स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार का बड़ा फैसला, अधिकारियों को दिए ये निर्देश
Nishant Kumar Review Meeting: निशांत ने अपने विभाग की छह महीने के कामकाज की समीक्षा की. जिला अस्पतालों में सर्जरी के आंकड़ों में बढ़ोतरी. रिपोर्ट-कृष्णनंदन
Published : November 28, 2026 at 6:52 PM IST
पटना बिहार के जिला अस्पतालों में सर्जरी और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं का दायरा तेजी से बढ़ रहा है. जून 2026 में जहां जिला अस्पतालों में 2,428 सर्जरी हुई थीं, वहीं अक्टूबर में यह आंकड़ा बढ़कर 11,643 तक पहुंच गया.
निशांत कुमार ने की समीक्षा बैठक
स्वास्थ्य विभाग की पिछले छह महीने की कार्यप्रगति की समीक्षा के दौरान यह उपलब्धि सामने आई. शनिवार को स्वास्थ्य मंत्री निशांत ने विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार, अस्पतालों की आधारभूत संरचना और मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध कराने की दिशा में चल रहे कार्यों की जानकारी ली.
24 घंटे इमरजेंसी पर जोर
समीक्षा बैठक में जिला अस्पतालों में 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं और 76 प्रकार की सर्जरी की सुविधा विकसित करने की पहल पर विशेष चर्चा हुई. फिलहाल विभिन्न जिला अस्पतालों में 190 आईसीयू बेड और 120 वेंटिलेटर कार्यरत हैं.
सर्जरी सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए करीब 37 करोड़ रुपये की लागत से 1,947 चिकित्सा उपकरणों की खरीद और आपूर्ति की प्रक्रिया की भी समीक्षा की गई. सरकार का लक्ष्य जिला स्तर पर ही मरीजों को बेहतर उपचार और जरूरी सर्जरी की सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें इलाज के लिए बड़े अस्पतालों की दौड़ नहीं लगानी पड़े.
मुफ्त दवा वितरण में लगातार बढ़त
बैठक में स्वास्थ्य कार्यक्रमों की प्रगति पर भी विस्तार से चर्चा हुई. सरकारी अस्पतालों में मुफ्त दवा वितरण के मामले में बिहार लगातार 26वें महीने देश में पहले स्थान पर बना हुआ है. वहीं डायलिसिस सेवाओं का विस्तार 94 स्वास्थ्य संस्थानों तक किया गया है.
निःशुल्क पैथोलॉजी जांच, मुख्यमंत्री हीमोफीलिया योजना और मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की भी समीक्षा हुई. मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए पात्रता की वार्षिक आय सीमा 2.50 लाख रुपये से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किए जाने की जानकारी भी दी गई.
टीबी, एनीमिया और कैंसर जांच पर फोकस
टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत लोगों की स्क्रीनिंग, एनीमिया मुक्त बिहार अभियान में जांच और गैर-संचारी रोगों की पहचान के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों की समीक्षा की गई. एचपीवी टीकाकरण अभियान में बिहार की उपलब्धि पर भी चर्चा हुई.
निर्धारित लक्ष्य से अधिक किशोरियों का टीकाकरण कर बिहार देश के उन छह राज्यों में शामिल हुआ है, जिन्होंने शत-प्रतिशत लक्ष्य हासिल किया है. मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए चल रही योजनाओं की प्रगति भी बैठक के एजेंडे में शामिल रही.
मेडिकल कॉलेजों के निर्माण की समीक्षा
स्वास्थ्य मंत्री ने पीएमसीएच, एलएनजेपी अस्पताल, एम्स पटना और एम्स दरभंगा सहित प्रमुख चिकित्सा संस्थानों की निर्माण एवं विस्तार परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी ली. नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, चिकित्सा उपकरणों की खरीद और अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता पर भी चर्चा हुई.
इसके अलावा औषधि नियंत्रण प्रशासन की कार्रवाई, खाद्य सुरक्षा अभियान, आयुष कार्यक्रमों और अंग प्रत्यारोपण सेवाओं की प्रगति की समीक्षा की गई. स्वास्थ्य सेवाओं में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल की संभावनाओं पर भी विचार-विमर्श हुआ.
समय पर योजनाएं पूरी करने का निर्देश
स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने कहा कि अधिकारियों को योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने, विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाए रखने और निर्धारित लक्ष्यों को समय सीमा के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया.
"राज्य में मजबूत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करना, आधुनिक तकनीक आधारित जांच और उपचार सुविधाओं का विस्तार करना तथा पर्याप्त मानव संसाधन उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है. स्वास्थ्य सेवाओं को आम लोगों के लिए अधिक सुलभ, गुणवत्तापूर्ण और जनहितकारी बनाने की दिशा में सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
बैठक में स्वास्थ्य विभाग के सचिव कुमार रवि, राज्य स्वास्थ्य समिति के कार्यपालक निदेशक नवल किशोर चौधरी, बीएमएसआईसीएल के प्रबंध निदेशक सुब्रत कुमार सेन, राज्य आयुष समिति के कार्यपालक निदेशक वैभव चौधरी सहित विभाग और स्वास्थ्य समिति के कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे.
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