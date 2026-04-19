'पापा अभी भी हैं.. घबराएं मत', बिहार की जनता से निशांत कुमार की अपील
निशांत कुमार ने जेडीयू नेताओं से जनता के बीच जाने को कहा है. उन्होंने कहा, 'जनता को कहें कि घबराएं मत, पापा अभी भी हैं.'
Published : April 19, 2026 at 4:50 PM IST
पटना: जनता दल यूनाइटेड के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पार्टी में लगातार एक्टिव हैं. अब हर दिन बैठक करने लगे हैं. आज भी जेडीयू के जिला अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्षों के साथ बैठक की है और फीडबैक लिया है. उन्होंने लोगों से समर्थन और भरोसा बनाए रखने की अपील भी की.
विश्वास-प्रेम बनाए रखें जनता: निशांत कुमार ने एक बार फिर से कहा कि हमने पार्टी नेताओं से कहा है कि लोगों का विश्वास जीतें. उन्होंने कहा कि पिताजी (नीतीश कुमार) ने जो 20 साल में काम किया है, उसे जन-जन तक पहुंचाएं और उन्हें कहें कि घबराने की जरूरत नहीं. निशांत ने बातचीत करते हुए महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर कहा कि हम लोग तो समर्थन में हैं.
"हमने लोगों को कहा है कि पापा की जी नीति है, 20 सालों में जो काम किया है, उसको जन-जन तक पहुंचाएं और जनता का विश्वास पाएं. जनता को कहें कि घबराएं मत. पापा अभी भी हैं. हमारी पार्टी पूरी है, जनता को देखने के लिए. जनता हम पर विश्वास-प्रेम बनाए रखें."- निशांत कुमार, नेता, जनता दल यूनाइटेड
लगातार सक्रिय हैं निशांत: लगातार बैठक को लेकर निशांत ने बताया कि हमने लोगों से कहा कि कोई शिकायत और सुझाव हो तो बताइए. लोगों ने उनको कुछ कागज भी दिए हैं, उसे लगातार हम देख रहे हैं. सुझावों पर अमल भी होगा. होली के बाद 8 मार्च को निशांत जेडीयू में शामिल हो गए थे. उसके बाद से लगातार एक्टिव हैं लेकिन अब तक पार्टी में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है.
सरकार में शामिल नहीं होंगे निशांत: बिहार में सम्राट चौधरी के नेतृत्व में नई सरकार भी बन गई है. फिलहाल सरकार में भी निशांत को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली है. जेडीयू के नेता और कार्यकर्ता लगातार निशांत को लेकर डिमांड करते रहे हैं. पार्टी के बड़े नेता भी कह रहे हैं कि निशांत पढ़े लिखे हैं और पार्टी का भविष्य है.
आज जद (यू) प्रदेश कार्यालय में मैंने पार्टी नेताओं एवं संगठन की रीढ़ हमारे जमीनी कार्यकर्ताओं से मुलाकात की तथा पार्टी को और सशक्त बनाने को लेकर सबसे संवाद किया। पूरे प्रदेश से आए कार्यकर्ताओं ने पिताजी द्वारा बिहार के विकास के लिए किए गए उनके अथक प्रयासों की भावुक स्वर में चर्चा… pic.twitter.com/RhfH68uZCM— Nishant Kumar - निशांत कुमार (@Nishantjdu) April 18, 2026
यात्रा पर निकलेंगे निशांत: हालांकि देखना है कि निशांत को कब जिम्मेदारी दी जाती है. फिलहाल बिना किसी जिम्मेदारी के ही वह जेडीयू की कमान संभालते दिख रहे हैं. जल्द ही बिहार भ्रमण पर भी निकलेंगे, उसकी भी तैयारी शुरू है.
ये भी पढ़ें:
सम्राट सरकार में क्यों नहीं बने उप-मुख्यमंत्री? निशांत ने बता दिया असली कारण
Explainer : डिप्टी सीएम की कुर्सी को निशांत ने क्यों ठुकराया? जानिए क्या है नीतीश कुमार के बेटे का 'प्लान'?
'निशांत कुमार बनें बिहार के मुख्यमंत्री'..नीतीश के गांव से उठी आवाज
क्या बांकीपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे निशांत कुमार? JDU के युवा नेताओं की मांग
CM पद से हटते ही बदल गया नीतीश कुमार का पोस्टर, JDU दफ्तर में लगी नई होर्डिंग