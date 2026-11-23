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'पिताजी और मुझ पर विश्वास बनाए रखें', निशांत ने 'सुशासन दिवस' से पहले नीतीश कुमार से की मुलाकात

नीतीश कुमार से मिले निशांत कुमार ( ETV Bharat )

पटना: 24 नवंबर 2005 को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली थी, इसलिए इस तिथि को जनता दल यूनाइटेड की तरफ से 'सुशासन दिवस' के रूप में मनाने का फैसला हुआ है. इस बार पूरे बिहार में कार्यक्रम हो रहा है. आज स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने पूर्व सीएम और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार से मुलाकात की. पिता से मिलने के बाद निशांत ने बिहार की जनता से अपील की है कि मेरे पिता के साथ मुझ पर और पार्टी पर विश्वास बनाए रखिए.

"पूरे राज्य में हमलोग सुशासन दिवस मना रहे हैं. सारी जनता से अपील करता हूं कि आगे भी मेरे पिताजी पर जदयू पर विश्वास बनाए रखें. मुझ पर और पार्टी पर विश्वास बनाए रखें."- निशांत कुमार, स्वास्थ्य मंत्री, बिहार

निशांत कुमार और श्रवण कुमार के बयान (ETV Bharat) वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर चलने की कोशिश

निशांत ने यह भी कहा कि हमारी कोशिश होगी की पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलें और विकास की गति आगे भी बनाए रखें. पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को भी जिले की जिम्मेदारी दी गई है. पटना में भी बड़ा कार्यक्रम होगा, जिसमें नीतीश कुमार के 20 साल से अधिक के शासन की उपलब्धियां को याद किया जाएगा. संजय झा और ललन सिंह के साथ निशांत कुमार (ETV Bharat) पूरे पटना में लगाया जा रहा पोस्टर

जेडीयू नेताओं की तरफ से पूरे पटना में पोस्टर लगाया गया है और सुशासन दिवस से एक दिन पहले पूरे प्रदेश में दीप भी जलाया गया है. जेडीयू के तरफ से अब हर साल 24 नवंबर को सुशासन दिवस मनाने का भी फैसला हुआ है. 24 नवंबर को जदयू के तरफ से नीतीश संवाद भी होगा.