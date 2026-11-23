'पिताजी और मुझ पर विश्वास बनाए रखें', निशांत ने 'सुशासन दिवस' से पहले नीतीश कुमार से की मुलाकात
Nishant Kumar Met Nitish Kumar: नीतीश कुमार से मिलने के बाद निशांत ने कहा कि बिहार की जनता हम पर विश्वास बनाए रखें. रिपोर्ट-अविनाश कुमार
Published : November 23, 2026 at 5:57 PM IST
पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, इसलिए इस तिथि को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने का फैसला हुआ है. इस बार पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है. आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूर्व सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. पिता से मिलने के बाद निशांत ने बिहार की जनता से अपील की है कि मेरे पिता के साथ मुझ पर और पार्टी पर विश्वास बनाए रखिए.
"पूरे राज्य में हमलोग सुशासन दिवस मना रहे हैं. सारी जनता से अपील करता हूं कि आगे भी मेरे पिताजी पर जदयू पर विश्वास बनाए रखें. मुझ पर और पार्टी पर विश्वास बनाए रखें."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार
वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश
निशांत ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें और विकास की गति आगे भी बनाए रखें. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. पटना में भी बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें नीतीश कुमार के 20 साल से अधिक के शासन की उपलब्धियां को याद किया जाएगा.
पूरे पटना में लगाया जा रहा पोस्टर
जेडीयू नेताओं की तरफ से पूरे पटना में पोस्टर लगाया गया है और सुशासन दिवस से एक दिन पहले पूरे प्रदेश में दीप भी जलाया गया है. जेडीयू के तरफ से अब हर साल 24 नवंबर को सुशासन दिवस मनाने का भी फैसला हुआ है. 24 नवंबर को जदयू के तरफ से नीतीश संवाद भी होगा.
क्या बोले श्रवण कुमार?
ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि सुशासन दिवस इसलिए, क्योंकि 2005 से पहले बिहार कहां था और 2005 के बाद बिहार कहां पहुंचा. उन्होंने कहा कि हमारे नेता और आधुनिक बिहार के विश्वकर्मा नीतीश कुमार के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया गया, वह सबको पता है. पहले बिहारी कहलाना अपमान था लेकिन आज बिहारी कहलाना स्वाभिमान का विषय है. इन सब चीजों से बिहार और देश की जनता को परिचय कराना है तो इन सब से किसी को एतराज क्या हो सकती है?
बिहारी अस्मिता और गौरव को वापस लौटाने वाले माननीय नीतीश जी ने सुशासन के बल पर बिहार को एक नई पहचान दिलाई है। बिहार के नवनिर्माण में उनके योगदान को हमेशा स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। @NitishKumar #SushasanDiwas #Bihar #NitishKumar #JDU #JanataDalUnited https://t.co/qsBR9tGt3F— Janata Dal (United) (@Jduonline) November 23, 2026
"आज जदयू के नेता और कार्यकर्ता गांव, पंचायत और प्रखंड स्तर से लेकर प्रदेश स्तर तक दीप जलाएंगे. प्रखंड स्तर पर 101 दीप जलाया जायेगा या फिर जिसको जितनी क्षमता होगी, उतना दीप जलाएगा. नीतीश कुमार ने जो बिहार में काम किया है, उसको सलाम करने के लिए इस तरह का कार्यक्रम का आयोजन होगा."- श्रवण कुमार, ग्रामीण विकास मंत्री, बिहार
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