि सम्राट चौधरी बिहार को विकास की नई राह दिखाएंगे. उनके नेतृत्व में एनडीए की सरकार है. हम सब उनके नेतृत्व में काम करेंगे. मेरा और मेरे पिताजी नीतीश कुमार का मार्गदर्शन रहेगा."- निशांत कुमार, नेता, जनता दल यूनाइटेड

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जेडीयू नेताओं के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat)

जेडीयू से दो डिप्टी सीएम बने: निशांत कुमार की जगह सम्राट चौधरी के साथ जनता दल यूनाइटेड की तरफ से दो डिप्टी सीएम बनाए गए हैं. इनमें सरायरंजन से विधायक विजय कुमार चौधरी और सुपौल से विधायक बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं. दोनों को नीतीश कुमार का भरोसेमंद माना जाता है.

4 मई के बाद मंत्रिमंडल विस्तार: माना जा रहा है कि बंगाल चुनाव के बाद यानी 4 मई के बाद सम्राट कैबिनेट का विस्तार होगा. जिसमें बीजेपी और जेडीयू के साथ-साथ बाकी तीनों सहयोगी दलों से भी नए मंत्रियों को शामिल किया जा सकता है.

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