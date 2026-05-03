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आज से सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे निशांत, जानें मिनट टू मिनट कार्यक्रम

निशांत कुमार कुमार आज सद्भाव यात्रा पर निकल रहे हैं. पश्चिम चंपारण की धरती से इसकी शुरुआत करेंगे.

Nishant Kumar Sadbhav Yatra
निशांत कुमार सद्भाव य़ात्रा (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : May 3, 2026 at 7:12 AM IST

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पश्चिम चंपारण: निशांत कुमार रविवार से सद्भाव यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं. चंपारण की धरती से एक बार फिर बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है. इसको लेकर पश्चिम चम्पारण में निशांत कुमार के भव्य स्वागत की तैयारी की गई है. रविवार को वाल्मीकिनगर से यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं.

'पिता की राह पर निशांत कुमार': बेतिया स्थित जिला अतिथि गृह में मीडिया से बातचीत के दौरान जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने त्याग और नैतिक राजनीति की जो मिसाल पेश की है, उसी राह पर चलते हुए निशांत कुमार भी जनसंवाद और जनसंपर्क को प्राथमिकता दे रहे हैं. उन्होंने बताया कि चार महीने तक व्यापक जनादेश के बावजूद सत्ता में रहने के बाद पदत्याग करना एक बड़ा उदाहरण है.

कार्यक्रम की जानकारी देते नीरज कुमार (ETV Bharat)

"निशांत कुमार की यह सद्भावना यात्रा सम्राट अशोक की धरती से शुरू होकर महर्षि वाल्मीकि की पावन भूमि चंपारण तक पहुंचेगी. यहां से उनकी यात्रा की शुरुआत होगी. इस दौरान वे समाज के हर वर्ग से संवाद करेंगे, लव-कुश की धरती को नमन करेंगे. पार्टी के पुराने समर्पित कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेंगे. साथ ही नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने का भी काम करेंगे." -नीरज कुमार, मुख्य प्रवक्ता, जदयू

बिहार की राजनीति में एक नई दिशा: नीरज कुमार ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य केवल राजनीतिक नहीं, बल्कि विकसित बिहार के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाना है. उन्होंने बताया कि यह यात्रा ‘पदभाव’ और ‘निश्चय’ की भावना के साथ शुरू हो रही है. जिसका आगाज रविवार को पश्चिम चंपारण से हो रहा है. उन्होंने आगे कहा कि निशांत कुमार के नेतृत्व में एक नए तेवर, नए कलेवर और नई सोच के साथ विकास का कारवां आगे बढ़ेगा, जो बिहार की राजनीति में एक नई दिशा तय करेगा.

'जदयू की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र': पश्चिम चंपारण का वाल्मीकिनगर लंबे समय से जदयू की राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र रहा है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब भी कोई नई यात्रा की शुरुआत की है, वह पश्चिम चंपरण से ही की हैं. इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए निशांत कुमार भी यह कदम उठाएं. निशांत कुमार सड़क मार्ग से बेतिया पहुंचेंगे और वहां से वाल्मीकिनगर के लिए प्रस्थान करेंगे.

यात्रा की तैयारी पूरी: निशांत कुमार के स्वागत को लेकर पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने जिले जौकटिया चौंक, बाजार समिति हरिवाटीका चौंक, बौद्ध सपूत नंदन गढ़ लौरिया, चौंतरवा, गांधीनगर चौंक, बगहा अनुमंडल कार्यालय, एसएसबी कैंप बगहा होते वाल्मीकिनगर तक पूरी तैयारी कर रखी हैं.

पहला दिन: 3 मई को मिनट टू मिनट कार्यक्रम

  • सुबह 11:15 बजे: पटना 7 सर्कुलर रोड से रवानगी
  • सुबह 11:30 बजे: बजरंग चौक ओवरब्रिज (सारण) पर स्वागत
  • दोपहर 12:15 बजे: जदयू जिला कार्यालय (वैशाली जेल गेट) में स्वागत
  • दोपहर 01:15 बजे: सकरी चौक (मुजफ्फरपुर) में अभिनंदन
  • दोपहर 02:45 बजे: महेंद्र चौक मंगराही (पूर्वी चंपारण) में स्वागत
  • दोपहर 03:15 बजे: चुहड़ी शुगर फैक्ट्री गेट (चनपटिया)
  • दोपहर 03:45 बजे: जोगापट्टी चौक आगमन
  • शाम 04:00 बजे: हरिवाटिका चौक (बेतिया) में गांधी जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण
  • शाम 04:15 बजे: बाजार समिति में पूर्व सांसद स्व. महेंद्र बैठा को श्रद्धांजलि
  • शाम 04:45 बजे: लौरिया नंदनगढ़ (अशोक स्तंभ और बौद्ध स्तूप) का निरीक्षण
  • शाम 05:15 बजे: चौतरवा चौक आगमन
  • शाम 05:30 बजे: बगहा नगर परिषद क्षेत्र में कार्यक्रम
  • शाम 05:40 बजे: गांधी नगर चौक पहुंचेंगे
  • शाम 06:00 बजे से (क्रमशः): अंबेडकर प्रतिमा माल्यार्पण, SSB कैंप पर स्वागत, लक्ष्मीपुर में जनजातीय समाज से मुलाकात, बाबा कालेश्वरनाथ मंदिर दर्शन और गंडक बैराज का निरीक्षण
  • रात 08:15 बजे: पार्टी नेताओं से मुलाकात और वाल्मीकिनगर में विश्राम

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