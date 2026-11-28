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स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए ये निर्देश

निशांत कुमार ने की समीक्षा बैठक ( ETV Bharat )

पटना‌ बिहार के जिला अस्पतालों में सर्जरी और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. जून 2026 में जहां जिला अस्पतालों में 2,428 सर्जरी हुई थीं, वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 11,643 तक पहुंच गया.

स्वास्थ्य विभाग की पिछले छह महीने की कार्यप्रगति की समीक्षा के दौरान यह उपलब्धि सामने आई. शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अस्पतालों की आधारभूत संरचना और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी ली.

24 घंटे इमरजेंसी पर जोर

समीक्षा बैठक में जिला अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और 76 प्रकार की सर्जरी की सुविधा विकसित करने की पहल पर विशेष चर्चा हुई. फिलहाल विभिन्न जिला अस्पतालों में 190 आईसीयू बेड और 120 वेंटिलेटर कार्यरत हैं.

अधिकारियों के साथ बैठक करते निशांत कुमार (ETV Bharat)

सर्जरी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए करीब 37 करोड़ रुपये की लागत से 1,947 चिकित्सा उपकरणों की खरीद और आपूर्ति की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई. सरकार का लक्ष्य जिला स्तर पर ही मरीजों को बेहतर उपचार और जरूरी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़े.

मुफ्त दवा वितरण में लगातार बढ़त

बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार लगातार 26वें महीने देश में पहले स्थान पर बना हुआ है. वहीं डायलिसिस सेवाओं का विस्तार 94 स्वास्थ्य संस्थानों तक किया गया है.

निःशुल्क पैथोलॉजी जांच, मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए पात्रता की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किए जाने की जानकारी भी दी गई.

टीबी, एनीमिया और कैंसर जांच पर फोकस

टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग, एनीमिया मुक्त बिहार अभियान में जांच और गैर-संचारी रोगों की पहचान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. एचपीवी टीकाकरण अभियान में बिहार की उपलब्धि पर भी चर्चा हुई.

निर्धारित लक्ष्य से अधिक किशोरियों का टीकाकरण कर बिहार देश के उन छह राज्यों में शामिल हुआ है, जिन्होंने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही.