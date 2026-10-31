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निशांत कुमार ने उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ने का किया एलान

निशांत कुमार ( ETV Bharat )

पटना : उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है. इसी बीच JDU ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है. बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे और बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने एलान किया है कि जेडीयू यूपी में चुनाव लड़ेगी.

''उत्तर प्रदेश में पार्टी के सदस्य चाहते थे कि वहां एक बैठक हो. इसी सिलसिले में रविवार को उत्तर प्रदेश जा रहे हैं. वहां पार्टी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे और मीटिंग करेंगे.''- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार