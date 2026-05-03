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आज से सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे निशांत, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

पश्चिम चंपारण: निशांत कुमार रविवार से सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. चंपारण की धरती से एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है. इसको लेकर पश्चिम चम्पारण में निशांत कुमार के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है. रविवार को वाल्मीकिनगर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं.

'पिता की राह पर निशांत कुमार': बेतिया स्थित जिला अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्याग और नैतिक राजनीति की जो मिसाल पेश की है, उसी राह पर चलते हुए निशांत कुमार भी जनसंवाद और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि चार महीने तक व्यापक जनादेश के बावजूद सत्ता में रहने के बाद पदत्याग करना एक बड़ा उदाहरण है.

कार्यक्रम की जानकारी देते नीरज कुमार (ETV Bharat)

"निशांत कुमार की यह सद्भावना यात्रा सम्राट अशोक की धरती से शुरू होकर महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि चंपारण तक पहुंचेगी. यहां से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी. इस दौरान वे समाज के हर वर्ग से संवाद करेंगे, लव-कुश की धरती को नमन करेंगे. पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेंगे. साथ ही नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम करेंगे." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

बिहार की राजनीति में एक नई दिशा: नीरज कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि विकसित बिहार के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि यह यात्रा ‘पदभाव’ और ‘निश्चय’ की भावना के साथ शुरू हो रही है. जिसका आगाज रविवार को पश्चिम चंपारण से हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि निशांत कुमार के नेतृत्व में एक नए तेवर, नए कलेवर और नई सोच के साथ विकास का कारवां आगे बढ़ेगा, जो बिहार की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा.