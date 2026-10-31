निशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया एलान
Nishant Kumar UP Election: यूपी चुनाव में JDU की एंट्री, नीतीश कुमार के बेटे निशांत का बड़ा बयान. आगे पढ़ें पूरी खबर.यू
Published : October 31, 2026 at 5:14 PM IST
पटना : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. इसी बीच JDU ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एलान किया है कि जेडीयू यूपी में चुनाव लड़ेगी.
''उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्य चाहते थे कि वहां एक बैठक हो. इसी सिलसिले में रविवार को उत्तर प्रदेश जा रहे हैं. वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और मीटिंग करेंगे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
यूपी में चाहते हैं JDU का विस्तार
निशांत कुमार ने आगे कहा कि हमारी पार्टी बिहार में मजबूत है. देश के दूसरे राज्यों में भी हमारा संगठन रहा है. जैसे नॉर्थ ईस्ट में हमारी काफी अच्छी स्थिति थी. अन्य राज्यों में हमारे मंत्री, विधायक रहे हैं. हमारी योजना है कि यूपी में भी हमारे संगठन का विस्तार हो और हम आगे बढ़ें.
''2027 में यूपी चुनाव होने वाले है, ऐसे में यूपी चुनाव की हमारी पार्टी तैयारी में जुटी है. हम कोशिश करेंगे कि एनडीए के घटक दल के रूप में उतरे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
पिछले चुनाव का अनुभव काफी खराब
मतलब साफ है कि निशांत कुमार बीजेपी के साथ उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन करना चाहते हैं, क्योंकि पिछले चुनाव का अनुभव जेडीयू के लिए काफी खराब था. स्थिति ऐसी थी कि एक भी उम्मीदवार अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे. पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा था.
60 सीटों पर तैयारी
वैसे जेडीयू के नेता उत्तर प्रदेश में 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं. खासकर बिहार सीमा से लगे पूर्वांचल की सीटों पर जेडीयू की नजर है. यहां कोइरी-कुर्मी जाति का प्रभाव भी काफी है. ऐसे में जेडीयू के नेता इसे भुनाने की कोशिश में जुटे हैं.
'जिन सीटों पर हार हुई वहां समीक्षा करेंगे'
बिहार में 8 सीटों पर हुए एमएलसी चुनाव नतीजों पर निशांत ने कहा कि जीते हुए एमएलसी उम्मीदवार को मैं बधाई देता हूं. मेरे पिताजी और एनडीए ने जो 20 साल काम किया, जनता ने उसे धन्यवाद देने के लिए वोट किया है. जिन सीटों पर हार हुई वहां समीक्षा करेंगे कि किन वजहों से हम हारे. जो भी कमियां हुई उसे दूर करने का काम करेंगे.
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